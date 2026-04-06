hacomono、「RubyKaigi 2026」にRuby Sponsorとして協賛決定

株式会社hacomono

ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」を提供する株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区 代表取締役CEO：蓮田健一 以下、hacomono）は、2026年4月22日（水）から24日（金）に開催される「RubyKaigi 2026」に、最上位のRuby Sponsorとして協賛することをお知らせいたします。

背景

hacomonoは、ウェルネス/運動施設向けに入会・予約・決済・会員管理をデジタル化するSaaS企業で、創業当初から「hacomono」の開発にRubyを採用し開発スピードの向上や高い生産性を実現しています。また強力な開発者コミュニティがあり、問題解決や新機能の開発に役立つリソースが豊富で、hacomonoの武器を作るために欠かせない重要な要素だと強く感じています。

今回、プログラミング言語「Ruby」を利用する開発者が世界中から集まるカンファレンス 「RubyKaigi 2026」 を支援するため、昨年に続きRuby Sponsorとして協賛することを決定いたしました。

「RubyKaigi 2026」での取り組み

hacomonoはブース出展を通じて、Rubyを活用した当社の技術的取り組みや2026年3月にリリースしたフィットネスマーケット「FitFits（フィットフィッツ）」のアーキテクチャなどの最新事例をご紹介します。 またウェルネスくじを開催予定ですので、ぜひブースへお立ち寄りください。



またWellness Sponsorとして、参加者の皆様にウェルネスを体験いただくDrinkupイベントやWalking , Dynamite Trainingの体験会も開催いたします。

朝のワークアウトで心と体を整え、セッションに向けた最高のコンディションをつくるトレーニングイベントです。



イベント名：Dynamite Training at RubyKaigi Day2

日程：2026年4月22日（木）

申込：https://hacomono.connpass.com/event/388730/

イベント名：Dynamite Training at RubyKaigi Day3

日程：2026年4月23日（金）

申込：https://hacomono.connpass.com/event/388919/

セッション後に良質なお肉でリフレッシュしながら、Rubyist同士が交流できるウェルネスなDrinkupイベントです。



イベント名：hacomono Yakiniku Drinkup at RubyKaigi 2026 Day3

日程：2026年4月24日（金）

申込：https://hacomono.connpass.com/event/387131/

RubyKaigiの熱狂を函館の朝風へとつなぎ、五稜郭の歴史ある景色の中で心と体をリフレッシュしながら、Rubyist同士がゆったり交流できるWalkingイベントです。



イベント名：hacomono Rubyists on Walking Day4

日程：2025年4月25日（土）

申込：https://hacomono.connpass.com/event/387249/

今後もRubyコミュニティの発展に貢献するとともに、Rubyの可能性を最大限に活かしたソリューションを開発し続けます。 hacomonoは、テクノロジーの力で日本の健康課題を解決し、ウェルネス産業の発展とより良い社会の実現に貢献してまいります。

「RubyKaigi 2026」について

RubyKaigiは、Rubyプログラミング言語に関する国際会議です。

世界最大のRuby開発者の集まりであり、毎年Rubyコア開発者が一堂に会する場です。Rubyの最新機能を紹介し、世界中のRubyコミュニティを結びつけ、言語の未来を形作る上で中心的な役割を果たしています。講演者には、Rubyの生みの親である松本幸弘（マッツ）をはじめ、日本国内外の著名なRuby開発者が名を連ねます。今年唯一無二のRubyistの集いを、ぜひお見逃しなく！

日時：2025年4月16日（水）～4月18日（金）

会場：愛媛県県民文化会館

公式サイト：https://rubykaigi.org/2025/

「hacomono」について

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客様自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きが大きく削減できるクラウドサービスです。店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化を図ることができます。2019年3月にサービスをリリースし、これまでに12,000店舗以上が導入しています。

詳細を見る :https://www.hacomono.jp/

会社概要

会社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

詳細を見る :https://www.hacomono.co.jp/