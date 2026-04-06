【リビエラ】空間に「普遍的な美」と「至福」を提案する最新カタログ発刊

リビエラ株式会社

タイル・石材等の輸入販売商社であるリビエラ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：加藤久和）は、住宅向けタイルの総合カタログ『RIVIERA TILE COLLECTION 2026-2027 LINEUP CATALOGUE VOL.21』を2026年4月7日（火）に発刊します。

このカタログは、主に暮らしの空間をイメージし、住宅で使いやすいラインアップとなっています。今回のカタログではイタリアの美意識を凝縮した磁器質タイル「LUXIA ルクシア」をはじめ、これまで別冊でのご案内だった壁用天然石シリーズ「LEDGER STONE レジャーストーン」「SPLIT MARBLE スプリットマーブル」を統合。より上質な空間提案をサポートする一冊となっています。

新商品ルクシアより：カラカッタ マット

【新掲載シリーズのご紹介】

今回のカタログでは、住宅スペースに「光・影・質感」をもたらす3つの主要シリーズを軸に、ラインアップを拡充しました。

ルクシア：シルバーグレー マット（床）

LUXIA（ルクシア）― 磁器質タイル

（磨き・マット×各5カラー×1サイズ）



悠久の時を経た天然石の息吹を、イタリアの美意識で形にしたシリーズ。

指先で触れたくなるような艶やかな質感は、空間に柔らかな光と開放感を与えます。磁器質ゆえの高い耐久性を誇り、時が経ってもその煌めきを失うことなく、暮らしの質をどこまでも高めてくれる至福の一枚です。

レジャーストーン：スレートマルチカラー（壁）

LEDGER STONE（レジャーストーン）― 壁用天然石

（屋内外壁用 37mm幅×各6カラー×1サイズ、12.5mm幅×各5カラー×1サイズ）

小端積みが織りなす、光と影の陰影。

大理石5種、スレート1種を展開。高さの異なる2パターン（約37mm幅/約12.5mm幅）を揃えました。凹凸が創り出す奥行きのある表情は、空間に圧倒的な高級感と気品を演出します。

スプリットマーブル：クリスタルダークグレー（壁）

SPLIT MARBLE（スプリットマーブル）― 壁用天然石

（屋内外壁用×各4カラー×1サイズ）



2枚と同じ表情のない割肌大理石。

キラキラと煌めく結晶は、光を受けて一層華やいだ表情をみせてくれます。300×75mmという壁に使いやすいサイズで、目地を通したデザインなど様々な張り方を楽しんでいただけます。

『RIVIERA TILE COLLECTION 2026-2027 LINEUP CATALOGUE VOL.21』

仕様：A4判ワイド / オールカラー

頁数：345頁

発刊日：2026年4月7日（火）

掲載シリーズ数：セラミックタイル 30シリーズ

【空間シミュレーションのご案内】

住空間の中に当社タイルをシミュレーションすることができます。

リビング・キッチン・バスルームなど、お好きなシーンをお選びいただくか、ご自身のお部屋の写真をアップロードいただくことで、施工後のイメージをご体験いただけます。

シミュレーションした空間はJPEG画像としてダウンロード、また共有リンクやメールでシェアしていただけますので、円滑に打ち合わせを進めていただくことができます。

詳細を見る :https://riviera.jp/simulation/



リビエラ株式会社について



リビエラは、日本の戸建住宅の玄関部分を中心に、イタリア・スペインの磁器タイルや天然御影石、大理石といった建材のご案内を1997年から始めました。直接海外の建材見本市に足を運び、厳選した最新商品をラインアップ。入出庫管理は同一現場・同一ロット納品を徹底し、常に高品質な建材をご提供いたします。

静岡本社：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー23Ｆ

東京支社：〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビルB1F

大阪支社：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F

九州営業所：〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア1F

設立：1997年4月

代表者：代表取締役社長 加藤 久和

資本金：1億円

事業内容：建築資材の輸入販売（タイル、石材、レンガなど）

公式サイト：https://riviera.jp