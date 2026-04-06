【味噌の日に新発売】“プロテインが苦手”な人のための「misot たんぱく味噌汁」｜1杯で手軽にたんぱく質とコラーゲンを補給できる高たんぱく味噌汁

株式会社TeN

株式会社TeN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬由典）が運営する食のオンラインショップ「イミコトマルシェ」(https://imikoto-marche.jp/)は、３月30日の“味噌の日”に合わせ、1杯（具なし状態）でたんぱく質11.3gを補給できる新商品「misot たんぱく味噌汁」を発売しました。

「misot たんぱく味噌汁」は、“高たんぱく食品は味が気になる”、“プロテインは苦手で続かない”という声に着目して開発した、味噌汁としてのおいしさにこだわった新しいインスタント味噌汁です。しっかりとしただしのコクとうま味で、毎日飲みたくなる味わいに仕上げました。

さらに、女性にうれしいコラーゲン8,000mgも配合。味噌汁として飲むだけでなく、炒め物や和え物、肉や魚の下味など、“これ1つで味が決まる”万能調味料としても使えます。レシピ開発は、味噌を知り尽くした料理家・みそソムリエの五味幹子さんに依頼し、沢山の美味しい時短レシピをご用意しました。

色んな具材で味噌汁アレンジ

トマトとオクラの味噌汁

内側からスッキリ！

胡麻とナスの味噌汁

若々しさを維持！

とろろ昆布と梅干しの味噌汁

ほっと一息リフレッシュ！

鮭ときのこの豆乳味噌スープ

ハリ・ツヤUP！

詳しいレシピと商品詳細はこちら :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=EApbwiNg

■開発背景

たんぱく質は健康にも美容にも大切。でも、毎日きちんと摂るのは意外と難しい

忙しい朝や、オフィスでのお昼ご飯に

たんぱく質は、筋肉、皮膚、髪、爪、内臓、酵素、ホルモンなど、体をつくるために欠かせない栄養素です。厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」でも、たんぱく質は健康の維持だけでなく、成長期の子供や高齢者では成長や傷病予防の観点から、推奨量より少し多めの摂取が望ましい可能性に言及されています。

忙しい現代人のたんぱく質不足が顕在化

一方で厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、日本人のたんぱく質摂取量は長期的に減少傾向にあり、近年では戦後と同水準まで低下しています。

また、「日本人の食事摂取基準」では成人男性で1日約65g、女性で約50gのたんぱく質摂取が推奨されていますが、食生活の変化により十分に摂取できていない層の存在が指摘されています。

さらに、厚生労働省は若年層や現役世代における栄養課題（やせや栄養格差）を重要な健康課題として位置づけており、忙しいライフスタイルの中で栄養バランスが崩れやすい現状が背景にあると考えられます。

出典：厚生労働省『令和5年国民健康・栄養調査結果の概要』

不足の大きな要因として挙げられるのは「多忙」です。

「忙しくて調理や栄養に気を配れない」「時間がなく朝食が簡素化している」といった理由から、主食中心の食事になり、たんぱく質が不足しがちな傾向が見られます。

そこでイミコトマルシェは、

「毎日続けやすいこと」

「おいしく摂れること」

「味噌汁という日本人になじみ深い食習慣で取り入れられること」

に着目し、「misot たんぱく味噌汁」を企画しました。

■商品特徴

さっと朝ごはんに、お弁当のお供に、オフィスに常備―使い方はいろいろ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SpTAP96oJTQ ]

1．味噌汁1杯でたんぱく質11.3g

具なし状態で1杯あたり11.3gのたんぱく質を補給可能。

朝食、昼食、軽食、夜食など、“あと少し足りない”日に手軽にプラスできます。

2．“高たんぱく”なのに、ちゃんとおいしい

本商品が目指したのは、機能性だけではなく、「味噌汁としておいしいこと」。

風味の核となる味噌・昆布・鰹はこだわりの国産原料。コクとうま味のある、即席とは思えない自然な味わいに仕上げました。プロテイン特有の風味が苦手な方にも取り入れやすい設計です。

3．女性にうれしいコラーゲン8,000mg配合

毎日の食事の中で取り入れやすいよう、コラーゲン8,000mgを配合。

“栄養補給”と”美容”と“おいしさ”を同時にかなえる一杯を目指しました。

4．味噌汁だけで終わらない、万能調味料設計

「misot たんぱく味噌汁」は、お湯で溶かして飲むだけでなく、調味料としても活用可能です。

みそソムリエ・五味幹子さん監修のもと、ほかの調味料を足さなくても味がまとまりやすい時短レシピを開発しました。

＼味噌汁だけじゃない、レシピ無限大の万能みそ／

『misotたんぱく味噌汁』購入はこちら :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=EApbwiNg味の決め手はこだわりの国産原料汁物で温活 毎日の食卓に

