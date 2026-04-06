株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）は、俳優の坂上忍さんが千葉県袖ヶ浦市に設立した犬や猫が自由に暮らせる保護ハウス「さかがみ家」とのコラボアイテムを、4月25日（土）より全国の三井アウトレットパーク内 SHIPS OUTLET各店で販売いたします。また、店頭販売に先駆けて、三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」およびSHIPS 公式オンラインショップでは予約販売を開始しております。

「さかがみ家」は動物と人が共に生きる、笑顔溢れる家を目指し、寄付に頼らず、カフェやオンラインショップの運営を通じて資金を確保し、持続可能な保護活動を行っています。シップスはその想いに賛同し、三井アウトレットパーク 木更津にある「sakagamike café」とのコラボレーションアイテムを製作しました。本コラボアイテムは、おしゃれを楽しみながら、動物たちの未来を考えるきっかけとなることを願い、デザインやコンセプトにこだわって企画しました。「お気に入りの服を選ぶように、動物への優しさを身につける」そんな小さな一歩が、このコラボレーションを通して動物と人が共に幸せに暮らせる未来へつながるものになればと願っております。第2弾となる今回は、昨年大好評だったコラボTシャツに加えて、新たに犬用のキャップやウェアが登場。愛犬とともに、特別なコラボレーションアイテムをぜひお楽しみください。

■さかがみ家 × SHIPS コラボアイテム

プリントTEE

価格： 各4,400円（税込）展開サイズ：S,M,L

ドッグウェア＆刺繍入り遮熱キャップ（犬用）

ドッグウェア価格：（さかがみ家コラボ） 4,950円（税込）／（オリジナル）4,400円（税込）展開サイズ：S,M,L,2L刺繍入り遮熱キャップ価格：（刺繍入り遮熱キャップ） 2,970円（税込）展開サイズ：S,M,L

冷感タオル（ケース付き）

価格：（さかがみ家コラボ） 1,100円（税込）／（オリジナル）990円（税込）展開サイズ：ONE SIZE

販売について

https://www.shipsltd.co.jp/news/detail.aspx?news=shop260403

＜予約販売＞4月3日（金）より三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」およびSHIPS 公式オンラインショップで予約販売中。※「刺繍入り遮熱キャップ」、「ドッグウェア」の予約および販売はSHIPS 公式オンラインショップのみとなります。＜店頭販売＞4月25日（土）より7店舗の三井アウトレットパーク内 SHIPS OUTLET各店にて先行店頭販売をいたします。・三井アウトレットパーク 木更津・三井アウトレットパーク 幕張・三井アウトレットパーク 入間・三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド・三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島・三井アウトレットパーク 岡崎・三井アウトレットパーク 大阪門真※6月1日から上記以外の全国のSHIPS OUTLET各店にて展開いたします。

INFOMATION

「sakagamike café SPECIAL POP UP DAYS」開催！

三井アウトレットパーク木更津では、「sakagamike café」の2周年を記念して、2026年4月25日(土)、26日（日）の2日間、「sakagamike café SPECIAL POP UP DAYS」が開催されます。

スペシャルノベルティをプレゼント！

さかがみ家とのコラボアイテム販売を記念して、コラボアイテムPOP UP会場または三井アウトレットパーク内SHIPS OUTLET 各店にて、商品をご購入いただいたお客様に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。※ノベルティは無くなり次第、終了となります。

「さかがみ家」

会社名を決める際、わたしの希望はひとつだけでした。「家」という文字を入れて欲しいと…。保護センターや保護施設ではなく、動物達と「家」で暮らしている空気感を大切にしたかったので。躾（トレーニング）は大切ですが、躾をするにしてもまずは信頼関係。信頼関係を生む為には、環境に対する安心感がなにより強みとなります。ゆったりと余裕のある住居スペースはもちろんですが、社員のみなさんには、「昼寝をしてください」と。ポカポカ陽気の昼日中、動物達と一緒にソファーの床に寝っ転がって一緒に昼寝をしてくださいと。昼寝も仕事のうちなんです…と。お世話をする「人」の心の余裕は、動物達への安心感に間違いなく繋がりますので。一方で、「さかがみ家」での動物達のお世話はまさに「仕事」です。寄付やクラウドファンディングに頼ることなく、仕事として動物達と向き合い、人から人へ、家から家へと繋いで行く。職業化することで「人」の生活を守り、ほんとうの意味で動物達を守って行きたい。とまぁ、口で言うのは簡単なんですが、果たしてこの無謀ともおもえる理想論は通用するんですかね。なんとか…します。応援のほど、宜しくお願い致します！坂上 忍https://sakagamike.com/

株式会社シップス

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyを軸に、SHIPS Primary Navy Label、SHIPS Colors、quaranciel、City Ambient Productsなどのレーベルやブランドを展開。メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に70店舗以上を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを運営している企業です。https://www.shipsltd.co.jp