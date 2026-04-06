【タカノフルーツパーラー】100周年記念オリジナルノート販売
株式会社タカノフルーツパーラー
店内のメニューブックと同様のデザイン
文字のサイズを合わせやすく、見やすいノートづくりのできる方眼仕様
パフェの上のフルーツが踊るように動く
株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、4月10日（金）より、オリジナルノートの販売をいたします。
設立100周年を機にリニューアルしたメニューブックのデザインをモチーフにした、記念ノートです。
ページをめくると中面には、タカノフルーツパーラーを代表する「パフェ」が可愛く動く、パラパライラストをお楽しみいただけます。
記念品としてはもちろん、日常使いにもおすすめの、遊び心ある一冊に仕上げました。
店内のメニューブックと同様のデザイン
文字のサイズを合わせやすく、見やすいノートづくりのできる方眼仕様
パフェの上のフルーツが踊るように動く
■メニューブックノート
税込\1210（本体価格\1100）
サイズ：横148ｍｍ×高さ210ｍｍ
仕様：160ページ／5ｍｍ方眼／リボンスピン1本
販売店舗はこちらのページからご確認ください。
https://takano.jp/parlour/100th/