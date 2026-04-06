MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研株式会社(社長：宮岡 拓洋)は、2026年1月に、電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人を対象にアンケート調査を実施しました。









【電動キックボード利用者の意識と運転の実態アンケート調査のポイント】

詳細な報告書は当社ホームページ( https://rm-navi.com/search/item/2443 )で公開しますが、ここでは、本調査の結果の概要についてお伝えします。





1. 回答者の電動キックボードの安全運転、交通ルールの理解度、交通ルールの遵守についての自己評価は高い傾向が見られた。「他のユーザーと比べて、電動キックボードを安全に運転できていると思うか」の設問では、「そう思う」と「ややそう思う」の回答の合計は84.8％となった。(図表1)





2. 一方で、電動キックボード運転時に「守れていなかったかもしれない」交通ルールについての設問では、「違反はしていない」とした回答者は34.4％であり、残りの65.6％は何らかの交通ルールを「守れていなかったかもしれない」と自己認識している。(図表2)





3. 「守れていなかったかもしれない」交通ルールで最も回答が多かったものが「車道の左側通行」で23.8％であった。「二段階右折」(18.0％)と「飲酒運転の禁止」(17.4％)がそれに続く。(図表2)





4. 「週に2～3回以上」電動キックボードを運転する回答者の36.2％、および電動キックボードに係る交通ルールを「詳しく知っている」回答者の26.2％が、「飲酒運転の禁止」を守れていなかったかもしれないと回答している。この点には注意が必要である。(図表3、4)





5. 電動キックボードの運転中に危険を感じたことはあるかについて、約6割が「ある」と回答している。具体的に危険を感じた事として最も回答が多かったのが「自動車と接触しそうになった」で、47.3％であった。(図表5、6)









【図表1】あなたは他のユーザーと比べて、電動キックボードを安全に運転できていると思いますか(n=500)

図表1





【図表2】ご自身が電動キックボードを運転された時に、守れていなかったかもしれないと思う交通ルールは何ですか(いくつでも)(n=500)

図表2





【図表3】ご自身が電動キックボードを運転された時に、守れていなかったかもしれないと思う交通ルールは何ですか(運転頻度別)

図表3





【図表4】ご自身が電動キックボードを運転された時に、守れていなかったかもしれないと思う交通ルールは何ですか(交通ルール理解度別)

図表4





【図表5】電動キックボードの運転中に危険を感じたことはありますか(n=500)

図表5





【図表6】あなたが危険に感じたことは何ですか(いくつでも)(n=294)

図表6





【調査の概要】

(1) 調査実施期間

2026年1月20日～26日の間にインターネットによる調査を行った。





(2) 回答者数

500人(男性253人、女性247人)

20～29歳、30～39歳、40～49歳、50歳～59歳、の年齢4区分ごとに125人。





(3) 回答者属性(電動キックボードを運転する頻度)

回答者属性





【MS&ADインターリスク総研株式会社について】

本社 ： 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105

ワテラスアネックス(10～11階)

代表者 ： 代表取締役社長 宮岡 拓洋

設立 ： 1993(平成5)年1月4日

資本金 ： 3億3,000万円

URL ： https://www.irric.co.jp/

事業概要： コンサルティング、受託調査研究、

セミナーの開催／講師派遣、出版