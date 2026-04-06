光で空間を「整える」。Makuake達成率1769%を突破したディクラッセの革新的フロアランプ。

株式会社ディクラッセ

照明メーカーの株式会社ディクラッセ（本社：東京都台東区、代表取締役：遠藤道明）は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施した新製品、ロープ状LEDフロアランプ『Yunel rope（ユネルロープ）フロアランプ』が、開始わずか5時間で目標金額（売上100万円）を達成し、最終的に目標比1769％（応援購入総額 1,769,900円）という圧倒的な支持を得たことをお知らせいたします。

本製品は、プロダクトが「完成された造形物」として存在する従来の照明の在り方を問い直し、使い手が自ら「結ぶ・ねじる・整える」ことで初めて完成する、プリミティブな体験価値を提唱しています。

【デザインの背景と哲学】

■ “ひとつながりの空間”を、光でゆるやかに区切る「新しいゾーニング」

リビングとダイニング、ワークスペース。壁で区切らない「ひとつながりの間取り」が当たり前になった現代、オンとオフの切り替えはかつてなく難しくなっています。 『Yunel rope』は、日本古来の「縄」が持つ“結ぶ・つなぐ・区切る”という思想に着想を得ました。物理的な壁を作るのではなく、柔らかな光のラインを自ら描くことで、視覚的に空間をゾーニングし、心地よい居場所を創り出します。「光もまた、空間を整える存在になれるのではないか」という問いへの、照明メーカーならではの回答です。

■ プロダクトに「余白」を残す。“未完成の美”への挑戦

使い手が空間や気分に合わせて光の形を変えられるよう、あえて完成形を固定していません。 自在に曲げられるロープ状の発光体は、曲線を描き、立ち上げ、たわませることで、光の印象も空間の雰囲気も変化させます。決まった正解はなく、使う人が触れながら完成させる。この「プロダクトに残された余白」が、感度の高いユーザーの創造性を刺激しました。

■ 心を整える「夕陽色の光」へのこだわり

光源には、リラックス効果の高い色温度約2400K（夕陽色）を採用。沈みゆく夕陽のような温かな光が、ポリエステルメッシュを通すことでさらに柔らかく拡散し、眩しさを抑えながら空間を包み込みます。調光も上部のタッチスイッチでスムーズに

デザイナー shun endo

「Yunel ropeは、“曲げられるフロアランプ”です。完成された形を届けるのではなく、使う人が触れながら整えていく照明をつくりたいと思いました。

光はただ明るくするものではなく、空間の居心地をつくる存在。

その日の気分や過ごし方に合わせて、光の形を変えてみてください。」

【製品概要】

製品名： Yunel rope（ユネルロープ） フロアランプ

サイズ： W50.0 × D50.0 × H130.0 (cm)

材質： スチール、シリコン、ポリエステル

光源： LED内蔵（約2400K / 約1200ルーメン）

機能： タッチスイッチ式 無段階調光

カラー： black ブラック / silver シルバー / antique gold アンティークゴールド

メーカー希望小売価格(税込)： \55,000～\66,000

株式会社ディクラッセについて

株式会社ディクラッセ（本社：東京都台東区、代表取締役：遠藤道明）は、「あかりに、想いを描く。」をテーマに、白く明るい“光”ではなく、夕陽色でやさしい“あかり”を通して、家での暮らしを豊かにする照明メーカーです。

1965年に前身の遠藤金属工業を東京・入谷で創業し、1992年より「ディクラッセ」として照明器具の販売を開始。以来30年以上にわたり、光と影の陰影や余白をデザインの対象とし、家での生活に安らぎを与えるあかりを届けてきました。

企画・デザインから製造・販売までを一貫して行い、全国のインテリアショップをはじめ、東京・入谷のギャラリーショップ「lux di classe」でも全商品をご覧いただけます。ひとつひとつのプロダクトにはデザイナーの思想と想いを込め、単なるインテリアを超えた、暮らしに寄り添うあかりを提案しています。

代表取締役／デザイナー 遠藤道明からのメッセージ

私が照明をデザインする原点は、ミラノの街で出会った温かなオレンジ色の光と、その光が生み出す影の“癒し”の力にあります。人は太古から自然の光のリズムとともに暮らしてきました。朝日を浴びて目覚め、夕日を浴びて一日を終える。そのサイクルを現代の生活にもう一度取り戻すこと。

光の役割は、ただ照らすことではありません。光と影の関係をデザインすることで、暮らしに安らぎと豊かさを届ける。それこそが、私の願いであり、ディクラッセの使命です。

【会社概要】

社名：株式会社ディクラッセ

所在地：東京都台東区入谷 1-10-11

代表取締役：遠藤道明

照明器具のデザイン及び企画、制作、販売

照明器具の輸入及び販売卸

オリジナルインテリア雑貨の開発、販売卸

設立：1965年3月3日

■株式会社ディクラッセ

コーポレーションサイト《https://www.di-classe.com/index.html》

■ディクラッセ【公式】 instagram

＠diclasse《https://www.instagram.com/diclasse/》

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