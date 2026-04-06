株式会社イヴレスが人材会社(子会社)を吸収合併

株式会社イヴレス



このたび、サイバーセキュリティ、IT分野で多岐にわたる事業を展開する当社（株式会社イヴレス/大阪市中央区）は、当社の100％子会社である人材会社（株式会社AltNate/東京都中央区八重洲/以下オルタネイト）を吸収合併いたしました。

今回の吸収合併は、イヴレスグループにおける人材確保と関連事業の経営資源を統合し、意思決定の迅速化、事業運営の効率化、サービス品質の向上を図ることを目的としています。

これにより、当社はオルタネイトがこれまで培ってきたノウハウやネットワークを活かしながら、より一層の事業拡大と顧客価値の向上を目指してまいります。

合併後は、オルタネイトの事業・サービスは当社内のHR事業部門として継続され、既存のお取引先様・求職者様へのサービス提供に変更はございません。

今回の合併を機に、採用の未来を切り拓くグループ体制へ進化し、企業・求職者双方にとって価値あるサービスの提供を推進し、事業統合によるシナジー創出を加速させ、より多くの人が自分らしいキャリアを築ける社会の実現に貢献してまいります。

今後とも、皆様に愛され信頼されるサービスを提供し続け、

既存の枠組みにとらわれない発想とスピードで、企業と個人の可能性を最大化する新しい取り組みを続けてまいります。

■ 合併の概要

合併日：2026年4月1日

合併方式：株式会社イヴレスを存続会社とする吸収合併

消滅会社：株式会社AltNate

■ 株式会社イヴレス

所在地：大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 7階

代表者：代表取締役 外山弘洋

事業内容：

設立：2015年12月

URL：https://ivress.co.jp/