越前松平家・津山松平家ゆかりの刀剣と福井・津山の刀ゆかりのスポットを紹介『刀剣画報 二筋樋貞宗・童子切安綱・石田正宗・稲葉江 結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀』2026年4月6日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、刀剣×歴史のビジュアル誌『刀剣画報 二筋樋貞宗・童子切安綱・石田正宗・稲葉江 結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀』を2026年4月6日（月）より全国書店にて発売いたします。
童子切安綱、二筋樋貞宗、石田正宗など注目の刀剣を解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage1】
結城秀康は徳川家康の子で、豊臣秀吉の養子となり、名門・結城家を継ぎ勇猛な武将として知られます。そのため、子孫もまた武に秀でるものが多く、いくつもの名刀が子孫によって受け継がれました。
今回はその結城秀康の愛刀を引き継いだ越前松平家～津山松平家の刀剣を解説するとともに、福井と津山の刀ゆかりのスポットも紹介し、総合的な楽しみ方を提案しています。
結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage2】
第１特集は、「結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀」。二筋樋貞宗、童子切安綱、御手杵、石田正宗、稲葉江など、武勇に優れた結城秀康とその子孫に伝わった名刀を紹介します。
津山・福井の旅行ガイドも掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage3】
津山松平家・越前松平家ゆかりの地、津山・福井の旅行ガイドを掲載。どちらも見どころたっぷりなので、ぜひお出かけしてみてください。
「刀 額銘 雲次」を徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage4】
現役刀鍛冶・水木良光刀匠による大人気連載「はがねのたね」は、昨年、「雲の旅」で展示された、岡山県立博物館の「刀 額銘 雲次」。雲次の魅力や、「額銘」とはなんなのかを解説します。
【商品情報】
刀剣画報 二筋樋貞宗・童子切安綱・石田正宗・稲葉江 結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
●判型：A4変形
●発売日：2026年4月6日
★折込付録：実物大刀剣ポスター
・三日月兼光(みかづきかねみつ)
刀剣ワールド財団所蔵
・雲重(うんじゅう)
新見美術館所蔵
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
童子切安綱、二筋樋貞宗、石田正宗など注目の刀剣を解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage1】
結城秀康は徳川家康の子で、豊臣秀吉の養子となり、名門・結城家を継ぎ勇猛な武将として知られます。そのため、子孫もまた武に秀でるものが多く、いくつもの名刀が子孫によって受け継がれました。
今回はその結城秀康の愛刀を引き継いだ越前松平家～津山松平家の刀剣を解説するとともに、福井と津山の刀ゆかりのスポットも紹介し、総合的な楽しみ方を提案しています。
結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage2】
第１特集は、「結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀」。二筋樋貞宗、童子切安綱、御手杵、石田正宗、稲葉江など、武勇に優れた結城秀康とその子孫に伝わった名刀を紹介します。
津山・福井の旅行ガイドも掲載
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津山松平家・越前松平家ゆかりの地、津山・福井の旅行ガイドを掲載。どちらも見どころたっぷりなので、ぜひお出かけしてみてください。
「刀 額銘 雲次」を徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346057/images/bodyimage4】
現役刀鍛冶・水木良光刀匠による大人気連載「はがねのたね」は、昨年、「雲の旅」で展示された、岡山県立博物館の「刀 額銘 雲次」。雲次の魅力や、「額銘」とはなんなのかを解説します。
【商品情報】
刀剣画報 二筋樋貞宗・童子切安綱・石田正宗・稲葉江 結城秀康～越前松平家～津山松平家の名刀
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
●判型：A4変形
●発売日：2026年4月6日
★折込付録：実物大刀剣ポスター
・三日月兼光(みかづきかねみつ)
刀剣ワールド財団所蔵
・雲重(うんじゅう)
新見美術館所蔵
【関連リンク】
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