







▼申込みはこちら

https://hs.cbt-s.com/webinar_20260416p













金融IT検定はCBTで新しく試験を立ち上げ、わずか1年で受験者数が1000名を超えました。

本セミナーでは、金融IT協会が検定を立ち上げた背景から受験者獲得に向けた戦略・具体施策、実際の成果までの事例や立ち上げのポイントをインタビュー形式でお伺いします。

検定・資格試験の新規立ち上げや受験者数拡大に課題をお持ちの団体様に向けて、成功のヒントをお届けします。





なお、「現場の熱量を直接感じていただきたい」という想いから、Zoomウェビナーでご参加いただくオンライン参加に加え、人数限定で弊社本社オフィスでのオフライン参加枠を設けております。

▼CBTSオフィス（エントランス）





▼こんな方におすすめ

・受験者数が伸び悩み、集客施策に課題を感じている方

・新たに検定・資格試験の立ち上げを検討している協会・団体の方

・企業研修や人材育成の一環として検定活用を考えている方





▼概要





▼金融IT検定について

「金融IT検定」は、金融に関係するすべての方を対象にしています。金融ITに関わる基礎的な知識を体系的に学べる資格制度です。試験はCBT形式で実施しています。受験者は全国各地のテストセンターにあるオンライン端末で受験可能です。

参考：金融IT検定 https://fita.or.jp/digitalhr/certificate





▼特定非営利活動法人 金融IT協会

金融IT協会（FITA）は、金融 × ITに関わるすべての人へ組織の枠を超えたコミュニティを提供する団体です。金融業界横断でのデジタル人材育成、ITの民主化をミッションに、2024年1月に対外活動を開始しました。

法人名：特定非営利活動法人 金融IT協会（Financial Information Technology Association / FITA）

所在地：〒104-0031 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA

代表者：理事長 山口 省蔵





▼株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供しています。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

所在地 ：〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月