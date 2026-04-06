昼はアート、夜は舞台。花が東京を変える3日間。東京・丸の内が“花の祝祭空間”に。TOKYO FLOWER CARPET 2026。花絵25周年とポケモン30周年特別企画「花祝い」開催！

一般社団法人花絵文化協会

一般社団法人花絵文化協会（代表理事：藤川靖彦）は、2026年4月17日（金）から19日（日）の3日間、東京・丸の内の行幸通りにて「TOKYO FLOWER CARPET 2026」を開催いたします。

本年は、日本における花絵文化の歩みが25周年を迎える節目の年であるとともに、世界的に愛されるポケモン30周年を迎える記念の年でもあります。これら二つのアニバーサリーを祝し、本イベントは「花祝い」として特別開催され、30,000本のカーネーションや菊、約500鉢の胡蝶蘭のロスフラワーを使い、200名の市民参加者とともに、10作品（約330平方メートル ）を制作します。

テーマは

「未来へ咲かそう、共生のアート」。

花びら一枚一枚を用いて描かれるフラワーカーペットは、年齢や国籍、障がいの有無を超えて誰もが参加できる「共創」のアートです。行幸通りを舞台に、市民・企業・アーティストが一体となり、多様な価値観が調和する社会の象徴となる作品を創り上げます。

TOKYO FLOWER CARPET 2026 キービジュアル

本年のメイン作品では、日本の花絵文化25周年とポケモン30周年を記念した特別企画として、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場します。日本の伝統文化である浮世絵の表現と、世界的人気のポケモンが融合した新たな花絵作品として、日本文化の魅力を国内外へ発信するとともに、祝祭性と未来へのメッセージを届けます。

さらに、本プロジェクトの核となる取り組みとして、障がいのある方と健常者が協働し、一体となって壮大なフラワーアートを創り上げるインクルーシブアートプロジェクト

「Bloomix Tokyo（ブルーミックス・トーキョー）」 を展開します。

本プロジェクトでは、特別支援学校の生徒たちが描いた5作品と、視覚障がい者が参加して制作する1作品、計6作品をもとに、約6m × 35mに及ぶ巨大なフラワーカーペットとして表現します。一人ひとりの表現が集まり、ひとつの大きな作品として花開くことで、多様性が調和する社会の姿を象徴的に描き出します。

本取り組みは、障がいの有無や立場の違いを超え、誰もが参加し表現者となることができる新しいアートの形を提示するものであり、「共生のアート」という本イベントのテーマを体現する象徴的なプロジェクトです。

また、2024年の能登半島地震で発生した倒木などを再資源化し、ウッドチップとして活用した作品も制作します。自然災害の記憶を未来へとつなぎ、再生と希望の象徴として空間に組み込みます。

花、木、そして人の想いが重なり合うことで生まれる作品は、単なる装飾を超え、「共に生きる社会」を体感する場となります。

「TOKYO FLOWER CARPET」では、使用した花を廃棄することなく再資源化し、再生紙「お花の画用紙」として新たな命を吹き込みます。この「お花の画用紙」は、障がいのある子どもたちのアートエデュケーション支援として、2018年より東京都の特別支援学校へ寄贈されています。

さらに、「お花の画用紙」に描かれた作品は再び花絵として表現され、再び紙へと還るという循環を生み出し、持続可能な創造のサイクルを形成しています。

「TOKYO FLOWER CARPET 2026」は、2026年4月1日より一般社団法人花絵文化協会の名誉総裁にご就任される寛仁親王妃信子殿下のご高導のもと、当協会代表理事である花絵師・藤川靖彦が総合監修を務め、多くの市民参加者とともに、東京・丸の内「行幸通り」に美しい花の絨毯を創出いたします。

