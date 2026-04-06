コンテンツは「読むもの」ではなく「生成されるもの」へ ― 新しいメディア構造「Protocol Publishing」を公開

株式会社SHIRO & Co.

株式会社SHIRO & Co.（本社：東京都）は、AI時代における新しいメディア構造「Protocol Publishing」を公開いたしました。

本取り組みは、従来の「完成されたコンテンツを読む」という体験から、ユーザーの行動によって意味が変化・生成される“体験型メディア”への転換を提案するものです。

■ 背景

生成AIの進化により、高品質なコンテンツは爆発的に増加し、インターネットやSNS上に分散しています。

本来「Publishing（出版）」とは、情報を社会に届ける行為を指しますが、デジタル環境においてはその量が過剰となり、文脈として接続されないまま消費される状況が生まれています。

情報はもはや不足していません。 問題は、それらが意味として接続されていないことです。

■ Protocol Publishingとは

Protocol Publishingとは、ユーザーの行動をトリガーとして意味が変化する、新しいコンテンツ構造です。

ここでいう「プロトコル」とは、単なる技術仕様ではなく、 “どのように振る舞いが起きるかを定義するルール”を指します。

本プロトコルでは、ユーザーの行動を以下の3つに定義しています。

- Observe（観測）：状態が変化する- Ignore（無視）：何も起こらない- Select（選択）：新たな文脈へ遷移する

これにより、コンテンツは固定された情報ではなく、 「ユーザーとの相互作用によって生成される意味のネットワーク」として再定義されます。

■ 実装例（公開ページ）

本プロトコルの実装例として、以下の体験型コンテンツを公開しています。



https://book.shiroand.io/protocol-publishing



ユーザーはスクロール（Observe）や選択（Select）といった行動を通じて、状態の変化と分岐を体験します。

これは単なる閲覧ではなく、 意味の生成プロセスそのものを体験する構造です。

■ 新構想：「Protocol Field」

SHIRO & Co.は本プロトコルの発展として、 生成された表現物を「場（Field）」として扱う構想を提案します。

現在、生成AIによって生まれたコンテンツはSNS上に分散し、断片的に消費されています。

Protocol Fieldでは、それらの表現物を プロトコルによって接続された状態として再配置し、

- 観測（Observe）- 無視（Ignore）- 選択（Select）

といった行動によって、意味が変化し続ける空間を構築します。

これは、従来のメディアが「情報を伝達するもの」であったのに対し、 「意味が生成される場」へと拡張されることを意味します。

■ 特徴

1. 意味の可変性

意味は固定されず、ユーザーの行動によって変化します。

2. コンテンツのプロトコル化

文章・映像・UIを構造として設計することで、再利用可能なフレームワークになります。

3. 分散コンテンツの再接続

生成AIによって分散したコンテンツを文脈として再統合します。



4. 意思決定の可視化

選択という行為そのものをコンテンツ化します。

■ 今後の展開

Protocol Publishingは、生成AI時代における新しい情報設計の基盤として、以下の領域への応用を想定しています。

- BtoBマーケティングにおける意思決定支援- 教育領域における思考プロセスの可視化- ブランドコミュニケーションの再設計- AIと人間の協働による新しいメディア形式

また、本プロトコルは「Decision Stack」および「Trust OS」と連動し、 意思決定そのものを設計するインフラへと発展していきます。

■ 代表コメント

AIが答えを生成する時代において、人間の役割は「何を知るか」から「何を選ぶか」へと移行しています。Protocol Publishingは、その選択のプロセスそのものを設計する試みです。これは単なるコンテンツではなく、 「意味がどのように成立するのか」という問いに対する一つの実装です。

■ 会社概要

会社名：株式会社SHIRO & Co.

所在地：東京都

事業内容：ブランド戦略、プロダクト開発、意思決定設計



■ お問い合わせ先

株式会社SHIRO & Co.

Email：shiroandco.office@gmail.com