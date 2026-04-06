「DX推進人材（ビジネスアーキテクト）育成」関連 新規３コース 提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2026年4月6日（月）から「DX推進人材（ビジネスアーキテクト）育成」関連 新規3コース「ビジネスデザインワークショップ」、「DX推進のための業務変革ワークショップ」、「DX実現に向けた戦略策定ワークショップ」を順次、提供を開始します。
DXの取り組みにおいては、推進の中核を担う人材であるビジネスアーキテクトの育成が重要となっています。
ビジネスアーキテクトは、顧客視点から事業を構想し、業務プロセスを設計するとともに、デジタルテクノロジーを活用して事業変革を推進する役割を担います。
弊社ではこれまで、事業や業務をテーマとしたDXプロジェクトを通じて、企画・提案・計画を実践する経験学習（Project Based Learning）により、ビジネスアーキテクトの育成を支援してきました。 今回提供を開始するコース群では、ビジネスアーキテクトに求められる「ビジネスデザイン」「業務変革」「デジタル戦略策定」の3領域に焦点を当てています。特にLv3では、定期開催コース（注1）向けに短期間でDX推進プロセスを実践するプログラムを新たに整備し、これまでのDX人材育成で培ってきたノウハウを基に、より実践的かつ短期間で効果が得られる内容へと刷新しました。
なお、Lv3には実プロジェクトを対象とした個別開催研修（注2）専用の伴走支援型プログラム（注3）もご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345852/images/bodyimage1】
【コース情報】
「ビジネスデザインワークショップ」
定価：138,600円（税込）
学習期間：2日間
受講対象者：新規事業創出を担当されている方、DX推進として事業変革を担当されている方、自社の商品やサービスの企画に携わっている方、事業創出の手順について学びたい方
前提知識：特に必要ありません。「ビジネスモデルの基本」を受講済みの方が望ましいです。
集合研修：
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UAM64L
ライブ研修：
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG18R
「DX推進のための業務変革ワークショップ」
定価：138,600円（税込）
学習期間：2日間
受講対象者：事業部門のデジタル変革に取り組むDX推進者
前提知識：「ＤＸを推進するための部門業務の可視化技術」を受講済み、あるいは現状の業務の整理や業務フロー作成に関する知識・スキルを保有していること。
集合研修：
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UDX09L
ライブ研修：
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG19R
「DX実現に向けた戦略策定ワークショップ」
定価：138,600円（税込）
学習期間：2日間
受講対象者：ユーザー組織でDXを推進する担当者（ユーザー組織の情報システム部門、情報システム子会社の方）、ベンダーとしてDXを推進する担当者（SIer・ITベンダーで上流工程を担当するSE、ITコンサルタント）など
前提知識：DXの概要について理解していること。特に、経済産業省提供の「DXレポート」、「DX推進ガイドライン」、「DX推進指標」を読んでいることが望ましい。