みそソムリエ・五味幹子さん考案のレシピの一部を公開。その他のレシピはイミコトマルシェや特典ガイドブックにて公開中。

混ぜるだけ！味噌ディップ

材料（2人前）

・misot 1袋

・マスカルポーネチーズ 50g

・粗挽き黒こしょう 少々

・荒く刻んだミックスナッツ 適量

・バゲット 適量

・野菜スティック 適量

作り方

１．ボウルにmisot、マスカルポーネチーズを入れ均一になるまで混ぜる

２．小皿へとりわけお好みで黒胡椒、ミックスナッツをトッピング

３．野菜スティックや薄切りバゲットなどにディップ

味噌コーンバターうどん

材料（１人前）

・misot 1袋

・冷凍うどん １人前

・コーン缶 大さじ３

・ブロッコリースプラウト 適量

・削り節 適量

・鶏むね肉 1/2枚（150g）

・塩 小さじ1/2

・砂糖 小さじ1

・酒 大さじ２

作り方

１．鶏むね肉は１cm程度の食べやすい薄さに切る。塩、砂糖、酒を揉み込み５分置く。

２．ふんわりラップをしてレンジで600W1分半加熱。1度取り出し全体を混ぜ、さらに1分加熱。火が通ったことが確認できたら粗熱がとれるまでラップをしたまま置いておく。

３．冷凍うどんを袋から取り出し流水でさっと濡らす。

耐熱ボウルに入れレンジで加熱（加熱時間は商品パッケージを参考に）または茹でる。

４．うどんが熱いうちにmisotを入れ馴染むまで混ぜる

５．器にうどんを入れ、具材を盛り付ける。中央に削り節をのせバターをトッピングし完成。misotを具材に追加でかけても◯

【レシピ考案】料理家・みそソムリエ 五味幹子さん

プロフィール

「日々の食卓はシンプルに」をモットーに、日本の四季と食卓をつなぐ”ケミカルフリー”な多国籍・発酵家庭料理を発信。食生活アドバイザー、豆腐マイスター、発酵食エキスパート、オイリスト、”みそソムリエ”と数多くの資格も得ている。

コメント

「misotはアレンジ無限大。味噌×出汁の旨味が凝縮されていて、まるで複数の調味料を合わせたような深いコクが出るんです！」

▼商品について

毎日の食事で“おいしく、無理なく”たんぱく質を取り入れたい方は、イミコトマルシェの商品ページ(https://imikoto-marche.jp/)をご覧ください。misotの他にも、”主食でたんぱく質がとれる雑穀米”「Kokuu たんぱくプラス(https://lp.imikoto-marche.jp/kokuu_tanpaku_renewal/?template=72&ad_code=tpkokuu_ofi_006)」も人気商品です。（※『LDK』2026年3月号にてベストバイ＆最高評価「A+」受賞）

２つを組み合わせることで、より効率的にたんぱく質を摂取可能です。

● 「misot たんぱく味噌汁」×「Kokuu たんぱくプラス」の組み合わせで最強たんぱく質コンビに！

商品名：『misot たんぱく味噌汁』

内容量：650g（26g×25袋）

特徴：お湯を注ぐだけ、1杯でたんぱく質11.3gを補給

原材料：みそ（大豆を含む、国内製造）、コラーゲンペプチド（豚皮由来、ゼラチンを含む）、大根、長ねぎ、食塩、かつお節粉末、酵母エキス、昆布粉、酒精、調味料（アミノ酸等）

商品ページ：https://imikoto-marche.jp/link.php?code=EApbwiNg

『misotたんぱく味噌汁』購入はこちら :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=EApbwiNg

商品名：『kokuu（こくう） たんぱくプラス』

内容量：300g (1袋)

特徴：お茶碗一杯あたり約10gのたんぱく質を摂取できる、グルテンフリー、国産雑穀使用

原材料：国産14種類の雑穀：黒米（岩手県）、もち玄米（佐賀県）、赤米（岩手県）、うるち玄米（福岡県・佐賀県・熊本県）、緑米（岩手県）、青肌玄米（佐賀県）、もち米（香川県）、精白もちきび（岩手県・北海道）、挽割黒大豆（北海道・佐賀県）、挽割黄大豆（北海道・佐賀県）、黒千石大豆（岩手県）、挽割小豆（北海道）、挽割青大豆（宮崎県・北海道・福井県）、挽割いんげん豆（北海道）

※産地は予告なく変更になる場合があります。

商品ページ：https://imikoto-marche.jp/link.php?code=jnU8aNaN

『kokuuたんぱくプラス』購入はこちら :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=jnU8aNaN

「イミコトマルシェ」は、「イミがあるコト」をテーマに、生産者のこだわりや商品が持つ意味などを伝え、食を通じた「美味しい体験」を提供しているオンラインショップです。自社ブランドとしてグルテンフリーの雑穀をメインとした「kokuu」シリーズなどの商品を取り扱っています。

公式サイト： https://imikoto-marche.jp/

【会社概要】 株式会社TeN

代表者：代表取締役CEO 廣瀬由典

設立年月日：2020年1月8日

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル7階

事業内容：Web（マーケティング・広告・制作）事業

通販事業、SaaS事業、AI事業・訓練提供事業

美容サロン事業

URL https://www.andco.group/

株式会社TeNは、Webマーケティングを中心に、自社プロダクトやサービスを生み出し、そこで培った経験や技術を用いて「新しい誰かと新しい何か」を創造し続ける会社です。

自社の事業拡大や時代の流れに合わせ、商品やサービスを持つ「メーカー」として、またそれらに伴い販促物を制作する「プロダクション」としてあらゆるプロダクトを作り続けており、LP表示速度改善ツール「LandingHub(https://www.landinghub.net/)」、こだわりの食のオンラインショップ「イミコトマルシェ(https://imikoto-marche.jp/)」、コーヒーの自宅焙煎機ブランド「weroast HOME ROASTER(https://weroast.co.jp/)」などを運営しております。

幅広い経験とテクノロジーを活かし、常に時代に即した新しいソリューションを提供しています。