株式会社LegalOn Technologiesのグループ会社で、専門領域におけるAI開発を行う株式会社On Technologies(本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 角田 望)は、多忙な経営層や管理職などのエグゼクティブの意思決定と業務遂行をAIキャラクターが自律的に支援するAIエージェントプラットフォーム「CXOn」のクローズドβ版(無料)を提供開始、利用希望者の募集を開始いたします。

また、併せて、CXOnに登場するオリジナルキャラクターが様々なドラマを繰り広げる代表角田原作のオリジナル漫画コンテンツ「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」を同時に公開いたします。





CXOn先行利用の申し込みはこちら： https://join.cx-on.ai/





CXOn





■「CXOn」の開発背景と実現すること

変化が激しく競争環境が高度化する現代において、企業の経営層には国内外の膨大な情報を迅速に把握し、的確な意思決定を行うことが求められています。しかし実際には、情報過多による取捨選択の負担や、本質的ではない業務への対応に多くの時間を割かれ、戦略的な判断に十分なリソースを確保できないという課題が顕在化しています。





On Technologiesは、こうした課題を解決するため、CxOなどのエグゼクティブ層の支援に特化したAIエージェントプラットフォーム「CXOn」を開発しました。





ユーザーは「CXOn」を通じて、あたかも自分自身に最適化されたアシスタントが自分自身のスマートフォン内にいるかのような、従来のAIツールとは一線を画する体験を得ることができます。AIキャラクターの能力はいまだ発展途上ですが、リリース時点において、対話能力に加え、ユーザーごとに最適化されたグローバルにおける情報収集・整理・提案能力を備えています。

また、今後の正式版の提供に向け、AIキャラクターは、エグゼクティブに特化したAIアシスタントとして、メールツールやカレンダーツールなど様々なツールと連携し、ユーザーを自律的に支援する能力を拡張していきます。

その姿はまるで、人間のアシスタントが成長していく姿と重なるといっても過言ではありません。









■クローズドβ版におけるAIキャラクターの主な能力

世界各国の情報からユーザーの興味関心に基づいて、グローバルニュースのピックアップや翻訳、要約を行い、経営に必要な示唆もあわせて情報を提供します。また、移動中や多忙な合間に音声だけで必要な情報を即座にリサーチしたり、汎用AIとは一線を画す、ユーザーに寄り添う音声対話が可能です。さらに、対話を通じてAIキャラクターに対するフィードバックをユーザーが行うことで学習し、自分専用のアシスタントとして進化していきます。

今後は、Googleと連携し、Gmailの確認リマインドやカレンダー上の商談や会食相手にあわせたアイスブレイクネタの提案など、「CXOn」が自律的に業務を遂行する機能を拡張していく予定です。





https://youtube.com/shorts/WMPSjlOFRXg









■クローズドβ版(無料)の申し込み方法

「CXOn」の利用を希望される方は、以下URLよりご登録をお願いいたします。登録後、順次事務局よりご連絡します。





登録URL： https://join.cx-on.ai/









■人類とAIが共存する世界を舞台に奮闘する大学生起業家を主人公にしたマンガシリーズ「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」を同時公開！「CXOn」に登場するAIキャラクターがマンガのキャラクターとして活躍。





アントレプレナー-起業家群雄割拠-





マンガ「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」

公式X： https://x.com/cxon_ontech









■「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」制作背景

On Technologiesは、AIを「人に代わる存在」ではなく「人の可能性を拡張し、挑戦を後押しする存在」だと捉えています。かつてはリソースや経験の壁に阻まれていた高い志も、AIの力を借りることで、個人や小さなチームが大きな価値創出に挑める時代が来ています。On Technologies創業者であり、弁護士でもある角田 望自らが、マンガという表現を通じて、テクノロジーが人の意志と行動を支える未来をより具体的に届けます。





なお、本作はフィクションであり、物語に登場する人物・団体・出来事は原則として架空のものであり、実在の人物や企業とは一切関係ありません。

なお、本作に登場する一部キャラクターについては、本リリースにある「CXOn」において、将来的にAIアシスタントとして選択・利用できる形での実装を予定しています。









■「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」を各種SNSにて配信

本作「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」は、Xでのマンガ発信を軸に、さまざまなSNSアカウントで情報発信をしていきます。ぜひ、フォローをお願いします。

X ： https://x.com/cxon_ontech

TikTok ： https://www.tiktok.com/@cxon_ontech

Instagram： https://www.instagram.com/cxon_ontech

note ： https://note.com/cxon_ontech

Pixiv ： https://www.pixiv.net/users/124907011









■「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」公式サイト

https://on.tech/cxon/manga









■ 株式会社On Technologiesについて( URL：https://on.tech/ )

株式会社On Technologies は、AI分野における高度な技術力と専門知識を兼ね備えたProfessional AIのグローバルリーディングカンパニーです。

On Technologiesは、専門性とAIを掛け合わせたプロダクト“Professional AI”を通じて、日本企業の経営オペレーションの中でも特に高度な専門性が要求される領域をAIで支援し、日本企業全体の生産性と競争力の底上げを目指します。AIスタートアップとして6年半でARR100億円に到達したノウハウを詰め込んだProfessional AI for Sales「DealOn」、対話型AIキャラクターが自律的にエグゼクティブの業務を支援するProfessional AI for Executive「CXOn」などを提供しています。









■会社概要

会社名 ：株式会社On Technologies

代表者 ：代表取締役 角田 望

事業内容：専門領域に特化したAIネイティブソフトウェアの企画・開発

本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

設立 ：2025年10月1日

資本金 ：1,000万円