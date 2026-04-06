高校生の「進路格差」解消へ　現役大学生起業家が地域企業と学校をつなぐ就活情報誌「ゆめマガ」を毎月無料配布　～自分で未来を選び続けられる社会を目指して～

株式会社ゆめスタ高校生向け就活情報誌「ゆめマガ」

「埋もれる求人票」から

確実に届き、「知ってる企業」へ。

ゆめマガは、株式会社ゆめスタが毎月発行する高校生向け就活情報誌です。愛知県・三重県を中心に40校以上の高校に直接届き、求人票では伝えきれない企業の魅力を高校生・進路指導の先生・保護者に届けます。 企業情報から成功者の声まで、確実に手に取ってもらえる紙媒体で企業を「知っている企業」に変えていきます。

▼社会課題の背景

ゆめマガについて :https://yumesuta.com/yumemaga/lp

日本の高卒就職の仕組みは長年にわたり大きく変わっておらず、その多くはいまだブラックボックス化しています。

AIやDXなど技術革新が進む一方で、高校生が目にする「求人票」のフォーマットは約半世紀にわたり大きな変化がありません。

その結果、企業の魅力や現場の実態が十分に伝わらず、情報の非対称性が「入社後のミスマッチ」や「早期離職」といった課題を引き起こしています。

また、文部科学省の調査でも、多くの高校生が進路選択を「周囲の意見」や「偏差値」に依存している実態が示されており、「自分のやりたいことがわからない」という声も増加しています。

一方で、社会や産業構造は急速に変化しており、従来の“レール型進路”だけでは対応しきれない時代に入っています。

今、求められているのは、多様な大人の生き方やリアルな仕事の現場に触れ、自分の意志で未来を切り拓く機会です。

高校生自身が多様な大人の生き方や仕事に触れ、自ら考えて進路を選ぶ機会の必要性が、これまで以上に高まっているといえます。

こうした状況の中で、従来の求人票だけに依存した進路選択には限界があり、学校外から新たな情報提供の仕組みを構築する必要性が高まっています。

▼経緯

『ゆめスタ』は、代表である飯田自身が中高生時代に抱いた原体験をもとに、「もっと早い段階で、社会のリアルに触れられていれば、進路の選択肢は大きく変わる」という問題意識から生まれました。

実際に高校現場を訪れる中で、「企業の情報がほとんど学校に届いていない」「地元で面白い働き方をしている大人を知らない」といった声を多く耳にし、学校と社会の間に大きな情報ギャップが存在していることを実感しました。

このギャップを埋めるため、高校生にも“等身大で読める進路メディア”として『ゆめマガ』の制作を開始しました。

▼ゆめマガ

愛知・三重を中心に40校以上に配布する高校生向け就活情報誌「ゆめマガ」

『ゆめマガ』は、地域企業で働く社会人へのインタビューや仕事のリアルを、高校生目線の言葉とデザインでまとめた無料の進路情報誌です。

最大の特徴は、毎月発行される“月刊誌”である点です。継続的に多様なロールモデルに触れることで、高校生が「将来の選択肢」を広げられる設計になっています。

また、企業紹介では「偏差値」「年収」「学歴」といった従来の指標ではなく、「なぜその仕事を選んだのか」「どのように社会に価値を提供しているのか」といった“人生のプロセス”に焦点を当てています。

紙媒体として学校で配布しながら、SNSやイベントとも連動し、オンライン・オフラインを横断したキャリア接点を創出しています。

現在の高校生向け求人票は、給与や勤務時間、福利厚生といった条件面の情報が中心であり、「どのような人が、どのような想いで働いているのか」「仕事のやりがいやキャリアの広がり」といった“働く実感”が伝わりにくい構造になっています。

さらに、白黒の文字情報が中心で、写真の掲載やQRコードの使用にも制限があるなど、企業の魅力を十分に伝えきれない現状があります。

その結果、高校生は仕事の具体的なイメージを持てないまま進路を選択せざるを得ず、「なんとなく」「とりあえず」といった意思決定につながるケースも少なくありません。

『ゆめマガ』では、毎月学校へ直接配布することで、確実に高校生の手元に情報を届けています。

さらに、プロのカメラマンによる写真やインタビュー記事を通じて、働く人の表情や現場の雰囲気を伝えることで、仕事への理解を深め、入社後のミスマッチを減らすことを目指しています。

