日本アクセス北海道株式会社（本社：北海道札幌市東区、代表取締役社長 社長執行役員：齋藤 伸一）は、雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）監修のもと開発した「雪印ソフトカツゲン 風味サワー」を、2026年4月15日（水）より数量限定で発売いたします。※本商品に「雪印ソフトカツゲン」は使用しておりません

商品概要

商品名：雪印ソフトカツゲン 風味サワー 規格：350ml缶アルコール度数： 3％価格：オープン価格販売先：北海道限定賞味期限：製造から12ヵ月発売日：2026年4月15日（水）※数量限定

商品特長

（1）北海道民のソウルドリンクをイメージ（2）やさしい甘さとほどよい酸味のバランス（3）まろやかで飲みやすく、すっきりとした後味（4）気軽に楽しめる低アルコール（3％）飲料

おかげさまで70周年

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938年発売の乳酸飲料「活素（かつもと）」にさかのぼります。「活素」に使用されていた乳酸菌は、1956年発売の瓶入り「雪印カツゲン」、さらに1979年発売の紙パック「ソフトカツゲン」へと引き継がれました。「カツゲン」の名前は「活力の給源」に由来し、「勝つ源（みなもと）」として、受験やスポーツの“ゲン担ぎ”にと北海道の皆様に親しまれています。 【 ブランドサイト https://www.meg-snow.com/100th/katsugen.html 】