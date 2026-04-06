TINY GARDEN FESTIVAL 2026 第二弾情報解禁！ LIVE出演アーティスト 豪華ラインナップ決定！

株式会社アーバンリサーチ

2026年6月5日(金)から7日(日)の3日間、長野県・蓼科湖畔のキャンプ場「TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS 」にて、『URBAN RESEARCH Co., Ltd. presents TINY GARDEN FESTIVAL 2026』を開催。

コンセプトは変わらず、「小さな庭先で繰り広げられるガーデンパーティー」。

親子で楽しめる「衣・食・住・遊」の多彩なプログラムを通じて、作り手の営みや自然の循環を肌で感じながら、心地よい時間を共有することを目指しています。

LIVEアーティストの追加ラインナップが決定！

折坂悠太に続き、安藤裕子・brkfstblend（ブレクファストブレンド）・グソクムズが出演いたします。

初夏の蓼科で心地よい音色を楽しんでいただける豪華ラインナップです。

例年2日間に加え、本年度は6月5日(金)に「前夜祭」を実施いたします。前夜祭からご参加いただくことで、これまで以上にゆったりと流れる時間の中で、豊かな自然を五感で堪能いただけます。週末の本祭を前に、心身を整える贅沢なひとときをぜひお楽しみください。

また公共交通機関でのご来場をサポートいたします。JR茅野駅からの直行チャーターバス手配により道中の景色を楽しみながら会場入りいただけます。

宿泊の選択肢も拡大。人気で完売しているTINY GARDEN 蓼科URBAN RESEARCH DOORSのプランに加え、周辺の提携施設でゆったり過ごせるチケット付き宿泊プランもご提案いたします。

入場チケットおよび「TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS 」の宿泊付きプランも絶賛発売中です。

その他、コンテンツ情報、アクティビティ、出店ブースなどの詳細は、公式SNS(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)および特設サイト(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/)にて随時発表いたします。

EVENT INFORMATION

【開催日程】

2026年6月6日(土)・6月7日(日)

※前夜祭 2026年6月5日(金)

【開催場所】

TINY GARDEN 蓼科(https://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/)および近隣施設、道の駅 ビーナスライン蓼科湖 エリア(https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1FK2gAbTBBCNl9ITgYH6diFKkfF3i5Fvx&ll=36.05070080288227%2C138.25673466312048&z=17)

長野県茅野市北山8606-1

・ メイン会場（有料エリア）

TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS

・ 第2会場（無料エリア）

道の駅 ビーナスライン蓼科湖側 / EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店

【開催時間】

・ メイン会場

6月6日(土)

[開場] 11:00 [閉場] プログラム終了後（21:00頃を予定）

6月7日(日)

[開場] 9:00 [閉場] 17:00（プログラム終了 15:00）

前夜祭 6月5日(金)

[開場] 15:00 [閉場] プログラム終了後（21:00頃を予定）

・ 第2会場

6月6日(土)

[開場] 11:00 [閉場] 17:00

6月7日(日)

[開場] 9:00 [閉場] 15:00

※ 各ワークショップ、LIVE等の情報に関しましては随時情報を更新いたします。特設サイト(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/)、Instagram 公式アカウント(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)をご確認ください。

> Instagram @ tiny_garden_festival(https://www.instagram.com/tiny_garden_festival/)

> Facebook (TINY GARDEN)(https://www.facebook.com/urtinygarden/)

> 特設サイト(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/)

LIVE / アーティスト

折坂悠太に続き豪華ラインナップが決定！

TINY GARDEN FESTIVAL 2026の出演アーティストが決定しました。

既に発表されている折坂悠太に加え、新たにグソクムズ、安藤裕子、brkfstblendの3組が出演。

6月6日(土)はグソクムズと折坂悠太、6月7日(日)には安藤裕子とbrkfstblendが登場します。初夏の蓼科で、豪華ラインナップによる心地よい音色をお楽しみください。

