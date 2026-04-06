株式会社ジェイグループホールディングスは、2026年3月1日に「寿司と天ぷらと樽酒 京都四条烏丸店」をリニューアルオープンしました。店自慢の赤酢の握り寿司や天ぷらに加え、樽生日本酒も楽しめるお店に生まれ変わりました。





樽生サーバー

店舗外観

天ぷらなど

握り





■当店は、赤酢を使った握り寿司とサクフワの天ぷらが看板メニューの店です

「寿司と天ぷらと樽酒」の自慢は、赤酢を使ったシャリが様々な食材の美味しさを引き立てる握り寿司です。またお酒のお供に、外はサクッ、中はふっくら熱々の天ぷらも看板メニュー。季節の野菜天から大海老や穴子などをラインアップしております。









■寿司のしゃりは米マイスターが特別にブレンド

寿司は市場直送の鮮魚を使用している他、しゃりは米マイスターが特別にブレンドしたお米に赤酢を使用したすし酢をあわせ、江戸前風寿司となっております。一貫から注文することができ、お酒のツマミにも食事にもぴったりです。









■市場直送の食材を使用した天ぷらは、米粉をブレンドして揚げ、サクサクに

米粉をブレンドして揚げる天ぷらは、サクサク食感。市場直送の食材を使用した王道の天ぷらメニューに加え、ちょっと変わった創作天ぷらもお酒と一緒についつい頼みたくなる逸品ばかりです。









■しぼりたての旨みと香りを味わえる！

2026年3月のリニューアルから、通も唸る“樽生”の日本酒の提供を開始

2026年3月1日のリニューアルオープンに伴い、日本酒好きも唸る“樽生”の日本酒の提供を開始いたしました。蔵元直送の銘柄を多彩にラインアップ。しぼりたての旨みと香りをそのまま味わえる一杯は、他ではなかなか出会えません。寿司や肴とともに、酒場の醍醐味をじっくりとご堪能いただけます。









■千葉県や山口県の蔵元直送の「樽生 日本酒」は、数量限定で提供

しぼりたてを密閉した特別なフレッシュ酒「樽生 日本酒」は数量限定で提供しております。「樽生 日本酒」として提供する「岩の井」は、千葉県の岩瀬酒造製。硬度240度以上の超硬水と昔ながらの製法・山廃仕込みによって、骨格のしっかりした旨味とキレのある味わいが特徴の日本酒です。果実味とミネラル感が魅力の辛口純米大吟醸で、料理に寄り添うお酒です。





また、「岩の井」の他、山口県の永山本家酒造の「OTOKOYAMA GORILLA スパークリング貴(たか)」も樽生 日本酒として提供しております。こちらは、力強くも愛嬌あるキレの良いシャープな辛口酒が特徴です。









■旨味と繊細な甘みが広がる「天然ふぐのてっさ」も当店の名物

「天然ふぐのてっさ」も当店の名物です。薄造りの透き通るような美しさの「天然ふぐのてっさ」は、しっかりとした歯ごたえの後に、ふぐの旨みと繊細な甘みが広がります。





てっさ





3月・4月には、この天然ふぐのてっさと当店の自慢料理を含めた贅沢なコース(2時間飲み放題付き4000円)なども提供しております。歓迎会・送別会・記念日など各種宴会でもご利用いただけるコース料理です。





コース料理





その他、当店ではお酒と共に楽しめる「あて巻き寿司」や「雲丹バタートースト」「海鮮ばくだん～海鮮の納豆和え～」などもラインアップしております。





創作料理1

創作料理2





▼フードメニュー





フード1

フード2





▼ドリンクメニュー





ドリンクメニュー1

ドリンクメニュー2

▼店内写真





店舗内観1

店舗内観2





【店舗情報】

◆寿司と天ぷらと樽酒 京都四条烏丸店◆

所在地 ： 京都府京都市中京区観音堂町458

TEL ： 075-211-2525

営業時間： 17:00～23:00 / Lo22:30 土日祝16:00～23:00 / Lo22:30

定休日 ： 火曜日

URL ： https://watakushi.jproject-shop.jp/shijokarasuma/