これにより、高校生が自身の将来像を具体的に描きながら、主体的に進路を選択できる環境づくりを実現します。

▼今後の展開

今後は配布エリアを東海圏から全国へと拡大し、地域ごとの特色ある企業やロールモデルを紹介する「ローカル版」の展開を予定しています。

また、雑誌にとどまらず、インターンシップやキャリアイベント、ワークショップと連動させることで、高校生が実際に社会と接点を持てる機会を創出していきます。

将来的には、高校生が一度きりの進路選択に縛られるのではなく、人生を通じて「選び続けられる力」を育む社会の実現を目指します。

▼メッセージ

株式会社ゆめスタ CEO 飯田 思遠株式会社ゆめスタ 代表取締役飯田思遠/Shien Iida

三重県鈴鹿市出身。名城大学経営学部在学中。中学時代に「教育制度への疑問」を抱き、探求学習に強い高校へ進学するも理想と現実のミスマッチを経験。現在は大学を休学し、株式会社ゆめスタを立ち上げ、ゆめをスタートして叶えるプロジェクトとして、若者の夢を応援する活動を行っている。

部活動ではハンドボールに打ち込み、全国大会に4度出場。その経験を活かし、キャリア教育コーディネーターとして企業と学校をつなぐ取り組みや公立高校で年間を通しての講師、高校の部活動の外部コーチなど、高校生のゆめを応援する活動を続け、「自分の意思で未来を選び続けられる社会」の実現を目指している。

株式会社ゆめスタ CCO/CTO 漆畑 智哉株式会社ゆめスタ 技術・クリエイティブ統括漆畑智哉/Tomoya Urushibata

ゆめスタの技術基盤とクリエイティブ制作を統括するフルスタッククリエイター。ゆめマガの誌面デザイン・DTPから、採用PR動画「アニリク」の脚本・映像・音楽制作、自社Webサイト（1,300ページ超）の設計・開発までを担う。

新規ドメインのWebサイトを立ち上げから6ヶ月で複数キーワードの検索1位に導いたSEO/LLMO（AI検索最適化）の設計手法「漆畑式LLMO(GEO)」を考案し、4層の技術アーキテクチャをオープンソースとして公開している。

Web3領域では、国内最大級のWeb3コミュニティNinjaDAOの公式NFTコレクション「Musubi Collection」のスマートコントラクト開発や、国内初のDN404プロジェクト「＄VLN」の開発など、約100本の開発実績を持つ。

株式会社ゆめスタ 会社概要

URL：https://yumesuta.com/

代表者 ： 代表取締役 飯田思遠

所在地 ： 〒486-0918 愛知県春日井市如意申町７丁目15－５ アーバンハイツ春日井 302号

設立 ：2025年9月

事業内容 ：

・ 高卒採用特化型採用支援

・ 次世代型キャリア形成メディア運営

・ 広報・ブランディング支援

・ マーケティングリサーチ業務

・ 人材育成コンサルティング

・ 教育プログラムの設計・実施

・ イベントの企画・制作・運営

・ Webサイトの制作・運営

・ 広告代理業

・ スポーツビジネス支援

主要サービス

・ ゆめマガ - 毎月40校以上の高校に届く就活情報誌。学校側から設置を依頼される信頼関係のもと、進路指導の先生を通じて高校生・保護者に届く

・ 採用専用HP制作 - 高卒採用に特化した採用ホームページの企画・制作。高校生・先生・保護者に見つけてもらえるSEO・LLMO対策済み

・ アニリク - 45秒のアニメーション動画で企業の日常を伝える採用PR。製造業・建設業の3K（きつい・汚い・危険）イメージを払拭

▼ 関連リンク

・ ゆめマガ バックナンバー: https://yumesuta.com/yumemaga

・ 高卒採用ガイド（全47都道府県対応）: https://yumesuta.com/kosotsusaiyo

・ キャリア探索ガイド: https://yumesuta.com/career-guide

・ 採用専用HP制作: https://yumesuta.com/saiyou-hp

・ アニリク（採用PR動画）: https://yumesuta.com/anirec

・ 漆畑式LLMO(GEO) 設計アーキテクチャ: https://github.com/tenchan000517/urushihata-llmo

・ 技術・クリエイティブ統括 漆畑智哉: https://urushibata.org

・ お問い合わせ: https://yumesuta.com/contact

本件に関するお問い合わせ先

TEL：052-990-6385

Email：info@yumesuta.com