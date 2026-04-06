最新曲 「あわ」 配信リリース記念！asmiがリアルタイムで登場するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年4月8日(水) 19:00～20:00にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、asmiがリアルタイムで登場するリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」エンディングテーマに起用されている最新曲「あわ」の配信リリースを記念して開催されるもので、新曲はもちろん、今までのasmiの楽曲を一挙オンエアいたします。本イベントにはasmi本人がチャットでリアルタイム登場し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、アーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、asmiが登場するリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

【本人登場】asmi特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2026年4月8日 (水) 19:00～20:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_asmi_0408_pr

■asmi

気づけばそばにいる、あなたの毎日に寄り添う歌。25歳シンガーソングライター“asmi（アスミ）”

唯一無二の愛らしい歌声で、恋愛の悩みや日常で誰しもが抱える想いを歌う新世代のポップアイコン。

自身の楽曲「memory」や、TikTok流行語大賞2021「ミュージック部門賞」を受賞した、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし、2022年3月にリリースした「PAKU」ではTikTok2022上半期トレンドチャレンジ部門賞も受賞し、"SNSで最も使われる歌声"と呼ばれた。

2023年1月、再びMAISONdesに参加し「アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ」でテレビアニメ「うる星やつら」オープニング・テーマを担当、4月にはasmi feat. Chinozoとしてテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマを担当するなど、数々のアニメでもテーマソングを担当している。

2024年には5月にメジャー1stアルバム「リボン」をリリースし、10月にはテレビ朝日系ドラマ「民王R」の主題歌を「こっち向いてほい」で担当し、ドラマ本編にも出演。

2025年2月に公開の映画「大きな玉ねぎの下で」主題歌・挿入歌を担当し、同作では楽曲だけではなく映画初出演も果たす。

4月からTVアニメ「日々は過ぎれど飯うまし」オープニングテーマを担当し、5月からは韓国を含む全6会場でのツアー「asmi special live tour 2025“ラブレター”」を開催。

7月からはTVアニメ「カッコウの許嫁Season2」オープニングテーマを担当した。

2026年6月からは、韓国を含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」を開催予定。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm