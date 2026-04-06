九州全域で不用品回収・遺品整理事業を展開する「粗大ゴミ回収本舗」(運営：株式会社SFIDA、本社：福岡市早良区)は、九州7県に実家がある30代～60代の男女300名を対象に「実家の片付けに関する意識調査」を実施いたしました。

今回の調査では、実家の片付けが進まない最大の壁が「親とのコミュニケーション」にあることが浮き彫りとなりました。









■九州の実家の40.7％がモノが溢れる「収納限界」を突破





片付けの壁は「親のプライド」。切り出せない子が約4割。





「足の踏み場がなく、床が見えない(6.7％)」および「収納は100％埋まり、部屋に棚や箱が溢れている(34％)」と回答した世帯を合わせると40.7％にのぼりました。特に九州地方では「もったいない」という意識が強く、不用品を溜め込んでしまう傾向が見て取れます。









■片付けの壁は「親のプライド」。切り出せない子が約4割





九州の実家の40.7％がモノが溢れる「収納限界」を突破





「話し合おうとしたが、親に拒絶・喧嘩になった(26.9％)」、「親の機嫌を損ねそうで、話題に出すのをためらっている(17.6％)」を合わせると、44.5％が親子間のコミュニケーションに課題を感じています。









■処分に困るモノ1位は「大型家具」





処分に困るモノ1位は「大型家具」





「大型家具(タンス・ソファ等)」が182件と最も多く、次いで「家電製品(140件)」「大量の衣類・布団(138件)」となりました。重く、分別が困難なものが上位を占めています。









■プロが解説！GW前に実践したい「親を傷つけない片付けの切り出し方」

GWの帰省を控えたこの時期こそ「プレ片付け(話し合い)」のベストタイミングです。

1.「健康と安全」を理由にする 「捨てて」と言うのではなく、「転んで怪我をしたら心配だから、足元だけスッキリさせよう」と、親の体を気遣う言葉に変えるだけで、抵抗感は劇的に下がります。

2.「自分のために」と頼る 「将来自分が困るから」と、親の負担を減らすためではなく、自分の困りごととして相談する手法も有効です。

3.「一部だけ」の成功体験を作る いきなり全部は無理です。まずは消費期限の切れた「キッチン周り」など、拒絶されにくい場所からプロの手を借りて短時間で終わらせるのがコツです。









■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：九州7県に実家がある30代～60代の男女300名

調査時期：2026年3月

実施機関：粗大ゴミ回収本舗自社調べ









■会社情報

会社名 ： 株式会社SFIDA

サービス名 ： 粗大ゴミ回収本舗

所在地 ： 〒814-0033 福岡市早良区有田1丁目34番21号

広報担当 ： 工藤 隆之

事業内容 ： 粗大ゴミ・不用品回収／遺品整理／ゴミ屋敷の掃除／

ハウスクリーニング／片付け掃除のお手伝い

サービスサイト： https://sodaigomi-kaishu.com/fukuoka/

会社公式サイト： https://sodaigomi-kaishu.com/corp/