これまで本事業を象徴する存在としてお力添えをいただいてきた妃殿下を、協会の名誉総裁として新たにお迎えすることで、本プロジェクトはさらなる発展の節目を迎えます。

今後も本イベントを通じて花絵文化の価値を国内外へ発信し、「TOKYO FLOWER CARPET」を東京を代表する新たな観光文化として育成してまいります。

なお4月18日（土）16時より完成セレモニーを開催します。「TOKYO FLOWER CARPET 2026」総合監修は花絵師の藤川靖彦。

公式HP：https://www.tokyo-infiorata.com/

【TOKYO FLOWER CARPET 2026 見どころ4点】

１.花絵文化25周年とポケモン30周年 浮世絵風ポケモンスペシャル花絵

日本の伝統文化と世界的人気のポケモンが融合した特別作品。国内外へ強い発信力を持つ象徴的な花絵が登場します。

浮世絵風ポケモンスペシャル花絵作品 (C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。２.6m×35mの巨大作品 インクルーシブアート「Bloomix Tokyo」

特別支援学校の生徒5作品と視覚障がい者参加の1作品、計6作品をもとに巨大フラワーカーペットを創作。共生社会を象徴するプロジェクトです。

Ｂloomix Ｔokyo 作品３.花から紙へ、そして再び花へ 循環型アートと能登復興への取り組み

花を再資源化し「お花の画用紙」として再生。さらに能登半島地震の廃材を活用した作品も制作し、再生と希望を表現します。

能登廃材ウッドチップでつくった作品４.花絵を舞台にした特別公演と夜間演出

初日は歌舞伎役者 中村橋吾によるパフォーマンス、最終日は武楽創始家元 源光士郎による武楽公演をフラワーカーペット上で実施。さらに夜間照明により幻想的な花の空間を創出します。

【開催概要】

歌舞伎役者 中村橋吾（TOKYO FLOWER CARPET 2025）

■開催名称：TOKYO FLOWER CARPET 2026／Bloomix Tokyo 2026

■開催期間：2026年4月17日（金）～4月19日（日）

※オープニングセレモニー：4月18日（土） 16：00～16：30

■開催会場：行幸通り（千代田区丸の内1）

■名誉総裁：𥶡仁親王妃信子殿下

■総合監修：藤川靖彦（花絵師／一般社団法人花絵文化協会代表理事）

■テ ー マ : 未来へ咲かそう、共生のアート

■主 催：一般社団法人花絵文化協会

■後 援：東京都／多摩市／千代田区／公益社団法人2027国際園芸博覧会協会／interfm／

Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero

■協 賛：株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ／花王株式会社／三菱地所株式会社／

株式会社秀光／株式会社丸の内よろず／アートグリーン株式会社／日産自動車株式会社／

ニチコン株式会社／ターナー色彩株式会社

■協 力：株式会社ポケモン／株式会社大田花き／JA愛知みなみ輪菊部会／株式会社クラシック／

法政大学／株式会社読売アルスA／株式会社読売Palette

■観 覧：無料

【特別企画】

花絵を舞台に展開するスペシャルパフォーミングアーツ

「TOKYO FLOWER CARPET 2026」では、完成した花絵作品を舞台として、日本の伝統と現代が融合するスペシャルパフォーミングアーツを実施いたします。花と人、そして表現が一体となる、ここでしか体験できない特別な時間を創出します。

■歌舞伎役者 中村橋吾によるスペシャルパフォーマンス

「社会問題に挑むかぶき者。歌舞伎役者 中村橋吾×TOKYO FLOWER CARPET 2026

スペシャルパフォーミングアーツ“行幸花歌舞伎”」

初日の夜、歌舞伎役者・中村橋吾による創作歌舞伎を披露。花絵と伝統芸能が融合することで、静と動が交差する幻想的な空間を生み出します。都市の中心に現れる“花の舞台”で、日本文化の新たな表現を提示します。

●日時：4月17日（金） 19:00～20:00

●観覧：無料 ※立見席となります。指定席はクラウドファンディングご支援者様席となります。

歌舞伎役者 中村橋吾■ TOKYO FLOWER CARPET 2026 完成セレモニー

スペシャルゲストを招き、参加者とともに作品の完成を祝うセレモニーを実施。多くの人々の手によって創り上げられた花絵が完成する瞬間を共有し、共創の喜びと達成感を分かち合います。

