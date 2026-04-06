【そごう美術館】KAGAYA 天空の歌

写真と映像でつむぐ、永遠のハーモニー

株式会社そごう・西武

まるで永遠に続く天空の歌のようなオーロラ。アイスランドなど極北だけでなく、日本で見られた珍しいオーロラも。夜桜と星、中秋の名月、流星……、 千載一遇の光景を追って、日本から世界へ、世界から宇宙へ、星空の旅が始まります。

世界中で撮影された写真や多彩な映像作品が一堂に。会場にて、新しい星空体験をお楽しみください。

星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター、KAGAYA が映し出す星空の世界

《エバーラスティング・ソング》 (C)KAGAYA

星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター、KAGAYA 。2022 年「KAGAYA 星空の世界展」、

2024 年「KAGAYA 星空の世界 天空の贈り物」と、そごう美術館で展覧会を開催。 来館者を美しい

星空の世界にいざないました。

2026年、第３弾となる、「KAGAYA 天空の歌」を開催いたします。

《サザンクロスとサザンライツ》(C)KAGAYA

【一瞬を映す写真作品】

「太陽、月や星、空の雲は絶えず動いていて、その組み合わせでつくられる光景は、 今この一瞬にしか見られない一期一会のもの」（KAGAYA『一瞬の宇宙』より）という考えのもと、 世界中を飛び回り、美しい星空を撮影しつづける KAGAYA。 「KAGAYA 天空の歌」では、自身の代表作に加え、新作作品を展示いたします。

メインビジュアルとなる新作《エバーラスティング・ソング》 は KAGAYA 自身が長年思い描いていた、理想のオーロラの姿をとらえたものです。 そのほか、会場では宇宙の一瞬の姿をとらえた、美し

い写真作品約100点をお楽しみいただけます。

【圧巻の映像作品】

2024 年「KAGAYA 星空の世界 天空の贈り物」開催時、大きな話題となったのが、大迫力の映像と、 manamik/清田愛未による美しい音楽とが組み合わされた映像作品「天空の贈り物」でした。

2026 年開催「KAGAYA 天空の歌」では、新しいイメージを挿入した新バージョンを投影いたします。 manamik/清田愛未の美しい音楽とともに、８ｍの大画面に映像を投映。 タイムラプス撮影された映像は、星空の動きや空の色の変化、雲の動きなどを、よりわかりやすくとらえることができます。また、壁面だけでなく床面も用いた映像投映により、映像の中に入り込むような 鑑賞体験を楽しめます。映像を通じ、KAGAYA が捉えた美しい星空の世界に飛び込んでみませんか。

また、「KAGAYA 天空の歌」では、新たに映像展示が2点追加されます。

●床面を用いて、月や水面のイメージを映し出すコーナー

●美術館の壁面を大胆に用いた、縦型映像のコーナー

多彩な映像作品により、いままでにない新しい星空体験をお楽しみいただけます。

《月夜の物語》 (C)KAGAYA

KAGAYA プロフィール

星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター。

写真集『星月夜への招待』『天空讃歌』『悠久の宙』『Starry Nights』他多数を 刊行、フォトエッセイ集『一瞬の宇宙』、入門書『星空の楽しみかた』などを通じて星空に親しむ文化を広めている。星空写真は小学校理科の教科書にも 採用される。写真を投稿発表するSNS 総フォロワーは 100 万人を超える。全国各地で写真展を開催。 プラネタリウムドーム映像作品は国内外で上映され、宮沢賢治の原作を映像化した「銀河鉄道の夜」は観覧者数 100 万人を超える大ヒット。 天文普及とアーティストとしての功績をたたえられ、小惑星 11949 番は Kagayayutaka（カガヤユタカ）と命名されている。

【関連イベント】

「天空の歌」スペシャルトーク

2026年4月10日（金）午後3時から

講師：KAGAYA 氏

「KAGAYA 天空の歌」開催を記念して、トークイベントを開催いたします。（定員制）

スペシャルトークのご参加には、専用チケットのご購入が必要です。

専用チケットは、公式オンラインチケットにて販売いたします。

詳細はそごう美術館ホームページにてご案内いたします。

※イベントは、中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。

《銀河のほとりで》 (C)KAGAYA

※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。

【コニカミノルタプラネタリア YOKOHAMA 相互利用特典】

2026年4 月11日（土)～5月31日(日)の期間、そごう美術館では、コニカミノルタプラネタリア

YOKOHAMA でご利用いただける割引券を先着で配布いたします。 プラネタリア YOKOHAMA（そごう美術館より徒歩10分）では、KAGAYA スタジオによるプラネタリ ウム作品『星の旅 -世界編- 特別ロングバージョン』が好評上映中です。 展覧会とあわせて、美しい星空の世界をお楽しみください。

