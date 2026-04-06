【そごう美術館】KAGAYA 天空の歌
写真と映像でつむぐ、永遠のハーモニー
まるで永遠に続く天空の歌のようなオーロラ。アイスランドなど極北だけでなく、日本で見られた珍しいオーロラも。夜桜と星、中秋の名月、流星……、 千載一遇の光景を追って、日本から世界へ、世界から宇宙へ、星空の旅が始まります。
世界中で撮影された写真や多彩な映像作品が一堂に。会場にて、新しい星空体験をお楽しみください。
《エバーラスティング・ソング》 (C)KAGAYA
星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター、KAGAYA が映し出す星空の世界
星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター、KAGAYA 。2022 年「KAGAYA 星空の世界展」、
2024 年「KAGAYA 星空の世界 天空の贈り物」と、そごう美術館で展覧会を開催。 来館者を美しい
星空の世界にいざないました。
2026年、第３弾となる、「KAGAYA 天空の歌」を開催いたします。
《サザンクロスとサザンライツ》(C)KAGAYA
【一瞬を映す写真作品】
「太陽、月や星、空の雲は絶えず動いていて、その組み合わせでつくられる光景は、 今この一瞬にしか見られない一期一会のもの」（KAGAYA『一瞬の宇宙』より）という考えのもと、 世界中を飛び回り、美しい星空を撮影しつづける KAGAYA。 「KAGAYA 天空の歌」では、自身の代表作に加え、新作作品を展示いたします。
メインビジュアルとなる新作《エバーラスティング・ソング》 は KAGAYA 自身が長年思い描いていた、理想のオーロラの姿をとらえたものです。 そのほか、会場では宇宙の一瞬の姿をとらえた、美し
い写真作品約100点をお楽しみいただけます。
【圧巻の映像作品】
2024 年「KAGAYA 星空の世界 天空の贈り物」開催時、大きな話題となったのが、大迫力の映像と、 manamik/清田愛未による美しい音楽とが組み合わされた映像作品「天空の贈り物」でした。
2026 年開催「KAGAYA 天空の歌」では、新しいイメージを挿入した新バージョンを投影いたします。 manamik/清田愛未の美しい音楽とともに、８ｍの大画面に映像を投映。 タイムラプス撮影された映像は、星空の動きや空の色の変化、雲の動きなどを、よりわかりやすくとらえることができます。また、壁面だけでなく床面も用いた映像投映により、映像の中に入り込むような 鑑賞体験を楽しめます。映像を通じ、KAGAYA が捉えた美しい星空の世界に飛び込んでみませんか。
また、「KAGAYA 天空の歌」では、新たに映像展示が2点追加されます。
●床面を用いて、月や水面のイメージを映し出すコーナー
●美術館の壁面を大胆に用いた、縦型映像のコーナー
多彩な映像作品により、いままでにない新しい星空体験をお楽しみいただけます。
《月夜の物語》 (C)KAGAYA
KAGAYA プロフィール
星空写真家・プラネタリウム映像クリエイター。
写真集『星月夜への招待』『天空讃歌』『悠久の宙』『Starry Nights』他多数を 刊行、フォトエッセイ集『一瞬の宇宙』、入門書『星空の楽しみかた』などを通じて星空に親しむ文化を広めている。星空写真は小学校理科の教科書にも 採用される。写真を投稿発表するSNS 総フォロワーは 100 万人を超える。全国各地で写真展を開催。 プラネタリウムドーム映像作品は国内外で上映され、宮沢賢治の原作を映像化した「銀河鉄道の夜」は観覧者数 100 万人を超える大ヒット。 天文普及とアーティストとしての功績をたたえられ、小惑星 11949 番は Kagayayutaka（カガヤユタカ）と命名されている。
【関連イベント】
「天空の歌」スペシャルトーク
2026年4月10日（金）午後3時から
講師：KAGAYA 氏
「KAGAYA 天空の歌」開催を記念して、トークイベントを開催いたします。（定員制）
スペシャルトークのご参加には、専用チケットのご購入が必要です。
専用チケットは、公式オンラインチケットにて販売いたします。
詳細はそごう美術館ホームページにてご案内いたします。
※イベントは、中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。
《銀河のほとりで》 (C)KAGAYA
※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。
【コニカミノルタプラネタリア YOKOHAMA 相互利用特典】
