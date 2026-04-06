脱硫黄化による再生ゴムの世界市場、2033年までに14億9,000万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）11.51%で成長

脱硫黄化による再生ゴムの世界市場、2033年までに14億9,000万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）11.51%で成長