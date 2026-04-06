クラフティアの“気になる”を、高石あかりさんが解決します！新CM 「変わりすぎ？」篇・「覚えにくい」篇　4/6（月）放映開始

株式会社クラフティア

株式会社クラフティア（本社:福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員:石橋 和幸）は、イメージキャラクター高石あかりさんが出演する新CM「変わりすぎ？」篇、「覚えにくい」篇を、2026年4月6日（月）よりオンエアします。

当社は、創立80周年を迎えた節目に社名を九電工からクラフティアに変更しました。イメージキャラクターには、宮崎県出身で映画・ドラマなどで活躍中の俳優 高石あかりさんを起用。CM第一弾では「技術の力で、次のフロンティアを目指して。」 をキャッチコピーに、宇宙に飛び立っていくロケットを見上げて「行け―！」と叫ぶ高石さんの声に、クラフティアの新たな決意を込めて展開してまいりました。

今回のCMでは、社名変更後に当社へ寄せられたさまざまな疑問や質問に対し、新ユニフォームを身にまとった社員とともに、高石さんがその一つひとつに向き合い、社名変更に込めた想いとこれからの未来を切り拓いていく強い意志を胸にお応えしていきます。

＜注目ポイント＞

・昨年社名を変更したクラフティアの“気になる”に、高石あかりさんが全力でお応えします！

・近寄ってくるカメラに向かって放つ、高石さんの力強い一言メッセージと豊かな表情にご注目！

・撮影インタビュー：最近自分でも変わったな、成長したなと思った瞬間は・・・

＜CM概要＞

タイトル ： クラフティアへ質問 「変わりすぎ？」篇・「覚えにくい」篇（各15秒）

放映開始日 ： 2026年4月6日（月）

放映エリア ： 九州・山口・沖縄エリア

※九州・関西・関東エリアのYouTube・TVer、Amazon prime video、全国放送の一部の番組でも放送予定

※クラフティア公式YouTubeチャンネル（ https://www.youtube.com/channel/UCk2FDeltTl6MngfYJsqP78A）からもご覧いただけます。

備 考 ： 「どこを目指す？」篇・「有名ですよね？」篇は2026年９月放送開始予定

■CMストーリー

クラフティアは、昨年10月に九電工から社名を変更。この社名変更に対する世の中の疑問・質問に、高石あかりさんが社員とともにお応えし、解決していきます。

高石さんの手元に届いた手紙には、さまざまな“気になる”問いかけが。これからのクラフティアの進むべき道を見つめるかのように真っ直ぐな眼差しで、その問いかけに応えていきます。CMの最後は、高石さんの表現力豊かな表情と一言メッセージで締めくくります。

■撮影エピソード

澄み渡る青空の下、暖かな日差しに包まれた都内オフィスビル屋上の撮影現場に、グリーンのトップスとオレンジのロングスカートの鮮やかな衣装で登場した高石あかりさん。モニター前で撮影要領など打合せを終えたのち早速撮影がスタート。前回のCM撮影に比べてシンプルなカットが多い分、表情や体の動き、姿勢など細かな部分を調整しながら何パターンも撮影することとなりましたが、高石さんは監督の指示にも柔軟に対応し、プレイバック中（確認中）でも次のカットに備えてイメージトレーニングされるほどでした。カメラが回っていない時でも、周囲のスタッフを気遣い、説明にも丁寧に耳を傾ける姿が印象的でした。カメラがゆっくりと高石さんに向かって寄っていく短い時間のなかでも、クラフティアの社名変更への想いや、未来を切り拓く強い意志を演技に乗せて、最後に一言“決めぜりふ”。その多彩な表現力にぜひご注目ください。

■イメージキャラクター プロフィール

高石 あかり（たかいし あかり）

※高石あかりの「高」は「はしごだか」

2002年生まれ、宮崎県出身。2019年より俳優として本格的に活動を開始。

2023年に第15回TAMA映画賞最優秀新進女優賞、2026年に第50回エランドール賞を獲得。

近年の出演作に「日曜劇場 御上先生」、「アポロの歌」（W主演）、映画「遺書、公開。」、「ゴーストキラー」(主演)、「夏の砂の上」、「禍禍女」、Netflix「グラスハート」などに出演。

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」ではヒロインを務め大きな反響を得た。

高石あかりさんインタビュー

ーー撮影を終えられての感想はいかがですか？

昨年の社名変更のタイミングでも新CMを撮影させていただいて、今回は前回とは違った雰囲気で撮影ができたのですごく楽しかったですし、屋外での撮影も天気が良く、天気に恵まれた楽しい撮影でした。

ーー注目してほしいポイントはありますか？

今回はカメラが少しずつ寄っていくというカットが多くて、カメラが一番寄ったときの最後の表情や目力を特に意識して伝えたCMになったので、ぜひ目力を観ていただけたら嬉しいです。

ーーこれから新生活を迎える方に向けてメッセージをお願いします。

最近まで大阪に住んでいて、環境の変化であったり、いろいろな心の変化がありました。でも、そういう時に周りの人にその気持ちを打ち明けるだけで楽になったりしたので、ぜひ皆さんも周りの方に相談したりすることで少し楽になるのかなと思います。応援しています。

ーー「覚えたい」「身に付けたい」と思っていることはありますか？

サウナに挑戦したいと思っています。関西にいたときに出会ったサウナがすごく良くて、まさにはまりそうで、最近は地方だったり、別の宿に泊まらせてもらう際には「サウナあるかな」って確認するようになりました。何分入ったほうが整いやすいとか、サウナ帽は必要かとか、きっとあると思うので、サウナ学を学びたいなと思っています。

ーーここ最近で「自分でも変わったな、成長したな」と思った瞬間や変化はありますか？

自炊をするようになりました。最近はセイロ蒸しにはまっていて、セイロを自分で買いに行って作るようになったり、レシピを見て作るようになったり、それが習慣になっているのが、ちょっと成長したかなと思います。

ーー今後、ご自身で「変わりたい」「変えていきたい」と思う目標はありますか？

この1年間、同じ役を演じさせてもらったので、皆さんのイメージが少し変わるような全然違う役に挑戦してみたいと思っています。この1年間はすごく明るい役だったので、逆にものすごく暗かったり、ちょっとひねくれていたり、人間臭かったり、いろいろなお芝居の幅を広げる1年にしたいです。

ーー高石さんのご出身である九州のチームとして、今後の活躍への期待や応援メッセージをお願いします。

同じ九州の一員として私も精一杯頑張りますので、皆さんの活躍をお祈りしております。