グソクムズ 6月6日(土)出演

折坂悠太 6月6日(土)出演

brkfstblend 6月7日(日)出演

安藤裕子 6月7日(日)出演

チケット情報

TINY GARDEN FESTIVAL 2026

イベント入場チケット

【販売開始】

2026年3月7日(土) 12:00～

【チケット料金】

▼ 2DAYチケット（6月6日・7日）

大人（中学生以上）：前売 6,000円 / 当日 6,500円

子ども（小学生）：前売 1,000円 / 当日 1,000円

未就学児：無料

▼ 1DAYチケット（6月6日）

大人（中学生以上）：前売 3,500円 / 当日 4,000円

子ども（小学生）：前売 500円 / 当日 500円

未就学児：無料

▼ 1DAYチケット（6月7日）

大人（中学生以上）：前売 3,000円 / 当日 3,500円

子ども（小学生）：前売 500円 / 当日 500円

未就学児：無料

▼ 前夜祭付き3DAYチケット（6月5日・6日・7日）

大人（中学生以上）：前売 9,500円 / 当日 販売無し

子ども（小学生）：前売 2,500円 / 当日 販売無し

未就学児：無料

・前夜祭付き3DAYチケットについて

※ 前夜祭は食事付き、宿泊代が含まれています

※ 本チケットは「前夜祭付きフリーキャンプ・ウッドデッキサイト（2泊3日）」をご予約された方のみが購入できる、追加宿泊人数分のチケットとなります

※ 価格はすべて税込です

EXHIBITING / 出店者

Blundstone「Blundstone SHOP & SNAP in TINY GARDEN FESTIVAL」

街からアウトドアまで、フィールドを選ばず履けるBlundstoneのブーツを、TINY GARDEN FESTIVAL限定の特別価格で販売します！

さらに、会場内ではブランドストーンを履いている方のスナップ撮影も開催。撮影にご協力いただいた方には、ノベルティをプレゼントします！

ぜひこの機会に、Blundstoneブースへお立ち寄りください。

（使用可能な決済方法：クレジット決済 / QRコード決済 / 交通系IC）

> オフィシャルサイト

(https://blundstone.jp)> インスタグラム(https://www.instagram.com/blundstone_japan/)

その他、アウトドア系を中心にさまざまなブランドが続々と出店決定！

patagonia、L.L.Bean、MERRELL、Snow Peak、そしてLeeなど、名だたるブランドが勢揃い。各ブランドならではのこだわりが詰まったアイテムや体験など、フェスをより楽しく彩るコンテンツをご用意しています。

箕面ビール / MINOH BEER

大阪箕面から「ビールを醸して、人を醸す」をモットーに特別なビールではなく毎日飲める親しみやすい「デイリーなビール」づくりを目指す「箕面ビール」が参加。ぜひ、青空の下で箕面ビールを追求する個性溢れる1杯をお楽しみください！

> オフィシャルサイト

(https://www.minoh-beer.jp)> インスタグラム(https://www.instagram.com/minohbeer/)

車がなくても遊びに来れるTGF！都内から電車とチャーターバスで快適に蓼科へ

「会場の蓼科まで、車がないと移動が大変そう・・・」

そんな不安を感じている方も、今年は安心してご参加いただけます。

TINY GARDEN FESTIVAL 2026では、JR茅野駅から会場直行のチャーターバスを手配いたしました。都内から電車（特急あずさ等）で茅野駅までお越しいただければ、そこからはバスに揺られるだけで、新緑あふれるフェス会場へ到着します。

運転の疲れを気にせず、道中の景色を眺めながらゆったりと旅を楽しめるのもチャーターバスならではの魅力です。運行スケジュールや予約方法などの詳細は後日公開予定です。続報をお待ちください。

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 入場チケット付き宿泊プラン

メイン会場であるTINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSに宿泊するプラン。TINY GARDEN FESTIVAL 2026 イベント限定の各種特典が付いています。

【対象日程】 6月6日(土)・7日(日)

■ 特典（一例）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAYチケット代を含む

・ 滞在24時間以上のロングステイ（通常13:00～15:00チェックイン / 10:00～11:00チェックアウト）

■ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 公式プラン

・ 本館ロッジ ｜ 2名利用時の1名料金 23,600円～

・ キャビン（キャンプエリア内） ｜ 3名利用時の1名料金 19,500円～

・ キャンプサイト各種 ｜ 4名利用時の1名料金 9,400円～

＜料金に含まれるもの＞ 宿泊代、TINY GARDEN FESTIVAL 2026 チケット代、温泉入浴代、駐車場1台分

※ 前夜祭にご参加希望の方は「「TINY GARDEN FESTIVAL 2026」宿泊予約」からご確認ください。

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 公式 キャンプフリーサイト宿泊プラン

メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」フリーサイトで1泊2日するプラン。

【対象日程】 6月6日(土)・7日(日)

■ キャンプフリーサイト 1サイト料金： 20,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員4名まで / テント1張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAY 入場チケット（大人1名分）※注1

