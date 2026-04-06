雑穀の価値を“日常の食シーン”で評価 日本雑穀アワード「デイリー食品部門〈2026・春〉」応募受付開始
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀を活用した食品の価値を専門的に評価・表彰する制度「日本雑穀アワード」において、日常の食シーンで提供される食品を対象とした「デイリー食品部門〈2026・春〉」を開催し、2026年4月6日（月）より応募受付を開始いたします。
本部門では、おにぎり、パン、弁当、惣菜、サラダ、スイーツなど、短期間で消費される日配食品を対象とし、提供直後の完成度に加え、時間経過による品質変化や日常の食シーンにおける価値までを含めた総合評価を行います。これは、従来の食品評価にはない視点であり、雑穀の特性がどのように商品として活かされているかを明らかにするものです。
審査は、当協会が認定する約3,000名の有資格者の中の上位資格者「雑穀アドバイザー」および「雑穀クリエイター」により実施され、専門資格制度に裏付けられた審査体制のもと、絶対評価による公正かつ信頼性の高い評価結果を提供いたします。
評価は、味覚・雑穀の生かし方・商品価値・雑穀普及への貢献の4項目、全30項目にわたる基準をベースに実施し、デイリー食品部門ではさらに「時間経過による品質変化」「日常の食シーン演出」といった独自の評価視点を加えています。
本アワードは、創設以来15年にわたり、雑穀の価値を社会に伝える評価制度として信頼と実績を重ねてきました。高い評価を得た金賞受賞商品は、専門的評価を受けた証として、商品価値の向上や取引先への信頼性訴求、販促活動などに幅広く活用されています。
日常の中で消費される食品だからこそ問われる「継続的な美味しさ」と「雑穀の活かし方」。本部門は、その価値を明確にし、雑穀市場のさらなる発展と普及につなげることを目的としています。
■開催概要
【名称】
日本雑穀アワード デイリー食品部門〈2026・春〉
【応募期間】
2026年4月6日（月）～4月17日（金）
【結果発表】
2026年4月28日（火）
【対象商品】
消費期限表示の商品を基本とし、短期間で消費される日配食品
（おにぎり、パン、弁当、惣菜、サラダ、スイーツ等）
【審査料】
35,000円（税別）
【公式サイト】
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346052/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
本部門では、おにぎり、パン、弁当、惣菜、サラダ、スイーツなど、短期間で消費される日配食品を対象とし、提供直後の完成度に加え、時間経過による品質変化や日常の食シーンにおける価値までを含めた総合評価を行います。これは、従来の食品評価にはない視点であり、雑穀の特性がどのように商品として活かされているかを明らかにするものです。
審査は、当協会が認定する約3,000名の有資格者の中の上位資格者「雑穀アドバイザー」および「雑穀クリエイター」により実施され、専門資格制度に裏付けられた審査体制のもと、絶対評価による公正かつ信頼性の高い評価結果を提供いたします。
評価は、味覚・雑穀の生かし方・商品価値・雑穀普及への貢献の4項目、全30項目にわたる基準をベースに実施し、デイリー食品部門ではさらに「時間経過による品質変化」「日常の食シーン演出」といった独自の評価視点を加えています。
本アワードは、創設以来15年にわたり、雑穀の価値を社会に伝える評価制度として信頼と実績を重ねてきました。高い評価を得た金賞受賞商品は、専門的評価を受けた証として、商品価値の向上や取引先への信頼性訴求、販促活動などに幅広く活用されています。
日常の中で消費される食品だからこそ問われる「継続的な美味しさ」と「雑穀の活かし方」。本部門は、その価値を明確にし、雑穀市場のさらなる発展と普及につなげることを目的としています。
■開催概要
【名称】
日本雑穀アワード デイリー食品部門〈2026・春〉
【応募期間】
2026年4月6日（月）～4月17日（金）
【結果発表】
2026年4月28日（火）
【対象商品】
消費期限表示の商品を基本とし、短期間で消費される日配食品
（おにぎり、パン、弁当、惣菜、サラダ、スイーツ等）
【審査料】
35,000円（税別）
【公式サイト】
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346052/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
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E-mail : info@zakkoku.jp
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