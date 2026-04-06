【今日も安楽亭で焼肉ごはん】4月限定「毎日焼肉ごはんキャンペーン♪～ファミリーカルビでパワーチャージ！」ランチはお肉1.5倍！夜は1000円ポッキリ焼肉定食！お得すぎる安楽亭でいつものごはんに焼肉を。
4月限定企画は"しっかり食べて元気をチャージできる焼肉ごはん”
4月は新生活で、何かと忙しい毎日が始まります。
安楽亭では「新生活をがんばる皆さまを、日々のごはんで応援したい」という思いから、人気焼肉「ファミリーカルビ」を楽しむメニューを特別価格・特別仕様で提供するキャンペーンをスタートします！
“焼肉＝特別な日”ではなく、“今日のごはん”として気軽に選べる存在へ。そんな日常使いの焼肉体験をお楽しみください♪
１. 【ディナータイム限定】 1000円ポッキリ定食♪
安楽亭の定番人気メニュー「ファミリーカルビ定食」を、期間中は特別価格でご提供。
◆ファミリーカルビ定食 80g
通常価格1290円（税込1,419円）
⇒ 税込1,000円 ポッキリでご提供
ごはん・わかめスープのお替り無料！
２.【ディナータイム限定】 ソフトドリンク100円（税込110円）♪
単品焼肉注文でも定食利用でも、気軽にソフトドリンクが楽しめます。
◆ドリンクバー
通常350円（385円）⇒ 特別価格 100円（税込110円）
ドリンクバーを設置していない店舗は【ソフトドリンク】のクーポンをご利用ください。
３.【ランチタイム】はお肉が1.5倍！！午後のパワーチャージに♪
ランチタイムの人気メニューを、追加料金なしで“お肉増量”！
新生活で忙しい人も、しっかり食べて午後も頑張ろう♪
◆ザ・定番 ファミリーカルビランチ
通常80g⇒お肉増量120g
1,080円（税込1,188円）
今日のごはんは焼肉で決まり！焼肉ごはんで4月を元気に。
新生活は、心も体もエネルギーが必要な時期。 安楽亭は“焼肉ごはん”で、皆さまの毎日を少しでも元気にしたい！ご家族でもお一人でも、気軽にご利用ください！
“また来ちゃった”と笑えるくらい、気づいたら“毎日安楽亭でごはん”になっているかもしれませんね♪
■実施期間
2026年4月6日（月）～4月23日（木）
■実施店舗
焼肉レストラン 安楽亭（コスモス店・ぼたん店は除く）
ご利用にあたっては、クーポン番号が必要となります。
各クーポンご利用時の注意事項など、安楽亭ホームページをご確認ください。
詳細を見る :
https://anrakutei.jp/fair/