2026年4 月11日（土)～5月31日(日)の期間、そごう美術館では、コニカミノルタプラネタリア
YOKOHAMA でご利用いただける割引券を先着で配布いたします。 プラネタリア YOKOHAMA（そごう美術館より徒歩10分）では、KAGAYA スタジオによるプラネタリ ウム作品『星の旅 -世界編- 特別ロングバージョン』が好評上映中です。 展覧会とあわせて、美しい星空の世界をお楽しみください。
【そごう美術館での割引券配布期間】
2026年4月11日(土)～5月31日(日)（先着順）
【特典内容】
★プラネタリア YOKOHAMA にご来館の方
ロビーにて、「KAGAYA 天空の歌」優待券を配布します。
美術館チケット窓口へ優待券のご提示で、1 枚につき１名様まで、入館料を200円ご優待します。
★「KAGAYA 天空の歌」にご来館の方
先着でプラネタリア YOKOHAMA の割引券を配布します。
※割引券は、一般シートを1枚につき２名様まで、鑑賞料金 10％OFF でご利用いただけます。
プレミアムシート、特別作品、イベントは割引対象外です。
【スペシャルチケット】
公式オンラインチケット限定「KAGAYA 天空の歌」スペシャルチケットを販売いたします。
＊販売開始 2026年３月９日（月）午前10時（なくなり次第終了）
◆エイプリルチケット 1,100 円
4月30日(木)までお使いいただける、4月限定のお得なチケットです。
販売期間：4月10日(金)まで
オリジナルアクリルバッジ着用イメージ
◆グッズ付チケット（数量限定） 2,000 円
「KAGAYA 天空の歌」オリジナルアクリルバッジ（非売品）と、
入館券がセットになったチケットです。
アクリルバッジ_月
＊公式オンラインチケット限定
＊詳細は、そごう美術館ホームページをご確認ください。
【新刊『天空の贈り物を探して』先行販売のおしらせ】
河出書房新社より発売される新刊『天空の贈り物を探して』。
そごう美術館ミュージアムショップにて先行販売いたします。
『天空の贈り物を探して』 3,960 円
先行販売期間：4月23日(木)まで
美しい写真と文で贈る、極上の天空案内。 KAGAYA の代表作を通して、世界中の星空が楽しめる！
星座解説図付。最新作も収録。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001182.000012754.html
あわせて会期中、そごう美術館ミュージアムショップでは、 写真集『Starry Nights』、フォトエッセイ集『一瞬の宇宙』、入門書『星空の楽しみかた』をはじめ、 KAGAYA 関連書籍をお取り扱いいたします。
【グッズのおしらせ】
会期中、そごう美術館ミュージアムショップでは、KAGAYA グッズを多数お取り扱いいたします。
「KAGAYA 天空の歌」会場限定商品の販売もございます。
【会場限定商品】アクリルキーホルダー 990円
【会場先行販売商品】クリア栞 880円
【会場先行販売商品】クリアファイル 440円
【会場先行販売商品】プチパリエクリア〈150ピースパズル〉 1,980円
【会場先行販売商品】シリウスのツリー（北海道）〈300ピースジグソーパズル〉 2,200円
ほか多数
アクリルキーホルダー
クリア栞
クリアファイル
プチパリエクリア
シリウスのツリー
【展覧会概要】
展覧会名： KAGAYA 天空の歌
会 期： 2026年4 月11日（土）～5 月31日（日）
※会期中無休
開館時間： 午前10時～午後8時 ＊入館は閉館の30分前まで。
（そごう横浜店の営業時間に準じ、変更になる場合がございます）
主 催 ：そごう美術館
後 援 ：神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会
協 力： 河出書房新社、コニカミノルタプラネタリア YOKOHAMA
協 賛 ：そごう・西武
入館料（税込）： 事前予約不要
一般 1,400（1,200）円、大学・高校生 1,200（1,000）円、中学生以下無料
＊（ ）内は、前売、公式オンラインチケットおよび以下をご提示の方の料金です。
［クラブ・オン／ミレニアムカード、クラブ・オン／ミレニアム アプリ］
＊障がい者手帳各種をお持ちの方、およびご同伴者 1 名さまは無料でご入館いただけます。
＊前売券は、4 月 10 日（金）まで、そごう美術館または公式オンラインチケットにてお取り扱いして おります。
そごう美術館公式サイト https://sogo-museum.jp
そごう美術館公式（旧 Twitter） https://x.com/sogomuseum
ART PR https://www.artpr.jp/sogomuseum/kagaya2026