セットアップ当日に″動くもの″ができた。教育・研修企業へのClaude Code導入支援を開始　株式会社コミクス

株式会社コミクス

教育・研修・人材育成業界では、事務作業・研修資料作成・受講者管理など多様な業務が現場担当者に集中し、IT専任スタッフを持たない企業が大半を占める。業務効率化の必要性を感じながらも、「システム導入のハードルが高い」「IT知識がないと使えない」という理由でDX推進が進まない企業は少なくない。

一方、生成AIの急速な普及により、ノーコード・自然言語操作で業務自動化を実現するツールが登場し始めている。なかでもAnthropicが開発した「Claude Code」は、日本語の指示だけでプログラムを自動生成・実行できる点で注目を集めているが、導入設定の複雑さがボトルネックになるケースも多い。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、教育・研修・人材育成事業者向けに、Claude Codeの環境構築から業務自動化デモまでをワンストップで支援する導入支援サービスを開始し、あわせて無料相談の受付を開始します。

■ 背景・課題

中小企業庁「中小企業白書2024年版」によると、国内中小企業のDX取り組み率は依然として30%台にとどまっている。なかでも教育・研修・人材育成業界は、紙ベースの受講者管理や手動集計業務が残存しており、月間数十時間規模の事務工数が現場に発生しているケースが多い（HR総研調査より）。

IT専任担当者を置く体制を持たない企業が大半を占めるこの業界では、既存のSaaSツール導入でさえハードルが高いという実態がある。生成AIへの関心は高まる一方で、「使えるAIツールはあっても、使い始めるまでの壁が越えられない」という導入断念ケースが続出している。

■ 提供内容

1）Claude Code 導入支援パッケージ

教育・研修企業A社（人材育成事業、2026年4月実施）への導入支援では、以下を1日で完結した。

実施内容：

- Windows PCへのGit・Node.js等の開発環境セットアップ

- Claude Code本体のインストール・Anthropicアカウント認証

- VS Code（コードエディタ）の導入と推奨拡張機能の設定

- Google Apps Script（GAS）連携・clasp認証設定

- セキュリティ・安全利用ルールの説明（作業フォルダの重要性など）

- 導入当日のデモ：日本語指示だけでGASスプレッドシートを自動生成→追加機能の拡張→エラー対応サイクルの体験

実績数値：

- セットアップ完了時間：約1時間（IT経験なし・Windows PC）

- 操作方法：プログラミング知識不要、日本語の指示のみ

- エラー対応：Claude Code自身がエラーメッセージから解決策を提示

2）「生成AI活用支援プラン」の無料相談受付

以下の3本柱で、導入から定着まで伴走支援：

- 環境構築： セキュリティ対策・個人情報保護を踏まえた安全な利用環境の整備

- ガイドライン策定： 現場スタッフ向けの利用ルール整備の支援

- 定着化研修： 現場が自走できる状態を目指す伴走型トレーニング

■ 特長・強み

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

- 当日から"動くもの"を体験できる設計： 概念説明で終わらず、セットアップ当日に実際に動く自動化ツールを作成・体験できるまでをゴールに設定。成功体験が現場への定着を加速する。

- IT知識ゼロでも操作できる日本語インターフェース： Claude Codeは日本語の自然言語で指示を出すだけで動作。プログラミング経験は一切不要。

- エラーも含めた"本物の導入体験"： エラーが出てもClaude Code自身が解決策を提示するサイクルを体験することで、現場スタッフが自走できる自信を形成できる。

- 既存ツール（GAS・スプレッドシート）との連携： 新しいシステムを一から導入するのではなく、現場がすでに使っているGoogleスプレッドシートを自動化する形で、導入コストと学習コストを最小化。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

- 経営者・管理職層： 業務効率化を推進したいが、IT投資の判断基準や導入ハードルの見極めに迷っている方

- DX推進・総務担当者： IT部門を持たない中でAI活用を検討しているが、どこから手をつければよいかわからない方

- Claude（チャット版）ユーザー： チャット版Claudeは日常的に利用しているが、Claude Codeの活用に踏み出せていない方

活用シーン例

- 受講者データの自動集計： 研修受講者リストをスプレッドシートで管理し、Claude Codeへの日本語指示で集計・メール送信を自動化する

- 研修案内・フォローアップメールの自動生成： 講座内容や参加者情報をもとに、案内文・フォローメールの文面をその場で自動作成する

- 繰り返し業務のスクリプト化： 毎月発生するレポート集計・ファイル整理などの定型作業を日本語指示でスクリプト化し、ボタン一つで完結させる

■ 今後の展望

コミクスは「導入して終わり」ではなく、現場スタッフが自走できる状態になるまでの伴走を基本方針としています。まずは無料相談・無料診断を通じて各社の課題を把握し、スモールスタートでの導入→成果確認→全体展開のステップで支援します。

教育・研修分野でのAI活用を通じ、現場担当者が本来の人材育成業務に集中できる環境づくりを中長期的に推進してまいります。

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生