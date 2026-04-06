【今日も安楽亭で焼肉ごはん】4月限定「毎日焼肉ごはんキャンペーン♪～ファミリーカルビでパワーチャージ！」ランチはお肉1.5倍！夜は1000円ポッキリ焼肉定食！お得すぎる安楽亭でいつものごはんに焼肉を。

4月限定企画は"しっかり食べて元気をチャージできる焼肉ごはん”

株式会社安楽亭

4月は新生活で、何かと忙しい毎日が始まります。

安楽亭では「新生活をがんばる皆さまを、日々のごはんで応援したい」という思いから、人気焼肉「ファミリーカルビ」を楽しむメニューを特別価格・特別仕様で提供するキャンペーンをスタートします！

“焼肉＝特別な日”ではなく、“今日のごはん”として気軽に選べる存在へ。そんな日常使いの焼肉体験をお楽しみください♪

１. 【ディナータイム限定】 1000円ポッキリ定食♪

安楽亭の定番人気メニュー「ファミリーカルビ定食」を、期間中は特別価格でご提供。

◆ファミリーカルビ定食 80g

通常価格1290円（税込1,419円）

⇒ 税込1,000円 ポッキリでご提供

ごはん・わかめスープのお替り無料！

２.【ディナータイム限定】 ソフトドリンク100円（税込110円）♪

単品焼肉注文でも定食利用でも、気軽にソフトドリンクが楽しめます。

◆ドリンクバー

通常350円（385円）⇒ 特別価格 100円（税込110円）

ドリンクバーを設置していない店舗は【ソフトドリンク】のクーポンをご利用ください。

３.【ランチタイム】はお肉が1.5倍！！午後のパワーチャージに♪

ランチタイムの人気メニューを、追加料金なしで“お肉増量”！

新生活で忙しい人も、しっかり食べて午後も頑張ろう♪

◆ザ・定番 ファミリーカルビランチ

通常80g⇒お肉増量120g

1,080円（税込1,188円）

今日のごはんは焼肉で決まり！焼肉ごはんで4月を元気に。

新生活は、心も体もエネルギーが必要な時期。 安楽亭は“焼肉ごはん”で、皆さまの毎日を少しでも元気にしたい！ご家族でもお一人でも、気軽にご利用ください！

“また来ちゃった”と笑えるくらい、気づいたら“毎日安楽亭でごはん”になっているかもしれませんね♪

■実施期間

2026年4月6日（月）～4月23日（木）

■実施店舗

焼肉レストラン 安楽亭（コスモス店・ぼたん店は除く）

ご利用にあたっては、クーポン番号が必要となります。

各クーポンご利用時の注意事項など、安楽亭ホームページをご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/fair/