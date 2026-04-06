採用管理ツール「らくるーと」、YouTubeライブ配信内での提供クレジット掲出を実施

株式会社アイシス

株式会社アイシス（本社：東京都渋谷区、以下アイシス）が提供する採用管理ツール「らくるーと」は、FM軽井沢の番組「ひろゆきのユキサキミテイ」におけるスポンサー契約に基づき、2026年4月6日（月）20:00より配信予定のYouTubeライブにて、スポンサーとしてロゴ表示およびクレジット文言の読み上げが行われます。

本取り組みは、同番組とのスポンサー契約（2026年3月より1年間）の一環として実施されるもので、配信内において「らくるーと」のロゴ表示およびスポンサーとしてのクレジット文言の読み上げが行われます。

当該回の配信では、ひろゆき氏と古くから親交のある株式会社ドワンゴ創業者の川上量生氏をゲストに迎え、ビジネスや社会に関するテーマについての対談が予定されています。

継続的な情報発信の取り組み

アイシスは、採用活動の効率化および応募者とのコミュニケーション改善を支援するサービス提供に加え、採用領域における課題やトレンドに関する情報発信にも取り組んでいます。

本スポンサー契約では、YouTubeライブ配信を通じて、より多様な視聴者層への接点を創出し、採用に関する情報発信の機会拡大を図っています。

前回は2026年3月2日の番組内にてスポンサーとして「らくるーと」のクレジットが読み上げられました。

▼前回の配信アーカイブ※スポンサー読み上げ・3:20頃・2:05:00頃

https://www.youtube.com/watch?v=4usalgogsKI

「ひろゆきのユキサキミテイ」について

「ひろゆきのユキサキミテイ」は、実業家・論客として知られる西村博之（ひろゆき）氏がパーソナリティを務め、ビジネスや社会課題、テクノロジーなど幅広いテーマをゲストとともに語る番組です。FM軽井沢でのラジオ放送に加え、YouTubeライブでも配信されており、オンラインでも多くの視聴者に届くコンテンツとなっています。

今後の展開

アイシスは今後も、採用管理ツール「らくるーと」を通じた企業の採用活動支援に加え、多

様なチャネルでの情報発信を推進し、採用コミュニケーションの最適化に貢献してまいりま

す。

■「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。

【サービスに関するお問い合わせ】

▼LINE採用管理ツール「らくるーと」 サービスサイト▼

https://rakuruit.jp/

詳細を見る :https://rakuruit.jp/

《株式会社アイシスについて》

会社名：株式会社アイシス

所在地：〒150-0012

東京都渋谷区広尾1丁目3－14

ASAX広尾ビル5階

U R L ：https://www.aisysnet.com

▼運営サービス▼

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