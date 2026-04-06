レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ソフトウェア定義広域ネットワーク市場、2035年までに1512億米ドル到達 高成長CAGR30.5％で加速するクラウド時代のネットワーク最適化
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は、2025年に105億米ドルで評価され、2035年には1512億米ドルに達する見込みです。この市場は、2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）30.5％という急成長を記録すると予測されています。SD-WANは、ネットワークの管理を効率化し、コスト削減を実現するため、特に企業のWAN（広域ネットワーク）インフラにおいて注目されています。
SD-WANの技術と導入方法
SD-WANは、ネットワークハードウェアの制御機構をソフトウェアで管理することで、企業が高性能なWANを低コストで構築できるようにする技術です。これにより、従来の高価なMPLS（多地点間専用線）技術を部分的にまたは完全に置き換えることが可能となります。SD-WANは、クラウドアプリケーションへの接続に必要な俊敏性やパフォーマンス最適化を提供し、総コスト削減や帯域幅の管理を改善するため、さまざまな業界で採用が進んでいます。
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市場推進要因：クラウドベースソリューションの普及
SD-WANの急成長を後押ししている主な要因の一つは、クラウドベースソリューションの普及です。企業は、クラウド技術を統合し続け、効率的かつスケーラブルなネットワークインフラへのニーズが高まっています。SD-WANは、クラウドアプリケーションのパフォーマンスを向上させ、コスト効率を高めるため、企業にとって非常に魅力的な選択肢となっています。これにより、クラウドベースのデータセンターやアプリケーションを利用する企業は、SD-WANを導入することでネットワーク管理の効率化とコスト削減を実現しています。
市場制約：移行の複雑性
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場が直面する最大の課題は、従来のWANからSD-WANへの移行に伴う複雑性です。特に、大規模なネットワークを持つ企業やレガシーシステムを使用している企業にとって、SD-WANへの移行は技術的に困難であり、既存のアプリケーションを中断することなく、新しいネットワークインフラを適用するためには高度な設定とテストが求められます。この移行を実現するためには専門的な知識とリソースが必要であり、特にIT部門が小規模な企業にとっては大きな障壁となり得ます。
市場機会：エッジコンピューティングとの統合
SD-WANの成長には、エッジコンピューティング技術との統合が鍵となります。エッジコンピューティングは、データをネットワークのエッジで処理することで、遅延を減少させ、リアルタイムでのデータ処理を可能にします。SD-WANは、エッジコンピューティングにおいて動的なルーティングとセキュリティ強化を提供し、特に製造業や医療業界などで新たなユースケースを実現しています。これにより、増加するデータ量をより効率的かつ安全に処理できるようになり、エッジコンピューティングとSD-WANの相乗効果が市場を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Aryaka Networks, Inc.
● Cisco Systems, Inc.
● Extreme Networks, Inc.
● Hewlett Packard Enterprise (HPE)
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Juniper Networks, Inc.
SD-WANの技術と導入方法
SD-WANは、ネットワークハードウェアの制御機構をソフトウェアで管理することで、企業が高性能なWANを低コストで構築できるようにする技術です。これにより、従来の高価なMPLS（多地点間専用線）技術を部分的にまたは完全に置き換えることが可能となります。SD-WANは、クラウドアプリケーションへの接続に必要な俊敏性やパフォーマンス最適化を提供し、総コスト削減や帯域幅の管理を改善するため、さまざまな業界で採用が進んでいます。
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市場推進要因：クラウドベースソリューションの普及
SD-WANの急成長を後押ししている主な要因の一つは、クラウドベースソリューションの普及です。企業は、クラウド技術を統合し続け、効率的かつスケーラブルなネットワークインフラへのニーズが高まっています。SD-WANは、クラウドアプリケーションのパフォーマンスを向上させ、コスト効率を高めるため、企業にとって非常に魅力的な選択肢となっています。これにより、クラウドベースのデータセンターやアプリケーションを利用する企業は、SD-WANを導入することでネットワーク管理の効率化とコスト削減を実現しています。
市場制約：移行の複雑性
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場が直面する最大の課題は、従来のWANからSD-WANへの移行に伴う複雑性です。特に、大規模なネットワークを持つ企業やレガシーシステムを使用している企業にとって、SD-WANへの移行は技術的に困難であり、既存のアプリケーションを中断することなく、新しいネットワークインフラを適用するためには高度な設定とテストが求められます。この移行を実現するためには専門的な知識とリソースが必要であり、特にIT部門が小規模な企業にとっては大きな障壁となり得ます。
市場機会：エッジコンピューティングとの統合
SD-WANの成長には、エッジコンピューティング技術との統合が鍵となります。エッジコンピューティングは、データをネットワークのエッジで処理することで、遅延を減少させ、リアルタイムでのデータ処理を可能にします。SD-WANは、エッジコンピューティングにおいて動的なルーティングとセキュリティ強化を提供し、特に製造業や医療業界などで新たなユースケースを実現しています。これにより、増加するデータ量をより効率的かつ安全に処理できるようになり、エッジコンピューティングとSD-WANの相乗効果が市場を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Aryaka Networks, Inc.
● Cisco Systems, Inc.
● Extreme Networks, Inc.
● Hewlett Packard Enterprise (HPE)
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Juniper Networks, Inc.