株式会社シイエヌエス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：関根 政英)は、このたび、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に初めて認定されましたので、お知らせいたします。





健康経営優良法人2026





本認定は、従業員の健康維持・増進に向けた取り組みや、働きやすい職場環境の整備などが評価されたものです。





当社は、「人を想う力」を経営方針の一つに掲げ、その実現のため、社員一人ひとりが心身ともに健康な状態であり続けることが重要であると考え、社員の健康づくりに積極的に取り組んでおります。

(詳細は当社ウェブサイト「健康経営方針( https://www.cns.co.jp/sustainable/health/ )」をご参照ください)





この考えのもと、当社では、働き方の柔軟化や健康増進施策の推進に加え、自転車通勤制度の導入やフルフレックスタイム制度など、日常的に健康や働きやすさを意識しながら働くことができる環境づくりを進めてまいりました。





今後も、健康経営の推進を通じて、従業員のエンゲージメント向上および生産性の向上を図り、持続的な成長基盤の強化につなげてまいります。









＜株式会社シイエヌエスについて＞

クラウド・AIなどの先端技術を活用し、企業の業務効率化やDX推進を支援するITソリューションを提供しています。

代表取締役社長 関根 政英、1985年設立、東証グロース(証券コード：4076)

連結売上高 7,004百万円、連結従業員数 265名(2025年5月期)

https://www.cns.co.jp/









【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シイエヌエス 管理部

kanri@cns.co.jp