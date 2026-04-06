地域密着型書店の北野書店がブランドのフルリニューアルを実施

- 新地域と学びをつなぐ新たな書店へ -

株式会社北野書店フルリニューアルした北野書店本店

川崎に根差した地域密着型書店・株式会社北野書店（本社：神奈川県川崎市幸区、代表取締役：北野晋太朗）は、ブランド全体の見直しを進め、2025年12月6日に北野書店本店をリニューアルオープンいたします。これにあわせて、店舗空間、ロゴデザイン、ウェブサイトを刷新し、新たなコアメッセージとして「読む、羽ばたく。」を掲げます。

創業以来、地域と学校、読者をつないできた北野書店の歩みを引き継ぎながら、これからの時代にふさわしい「地域に開かれた学びの場」として、新たな一歩を踏み出します。

北野書店本店リニューアル―「つながる本棚」が生み出す新しい学びの場

つながる本棚

2025年12月6日にリニューアルオープンする北野書店本店では、今回の刷新を象徴する取り組みとして、学校図書館と同じ日本十進分類法（NDC）による本棚を導入します。北野書店ではこの新しい本棚を、「つながる本棚」と名づけました。

従来の書店の棚は、ジャンルや売れ筋、テーマごとに整理されることが一般的ですが、「つながる本棚」では、学校図書館の分類に近い考え方のもと、本と本の関係性や知のつながりが見えやすくなるよう構成されています。これにより、読者は目当ての一冊にたどり着くだけでなく、その周辺に並ぶ別の本との偶然の出会いを通じて、興味や関心を自然に広げていくことができます。

たとえば、あるテーマに関心を持って棚の前に立った読者が、その隣接領域にある本に触れることで、新たな知識や問いに出会う。そうした連鎖が起こることで、読書は単なる情報取得ではなく、知的探求の広がりへと変わっていきます。学校図書館に親しんできた子どもたちにとっては、書店がより身近で入りやすい場となり、大人にとってもまた、学び直しや再発見のきっかけとなることを目指しています。

「つながる本棚」が生まれた背景

北野書店は2023年に「つながる本棚」の先駆けとなる試みをしています。

幸区古市場1丁目の書店倉庫にオープンした「らいおん図書館」です。広さは約120平方メートルで、これまで北野書店が教科書の保管場所に使ってきた倉庫の一角を活用しました。開設のきっかけは「見本図書を常設展示すれば忙しい教員が喜ぶのでは」という従業員のアイデアでした。図書室担当の教員や司書の本選びをサポートしようと約5千冊の見本図書を集め、一般書店ではあまり見かけない図書館用に特別に丈夫に作られた堅牢本や、川崎ゆかりの書籍も多数集めました。ここでの経験が今回の「つながる本棚」に生かされています。

このように北野書店はこれまでも、川崎市内を中心に学校や図書館と深く関わってきました。その歩みの延長線上にある今回の取り組みは、書店と学校図書館を分断された存在としてではなく、地域の学びを支える連続的な場として捉え直す試みでもあります。「つながる本棚」は、北野書店本店の空間そのものを、地域に開かれた学びの場へと進化させる中核となります。

ロゴデザイン刷新――「読む、羽ばたく。」を可視化する新しいシンボル

新しいロゴデザイン

今回のリニューアルにあわせて、北野書店はロゴデザインも刷新しました。新たなスローガンとして掲げるのは、「読む、羽ばたく。」です。

この言葉には、一冊の本との出会いが、読者の世界を広げ、想像力を育み、次の行動へと背中を押していく力になるという想いが込められています。読書は知識を得るためだけのものではなく、人が自分の未来へ向かって踏み出す契機にもなる。そうした北野書店の価値観を、よりシンプルに、より多くの人へ伝えるために、新しい言葉とビジュアルへと整理しました。