【そごう美術館での割引券配布期間】

2026年4月11日(土)～5月31日(日)（先着順）

【特典内容】

★プラネタリア YOKOHAMA にご来館の方

ロビーにて、「KAGAYA 天空の歌」優待券を配布します。

美術館チケット窓口へ優待券のご提示で、1 枚につき１名様まで、入館料を200円ご優待します。

★「KAGAYA 天空の歌」にご来館の方

先着でプラネタリア YOKOHAMA の割引券を配布します。

※割引券は、一般シートを1枚につき２名様まで、鑑賞料金 10％OFF でご利用いただけます。

プレミアムシート、特別作品、イベントは割引対象外です。

【スペシャルチケット】

公式オンラインチケット限定「KAGAYA 天空の歌」スペシャルチケットを販売いたします。

＊販売開始 2026年３月９日（月）午前10時（なくなり次第終了）

◆エイプリルチケット 1,100 円

4月30日(木)までお使いいただける、4月限定のお得なチケットです。

販売期間：4月10日(金)まで

オリジナルアクリルバッジ着用イメージ

◆グッズ付チケット（数量限定） 2,000 円

「KAGAYA 天空の歌」オリジナルアクリルバッジ（非売品）と、

入館券がセットになったチケットです。

アクリルバッジ_月

＊公式オンラインチケット限定

＊詳細は、そごう美術館ホームページをご確認ください。

【新刊『天空の贈り物を探して』先行販売のおしらせ】

河出書房新社より発売される新刊『天空の贈り物を探して』。

そごう美術館ミュージアムショップにて先行販売いたします。

『天空の贈り物を探して』 3,960 円

先行販売期間：4月23日(木)まで

美しい写真と文で贈る、極上の天空案内。 KAGAYA の代表作を通して、世界中の星空が楽しめる！

星座解説図付。最新作も収録。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001182.000012754.html

あわせて会期中、そごう美術館ミュージアムショップでは、 写真集『Starry Nights』、フォトエッセイ集『一瞬の宇宙』、入門書『星空の楽しみかた』をはじめ、 KAGAYA 関連書籍をお取り扱いいたします。

【グッズのおしらせ】

会期中、そごう美術館ミュージアムショップでは、KAGAYA グッズを多数お取り扱いいたします。

「KAGAYA 天空の歌」会場限定商品の販売もございます。

【会場限定商品】アクリルキーホルダー 990円

【会場先行販売商品】クリア栞 880円

【会場先行販売商品】クリアファイル 440円

【会場先行販売商品】プチパリエクリア〈150ピースパズル〉 1,980円

【会場先行販売商品】シリウスのツリー（北海道）〈300ピースジグソーパズル〉 2,200円

ほか多数

アクリルキーホルダークリア栞

【展覧会概要】

クリアファイルプチパリエクリアシリウスのツリー

展覧会名： KAGAYA 天空の歌

会 期： 2026年4 月11日（土）～5 月31日（日）

※会期中無休

開館時間： 午前10時～午後8時 ＊入館は閉館の30分前まで。

（そごう横浜店の営業時間に準じ、変更になる場合がございます）

主 催 ：そごう美術館

後 援 ：神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会

協 力： 河出書房新社、コニカミノルタプラネタリア YOKOHAMA

協 賛 ：そごう・西武

入館料（税込）： 事前予約不要

一般 1,400（1,200）円、大学・高校生 1,200（1,000）円、中学生以下無料

＊（ ）内は、前売、公式オンラインチケットおよび以下をご提示の方の料金です。

［クラブ・オン／ミレニアムカード、クラブ・オン／ミレニアム アプリ］

＊障がい者手帳各種をお持ちの方、およびご同伴者 1 名さまは無料でご入館いただけます。

＊前売券は、4 月 10 日（金）まで、そごう美術館または公式オンラインチケットにてお取り扱いして おります。

そごう美術館公式サイト https://sogo-museum.jp

そごう美術館公式（旧 Twitter） https://x.com/sogomuseum

ART PR https://www.artpr.jp/sogomuseum/kagaya2026