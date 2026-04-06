コンテンツは「読むもの」ではなく「生成されるもの」へ ― 新しいメディア構造「Protocol Publishing」を公開
株式会社SHIRO & Co.（本社：東京都）は、AI時代における新しいメディア構造「Protocol Publishing」を公開いたしました。
本取り組みは、従来の「完成されたコンテンツを読む」という体験から、ユーザーの行動によって意味が変化・生成される“体験型メディア”への転換を提案するものです。
■ 背景
生成AIの進化により、高品質なコンテンツは爆発的に増加し、インターネットやSNS上に分散しています。
本来「Publishing（出版）」とは、情報を社会に届ける行為を指しますが、デジタル環境においてはその量が過剰となり、文脈として接続されないまま消費される状況が生まれています。
情報はもはや不足していません。 問題は、それらが意味として接続されていないことです。
■ Protocol Publishingとは
Protocol Publishingとは、ユーザーの行動をトリガーとして意味が変化する、新しいコンテンツ構造です。
ここでいう「プロトコル」とは、単なる技術仕様ではなく、 “どのように振る舞いが起きるかを定義するルール”を指します。
本プロトコルでは、ユーザーの行動を以下の3つに定義しています。
- Observe（観測）：状態が変化する
- Ignore（無視）：何も起こらない
- Select（選択）：新たな文脈へ遷移する
これにより、コンテンツは固定された情報ではなく、 「ユーザーとの相互作用によって生成される意味のネットワーク」として再定義されます。
■ 実装例（公開ページ）
本プロトコルの実装例として、以下の体験型コンテンツを公開しています。
https://book.shiroand.io/protocol-publishing
ユーザーはスクロール（Observe）や選択（Select）といった行動を通じて、状態の変化と分岐を体験します。
これは単なる閲覧ではなく、 意味の生成プロセスそのものを体験する構造です。
■ 新構想：「Protocol Field」
SHIRO & Co.は本プロトコルの発展として、 生成された表現物を「場（Field）」として扱う構想を提案します。
現在、生成AIによって生まれたコンテンツはSNS上に分散し、断片的に消費されています。
Protocol Fieldでは、それらの表現物を プロトコルによって接続された状態として再配置し、
- 観測（Observe）
- 無視（Ignore）
- 選択（Select）
といった行動によって、意味が変化し続ける空間を構築します。
これは、従来のメディアが「情報を伝達するもの」であったのに対し、 「意味が生成される場」へと拡張されることを意味します。
■ 特徴
1. 意味の可変性
意味は固定されず、ユーザーの行動によって変化します。
2. コンテンツのプロトコル化
文章・映像・UIを構造として設計することで、再利用可能なフレームワークになります。
3. 分散コンテンツの再接続
生成AIによって分散したコンテンツを文脈として再統合します。
4. 意思決定の可視化
選択という行為そのものをコンテンツ化します。
■ 今後の展開
Protocol Publishingは、生成AI時代における新しい情報設計の基盤として、以下の領域への応用を想定しています。
- BtoBマーケティングにおける意思決定支援
- 教育領域における思考プロセスの可視化
- ブランドコミュニケーションの再設計
- AIと人間の協働による新しいメディア形式
また、本プロトコルは「Decision Stack」および「Trust OS」と連動し、 意思決定そのものを設計するインフラへと発展していきます。
■ 代表コメント
AIが答えを生成する時代において、人間の役割は「何を知るか」から「何を選ぶか」へと移行しています。Protocol Publishingは、その選択のプロセスそのものを設計する試みです。これは単なるコンテンツではなく、 「意味がどのように成立するのか」という問いに対する一つの実装です。
■ 会社概要
会社名：株式会社SHIRO & Co.
所在地：東京都
事業内容：ブランド戦略、プロダクト開発、意思決定設計
■ お問い合わせ先
株式会社SHIRO & Co.
Email：shiroandco.office@gmail.com