エヌ・エイ・シー・ケア、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、｢健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）｣に認定されたことを、2026年4月6日に発表しました。
【健康経営優良法人認定制度について】
「健康経営（R）」とは、従業員の健康管理を経営戦略の一環として実践する考え方です。健康への投資が従業員の活力・生産性向上を通じて業績改善につながるとされ、国の健康寿命延伸施策の一つにも位置づけられています。
「健康経営優良法人認定制度」では、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【認定取得の背景・目的】
エヌ・エイ・シー・ケアでは、経営理念の一つとして掲げている「社員の幸福」を実現するために、より一層社員が心身ともに元気で働ける職場を目指し、健康経営・健康づくりに積極的に取り組み、今回の認定取得を目指しました。
今後も健康経営を推進し、社員一人ひとりが健康で活躍できる職場環境の整備に努めてまいります。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。企業向けサービスでは、「健康経営」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
経済産業省 健康経営優良法人認定制度 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
ACTION!健康経営 健康経営とは https://kenko-keiei.jp/about/#about_kensho
健康管理システムBe Healthサービスサイト：https://www.behealth.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346008/images/bodyimage1】
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
【健康経営優良法人認定制度について】
「健康経営（R）」とは、従業員の健康管理を経営戦略の一環として実践する考え方です。健康への投資が従業員の活力・生産性向上を通じて業績改善につながるとされ、国の健康寿命延伸施策の一つにも位置づけられています。
「健康経営優良法人認定制度」では、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【認定取得の背景・目的】
エヌ・エイ・シー・ケアでは、経営理念の一つとして掲げている「社員の幸福」を実現するために、より一層社員が心身ともに元気で働ける職場を目指し、健康経営・健康づくりに積極的に取り組み、今回の認定取得を目指しました。
今後も健康経営を推進し、社員一人ひとりが健康で活躍できる職場環境の整備に努めてまいります。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。企業向けサービスでは、「健康経営」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
経済産業省 健康経営優良法人認定制度 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
ACTION!健康経営 健康経営とは https://kenko-keiei.jp/about/#about_kensho
健康管理システムBe Healthサービスサイト：https://www.behealth.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346008/images/bodyimage1】
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
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