●日時：4月18日（土） 16:00～16:30

●観覧：無料

■ TOKYO FLOWER CARPET 2026 フィナーレ

武楽創始家元・源光士郎武楽公演「行幸花武楽」

最終日のフィナーレでは、武楽創始家元・源光士郎による武楽公演を実施。花絵を舞台に繰り広げられる力強く美しい演舞が、空間全体を包み込み、来場者を圧倒的な臨場感へと誘います。

●日時：4月19日（日） 16:30～17:00

●観覧：無料

【花絵制作参加者募集】

源光士郎

「TOKYO FLOWER CARPET 2026」では、一緒に花絵を創る花絵制作者を募集いたします。

■応募資格：小学校3年生以上の男女

※小学生以下の方は、保護者同伴でご参加ください。

※初めての方でも大丈夫です。

■募集日時：ペタリング(50名) 4月16日(木) 11:00～20:00

花絵制作(10名) 4月17日(金) 9:30～16:00

花絵制作（100名） 4月18日（土）9:00～15:00

メンテナンス（20名） 4月19日（日）10:00～12:00

■応募締切：4月10日（金） ※応募者多数の場合は抽選となります。

■応 募 先：https://ws.formzu.net/fgen/S14593571/

■お問合せ：東京インフィオラータ2026事務局

TEL ： 03-5355-0700(お電話でのお問い合わせ 平日10:00～17:00)

FAX ： 03-5355-0888

Email： info@tokyo-infiorata.com

【クラウドファンディング支援募集】

TOKYO FLOWER CARPET 2025 制作風景

障がいのある人とない人が共に創る「インクルーシブ花絵」プロジェクト

TOKYO FLOWER CARPET 2026では、市民参加型の花絵文化をさらに広げる取り組みとして、クラウドファンディングによる支援募集を実施しています。

本プロジェクトでは、障がいのある人とない人が共に花絵制作に参加するインクルーシブなフラワーカーペットを実現することを目的に、花材や制作資材、会場設営などの費用を募ります。

特別支援学校の生徒や視覚障がいのある方々など、多様な人々が参加する花絵制作を予定しており、約2万本の花びらを使ったフラワーカーペットの制作を目指しています。

花を通じて人と人がつながる文化活動を広げるため、多くの方々のご支援を呼びかけています。

compfireクラウドファンディング

クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/934107/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

【東京インフィオラータ2026 総合監修】

campfire QRコード

藤川靖彦

花絵師／一般社団法人花絵文化協会 代表理事

1961 年東京生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。

限りある命＝Ephemeral をテーマに、国内外において花やキャンドル等を使ったエフェメラル・アートを創作。大地をキャンバスに花びらで描く花絵「インフィオラータ」の日本の第一人者で、現在まで２4 年間に国内外約500 ヵ所 で作品を創作・プロデュース、年間200 万人以上の集客をはかるアートイベントへと育て上げた。

海外で歌舞伎絵を花で再現する「花歌舞伎」の創作活動を積極的に行っており、世界各地で高い評価を得ている。2015 年 6 月、スペインでの創作を、毎日放送「情熱大陸」が密着取材を行い大反響を呼んだ。これを機にテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等に数多く出演中。ローマ教皇やベトナム共産党書記長等、 VIP に捧げる作品も創作する。2025年2月、バチカンで開催された「Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura」に招かれ、ローマ教皇をモチーフとした作品を創作した。現在はinterfmで番組DJも行う。（2019年3月～）

エンジン０１文化戦略会議会員／エフェメラル・アート国際連盟理事

【本件に関するお問い合わせ 】

藤川靖彦

東京インフィオラータ事務局（担当：福島）

TEL：03-5355-0700(お電話でのお問い合わせ 平日10:00～17:00)

FAX ： 03-5355-0888

Email： info@tokyo-infiorata.com

WEB：https://www.tokyo-infiorata.com/