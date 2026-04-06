バンコク、2026年4月6日 /PRNewswire/ -- Chulalongkorn Universityの研究者らは、廃棄された漁網を3Dプリント用の高価値フィラメントに変換する画期的なリサイクル技術を開発しました。この技術は、海洋廃棄物に対する実用的な解決策を提供するとともに、循環型経済と沿岸地域の生計を支えるものです。



漁網からフィラメントまで：Chula Innovation、海洋廃棄物を3Dプリント材料に変える



Nuttapol Risangud博士（Petroleum and Petrochemical College）が主導するこのプロジェクトは、彼はタイの沿岸部で増加の一途をたどるプラスチック廃棄物、とりわけ廃棄された漁網、いわゆる「ゴーストネット」に問題意識を抱いたことがきっかけとなっています。これらの網は、廃棄された後も海洋生物を捕捉し続け、最終的には食物連鎖に入り込むマイクロプラスチックに分解され、生態系と人間の健康にリスクをもたらします。

タイでは、廃棄された漁網はリサイクルされますが、高価値の製品になることはほとんどありません。このイノベーションは、これらを使用可能なエンジニアリング材料に変換します。研究チームは、漁網のナイロンを、FDM（熱溶解積層法）3Dプリントに適したフィラメントにリサイクルするプロジェクトを立ち上げました。

製造工程にはいくつかの段階があります。網を回収して洗浄し、細断してフレーク状にし、溶融して添加剤を配合し、最終的に標準直径1.75mmのフィラメントに押し出します。押出成形の前に原料をペレットに変換することで、研究者は品質と一貫性をよりよく管理することができ、廃棄物の発生源のばらつきに対処することができます。出来上がったフィラメントは、消費財から工業用プロトタイプまで、幅広い用途に使用可能です。研究チームは特に、軽量で耐久性のある素材を必要とするオートバイ部品などの自動車部品への利用を模索しています。このイノベーションは、技術的な可能性だけでなく、環境面や社会経済面でもメリットをもたらします。

このイノベーションは、リサイクル網の需要を創出し、回収を促進して海洋汚染を減らすと同時に、漁業コミュニティが付加価値加工によって収入を増やすことを可能にします。しかし、素材の品質を一定に保つこと、洗浄に必要な水の量を減らすこと、リサイクル素材への信頼を築くことなど、依然として課題は残っています。チームは、製剤の改良、より効率的なプロセス、業界との緊密な連携を通じて、これらに取り組んでいます。

現在は初期段階ですが、生産規模を拡大し、市場をテストし、最終的には現地コミュニティに知識を移転することを目指しています。成功すれば、海洋生態系の回復に貢献しつつ、海洋廃棄物を経済的機会に変えるという、持続可能なイノベーションのモデルとなる可能性があります。

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