【タカノフルーツパーラー】100周年記念オリジナルノート販売

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株式会社タカノフルーツパーラー


株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長　高野吉太郎　本社東京都新宿区）は、4月10日（金）より、オリジナルノートの販売をいたします。


設立100周年を機にリニューアルしたメニューブックのデザインをモチーフにした、記念ノートです。


ページをめくると中面には、タカノフルーツパーラーを代表する「パフェ」が可愛く動く、パラパライラストをお楽しみいただけます。


記念品としてはもちろん、日常使いにもおすすめの、遊び心ある一冊に仕上げました。



店内のメニューブックと同様のデザイン


文字のサイズを合わせやすく、見やすいノートづくりのできる方眼仕様

パフェの上のフルーツが踊るように動く

■メニューブックノート


税込\1210（本体価格\1100）


サイズ：横148ｍｍ×高さ210ｍｍ


仕様：160ページ／5ｍｍ方眼／リボンスピン1本



販売店舗はこちらのページからご確認ください。


https://takano.jp/parlour/100th/