※ 会場内駐車場（1台分）

■ 広々・グループおすすめ｜ウッドデッキサイト 1サイト料金： 33,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員6名まで / テント2張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAY 入場チケット（大人1名分）※注1

※ 会場内駐車場（1台分）

※注1 入場チケットの追加購入について

サイト料金に含まれる入場チケットは「大人1名分」のみとなります。 同伴される2人目以降の大人の方、および小学生の方は、人数分の「2DAY入場チケット」を別途ご購入ください。

※ TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのキャンプ・ロッジ・キャビンなどとご予約方法が異なります。ご購入の際はご確認ください。

前日からゆっくり準備・前夜祭も満喫！

「GREEN SOX TATESHINA」前夜祭付きフリーサイトで2泊3日するプラン

メイン会場の隣、徒歩1分の「GREEN SOX TATESHINA」フリーサイトで2泊3日するプラン。

【対象日程】 6月5日(金)・6日(土)・7日(日)

■ 前夜祭付きキャンプフリーサイト 1サイト料金： 24,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員4名まで / テント1張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭付き3DAY入場チケット（大人1名分）※注1

・ 6月5日(金) 前夜祭夕食付き

※ 会場内駐車場（1台分）

■ 前夜祭付きウッドデッキサイト 1サイト料金： 37,000円

＜料金に含まれるもの＞

・ 宿泊代（定員6名まで / テント2張まで）

・ TINY GARDEN FESTIVAL 2026 前夜祭付き3DAY入場チケット（大人1名分）※注1

・ 6月5日(金) 前夜祭夕食付

※ 会場内駐車場（1台分）

※注1 入場チケットの追加購入について

サイト料金に含まれる入場チケットは「大人1名分」のみとなります。 同伴される2人目以降の大人の方、および小学生の方は、人数分の「前夜祭付3DAY入場チケット」を別途ご購入ください。

※ TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORSのキャンプ・ロッジ・キャビンなどとご予約方法が異なります。ご購入の際はご確認ください。

● TINY GARDEN FESTIVAL 2026 提携施設チケット付き宿泊プラン蓼科BASE kitchen, spa & hotel（蓼科湖から徒歩30秒）

TINY GARDEN FESTIVAL 2026 2DAYチケット付きプラン

・プランモデル料金（2名1室時の1名料金）：22,750円～最高値31,750円

露天風呂のオーベルジュ つつじとかえで（蓼科湖から車で10分）

『TINY GARDEN FESTIVAL』を遊びつくそう♪ ～2DAYチケット付き宿泊プラン～

・プランモデル料金（2名1室時の1名料金）：16,600円～27,100円

> 詳しくはこちら(https://media.urban-research.jp/feature/tgf/ticket/#hotel-stay)

★今年のフェスの思い出をみんなでシェアしよう！！★

TINY GARDEN FESTIVAL 2026のハッシュタグはこちら

#tinygardenfestival

#tgf2026

- What’s “TINY GARDEN FESTIVAL”?

メイン会場となるTINY GARDEN 蓼科は東京から2時間半。

高速道路を降りて八ヶ岳を臨みながら30分ほど車を走らせると、蓼科高原の玄関口、こじんまりとした佇まいの蓼科湖が見えてきます。

標高1250mに位置し、夏は爽やかな風が吹きぬけ 冬は凍てつく寒さが大地を覆う。

四季折々の自然の力を強く感じられる環境が広がっています。

ときには優しく、ときには厳しい表情を見せながら循環し続けるこの場所では、季節ごとに芽吹くさまざまな植物や 多くの生き物の営みも見ることができます。

2019年9月、その湖のほとりにTINY GARDEN 蓼科は根を下ろしました。

私たちは周囲を取り巻く環境と共生し、この場所で日々を過ごしながら流れている時間を積み重ねています。

訪れてくれた方々には、衣・食・住・遊のプログラムを通じて、私たちと関わりのある方々の営みから生まれたもの、そして日々移り変わる自然の循環から紡ぎ出されたものを、肌で感じていただくための時間を変わらずにご用意しています。

“大きな何かを求めるのではなく、小さくても確かなものを参加したみんなが手にすることができる”

そんなフェスティバルの形を私たちが繋がってきた方々とともに今年も作りあげていきたいと考えています。

皆様のご来訪をスタッフ一同お待ちしています。

TINY GARDEN FESTIVAL 実行委員会

【一般のお客様 お問い合わせ】

TINY GARDEN FESTIVAL 実行委員会

営業時間：平日 10:00～17:00

MAIL：tgfinfo@urban-research.com