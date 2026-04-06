LUNA EARTH ONLINEより、ふんわり感が人気のシュシュ＆リボンバンス、さらにバッグアイテムや春感満載のアクセサリーなどが4/2（木）新入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
ふんわり可愛い春の新作シュシュや、トレンド感たっぷりのリボンバンス。
コーディネートのアクセントになるバッグアイテム。
さらに春を感じるフラワーモチーフのアクセサリーなどが登場しました。
商品名：シフォンドットシュシュ
品番：LHA10-2606-4532
価格：\330（税込）
バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ネイビー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-4532.html
商品名：ビックシアーフリルシュシュ
品番：LHA18-2603-5086
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2603-5086.html
商品名：小花柄シアーシュシュ
品番：LHA17-2603-4738
価格：\550（税込）
バリエーション：イエロー/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4738.html
商品名：プチハートドットシュシュ
品番：LHA17-2602-4685
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/イエロー/パープル/ブルー/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4685.html
商品名：シアーリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2605-5162
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2605-5162.html
商品名：オーロラフラワーリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2603-4820
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4820.html
商品名：フラワーレースシュシュ
品番：LHA17-2603-4819
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4819.html
商品名： シアーフリルセットシュシュ
品番：LSH11-2603-1628
価格：\990（税込）
バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH11-2603-1628.html
商品名：ベルト×スタッズショルダーバッグ
品番：LBG10-2512-0366
価格：\2,750（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2512-0366.html
商品名：ベルトリボンミニボストンバッグ
品番：LBG10-2512-0369
価格：\2,530（税込）
バリエーション：シルバー/ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2512-0369.html
商品名：チューリップモチーフチタンピアス
品番：LPC16-2602-4253
価格：\550（税込）
バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC16-2602-4253.html
商品名：フラワービーズブレスレット
品番：LBL14-2603-0414
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL14-2603-0414.html
商品名： フラワービーズパールネックレス
品番：LNE14-2603-0975
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2603-0975.html
商品名：フラワーカメオ風パールネックレス
品番：LNE14-2603-0963
価格：\990（税込）
バリエーション：イエロー/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2603-0963.html
4/2（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/