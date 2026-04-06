株式会社インキーパー(本社：岩手県北上市村崎野16地割73-1、代表取締役：渡辺克也 旅行業第3‐1096)は、建設・土木・プラント業界に特化した宿泊・インフラ手配ソリューションの提供を強化いたします。自社運営の宿泊施設3拠点に加え、旅行業資格を活かしたワンストップ手配により、現場スタッフの環境改善と管理部門の工数削減を同時に実現します。









【建設・土木・プラント業界特化】

現場の「事務負担」と「コスト」を同時に削減。

株式会社インキーパー、現場力向上を支援する「法人向け宿泊コンシェルジュ」を本格展開。









■ 開発の背景：現場が抱える「宿泊・移動」の課題を解消

建設業界において、現場近くの宿の確保、車両駐車場の不足、そして膨大な請求事務は、工期遅延やコスト増大の要因となっています。インキーパーは、こうした「現場周辺のバックオフィス業務」を一手に引き受けるパートナーとして、企業の現場力を最大化させます。









■ 株式会社インキーパーが選ばれる「3つの圧倒的優位性」

1. 現場ファーストを追求した設備環境

トラック対応： 確保が困難なトラックや高所作業車の駐車スペースにも対応可能施設を紹介。





現場特化型アメニティ： 作業着の大量洗濯・乾燥に無料対応(法人優先枠)。

活力の源「手作り料理」： 翌日のパフォーマンスを高めるボリューム満点のガッツリ系メニューを提供。





2. 旅行業資格による「ワンストップ手配」

宿泊だけでなく、レンタカー、現場用弁当、移動手段まで一括手配。急な増員や現場間のスピーディな移動にも、自社施設と広域提携網を駆使して柔軟に対応します。





3. 管理部門の事務工数を大幅にスリム化

複数現場、複数施設の利用であっても、請求書は1枚に集約。さらに「後払い(掛売)」への対応により、企業のキャッシュフロー改善を強力にバックアップします。









■ 法人契約社様限定：ベネフィット

年間固定レート保証：繁忙期の影響を受けず、通年で安定した予算管理が可能。

長期プロジェクト優先枠：数ヶ月先の大型案件でも、確実な部屋確保を約束。

出張者情報の管理代行：誰が、いつ、どこの現場にいるかを当社が把握。安否確認やコスト分析にも活用いただけます。

その他の手配：宿泊先から現場までのシャトルバス お弁当の手配 駐車場の手配もさせて頂きます。





HP： https://innkeeper.co.jp/