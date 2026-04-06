FIT2026 第25回情報科学技術フォーラム 講演募集のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346002/images/bodyimage1】
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■FIT2026 第25回情報科学技術フォーラム■
講┃演┃申┃込┃受┃付┃中┃！┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2026/
会 期：2026年9月2日（水）～9月4日（金）
会 場：北九州学術研究都市（北九州市立大学、九州工業大学、早稲田大学）（ハイブリッド開催）
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情報処理学会と電子情報通信学会が共同で開催する学術大会
FIT2026 第25回情報科学技術フォーラムを、2026年9月2日（水）～9月4日（金）に
ハイブリッド開催いたします。
本フォーラムでは、皆様の研究成果発表の場として、3月27日より講演申込受付を
開始いたしました。皆様どうぞ奮ってご応募下さい。
今年はFIT初となるインタラクティブセッション（ポスター発表）への参加申込も
受け付けております。
【申込日程】
講演申込 締切：5月29日（金）15:00
最終原稿送信 締切：6月30日（火）
詳細はこちら：https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2026/appli_paper.html
【講演の種類】
＜選奨論文＞
船井BP賞・FIT論文賞の審査を希望する場合はこちらでご応募ください。
投稿枚数は4ページ以上必須。FIT初日の選奨セッションで講演頂きます。
※3ページ目以降は1ページあたり4,400円（税込*）の追加費用を申し受けます。
*税率は10%です。
＜一般論文＞
従来のFIT一般論文と同じです。ヤングリサーチャー賞、FIT奨励賞の対象と
なります。
【表彰制度】
船井ベストペーパー賞：賞金20万円（選奨論文が対象）
FIT論文賞 ：賞金5万円（選奨論文が対象）
ヤングリサーチャー賞：賞金3万円（選奨論文・一般論文が対象）
FIT奨励賞 ：賞状を贈呈（一般論文が対象）
詳細はこちら：https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2026/award.html
★船井業績賞記念講演★
2026年9月3日（木）14:00～15:15（予定）
甘利 俊一（帝京大学特任教授、東京大学名誉教授、理化学研究所栄誉研究員）
★イベント企画★
情報科学技術に関する様々なテーマのイベント企画を開催予定
■6月5日（金）より聴講申込受付開始予定です。
8月2日（日）までは事前申込価格でお得！
＊事前申込受付期間をすぎると当日価格となりますのでお申し込みはお早めに
【FIT事務局】
一般社団法人 情報処理学会 事業部門
101-0052東京都千代田区神田小川町3-2-1CIRCLES神田小川町6F
e-mail:ipsjfit@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
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■FIT2026 第25回情報科学技術フォーラム■
講┃演┃申┃込┃受┃付┃中┃！┃
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https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2026/
会 期：2026年9月2日（水）～9月4日（金）
会 場：北九州学術研究都市（北九州市立大学、九州工業大学、早稲田大学）（ハイブリッド開催）
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情報処理学会と電子情報通信学会が共同で開催する学術大会
FIT2026 第25回情報科学技術フォーラムを、2026年9月2日（水）～9月4日（金）に
ハイブリッド開催いたします。
本フォーラムでは、皆様の研究成果発表の場として、3月27日より講演申込受付を
開始いたしました。皆様どうぞ奮ってご応募下さい。
今年はFIT初となるインタラクティブセッション（ポスター発表）への参加申込も
受け付けております。
【申込日程】
講演申込 締切：5月29日（金）15:00
最終原稿送信 締切：6月30日（火）
詳細はこちら：https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2026/appli_paper.html
【講演の種類】
＜選奨論文＞
船井BP賞・FIT論文賞の審査を希望する場合はこちらでご応募ください。
投稿枚数は4ページ以上必須。FIT初日の選奨セッションで講演頂きます。
※3ページ目以降は1ページあたり4,400円（税込*）の追加費用を申し受けます。
*税率は10%です。
＜一般論文＞
従来のFIT一般論文と同じです。ヤングリサーチャー賞、FIT奨励賞の対象と
なります。
【表彰制度】
船井ベストペーパー賞：賞金20万円（選奨論文が対象）
FIT論文賞 ：賞金5万円（選奨論文が対象）
ヤングリサーチャー賞：賞金3万円（選奨論文・一般論文が対象）
FIT奨励賞 ：賞状を贈呈（一般論文が対象）
詳細はこちら：https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2026/award.html
★船井業績賞記念講演★
2026年9月3日（木）14:00～15:15（予定）
甘利 俊一（帝京大学特任教授、東京大学名誉教授、理化学研究所栄誉研究員）
★イベント企画★
情報科学技術に関する様々なテーマのイベント企画を開催予定
■6月5日（金）より聴講申込受付開始予定です。
8月2日（日）までは事前申込価格でお得！
＊事前申込受付期間をすぎると当日価格となりますのでお申し込みはお早めに
【FIT事務局】
一般社団法人 情報処理学会 事業部門
101-0052東京都千代田区神田小川町3-2-1CIRCLES神田小川町6F
e-mail:ipsjfit@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
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