新ロゴでは、本が羽ばたくようなイメージを取り入れ、読書がもたらす広がりや軽やかな前進を象徴しています。長年地域に親しまれてきた北野書店の歴史を大切にしながらも、次の時代へ向けて開かれた印象を持つデザインとすることで、地域の読者、学校、子どもたち、そしてこれから北野書店と出会う人々にとって、新しいスタートを感じられるシンボルとなることを目指しました。

ウェブサイトリニューアル―北野書店の価値をよりひらかれた形で発信

店舗リニューアル、ロゴ刷新にあわせて、ウェブサイトも全面リニューアルいたします。

https://www.kitanoshoten.com/

新しいウェブサイトでは、北野書店本店の情報だけでなく、学校・図書館との取り組みや、地域における役割、事業内容などをよりわかりやすく発信してまいります。書店を訪れる読者にとっても、学校関係者や地域の皆さまにとっても、北野書店がどのような想いで活動し、どのような価値を提供しているのかが伝わる場として整備していきます。

リアルな店舗空間とオンライン上の情報発信を連動させながら、北野書店の取り組みをより多くの方に届け、地域とのつながりをさらに深めてまいります。

新しい役員人事体制

1947年の創業以来、北野書店は川崎の地で、学校図書館や地域の読者とともに歩みを重ねてまいりました。書籍の販売にとどまらず、学校への教科書・教材の納入、公共図書館への書籍提供や整理委託業務などを通じて、地域の学びを支える存在として役割を果たしてきました。

2025年5月、北野書店は役員人事を実施し、前代表取締役の北野嘉信が会長に就任、新たに北野晋太朗が代表取締役社長に就任いたしました。今回の体制変更は、単なる経営上の交代ではなく、北野書店のこれからのあり方をあらためて見つめ直し、次の世代へと価値をつないでいくための節目でもあります。

こうした節目を受けて北野書店では、店舗のあり方、ブランドの伝え方、地域との関わり方を再定義し、リニューアルを進めてまいりました。川崎という街に根差しながら、「人・学校・街」をつなぐ書店としての原点を大切にし、これからの時代にふさわしい新たな姿を形にしていきます。

代表取締役社長 北野晋太朗 コメント

代表取締役社長 北野晋太朗

いつも北野書店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。厳しい環境の中、川崎という場所で書店を続けてこられておりますのは、地域、学校、行政などの皆さまからの温かいご支援のおかげです。心より御礼申し上げます。

今回のリニューアルと、私自身の社長就任という大きな二つの一歩を重ねつつ、川崎市の学校との協働をはじめ、多くのご縁に支えられて生まれたこの場所を、学びとつながりが広がる書店として大切に育ててまいります。

これからも北野書店は、地域の皆さまとともに歩み、川崎の未来に貢献できる存在を目指してまいります。

会社概要

株式会社北野書店

〒212-0058

神奈川県川崎市幸区鹿島田1-18-7 KITANOビル3F

TEL：044-511-5491（代表）

FAX：044-511-2340

創業：1947年5月

代表取締役：北野晋太朗

取扱商品

書籍（新刊書籍・雑誌・教科書・副教材・参考書 ほか）

その他（文具・検定受付・地域に関連した商品 ほか）

事業内容

・上記取扱商品の販売、その他これに付随する品目の販売

・川崎市内を中心に公共図書館・学校への書籍・雑誌の納入・販売

・学校への教科書・教材の納入・販売

・公共図書館整理委託業務・図書装備委託業務

・出版事業

店舗概要

北野書店本店

〒212-0027

神奈川県川崎市幸区新塚越201番地 ルリエ新川崎2F

※鹿島田駅直結（新川崎駅徒歩5分）

TEL：044-276-9100（代表）

FAX：044-276-9101

Mail：info@kitanobook.co.jp

営業時間：10:00 - 21:00

※年中無休（1/1-3を除く）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社北野書店

TEL：044-511-5491

Mail：info@kitanobook.co.jp