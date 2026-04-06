LUNA EARTH ONLINEより、ふんわり感が人気のシュシュ＆リボンバンス、さらにバッグアイテムや春感満載のアクセサリーなどが4/2（木）新入荷しました。

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株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。





ふんわり可愛い春の新作シュシュや、トレンド感たっぷりのリボンバンス。


コーディネートのアクセントになるバッグアイテム。


さらに春を感じるフラワーモチーフのアクセサリーなどが登場しました。






商品名：シフォンドットシュシュ


品番：LHA10-2606-4532
価格：\330（税込）


バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ネイビー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-4532.html






商品名：ビックシアーフリルシュシュ


品番：LHA18-2603-5086
価格：\990（税込）


バリエーション：ベージュ/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2603-5086.html







商品名：小花柄シアーシュシュ


品番：LHA17-2603-4738
価格：\550（税込）


バリエーション：イエロー/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4738.html







商品名：プチハートドットシュシュ


品番：LHA17-2602-4685
価格：\550（税込）


バリエーション：ホワイト/イエロー/パープル/ブルー/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4685.html






商品名：シアーリボンバンスクリップ


品番：LHA10-2605-5162
価格：\990（税込）


バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2605-5162.html






商品名：オーロラフラワーリボンバンスクリップ


品番：LHA10-2603-4820
価格：\990（税込）


バリエーション：ホワイト/ピンク/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4820.html






商品名：フラワーレースシュシュ


品番：LHA17-2603-4819
価格：\550（税込）


バリエーション：ホワイト/ピンク
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4819.html






商品名： シアーフリルセットシュシュ


品番：LSH11-2603-1628
価格：\990（税込）


バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH11-2603-1628.html






商品名：ベルト×スタッズショルダーバッグ


品番：LBG10-2512-0366
価格：\2,750（税込）


バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2512-0366.html






商品名：ベルトリボンミニボストンバッグ


品番：LBG10-2512-0369
価格：\2,530（税込）


バリエーション：シルバー/ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2512-0369.html






商品名：チューリップモチーフチタンピアス


品番：LPC16-2602-4253
価格：\550（税込）


バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC16-2602-4253.html






商品名：フラワービーズブレスレット


品番：LBL14-2603-0414
価格：\550（税込）


バリエーション：ホワイト/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL14-2603-0414.html






商品名： フラワービーズパールネックレス


品番：LNE14-2603-0975
価格：\990（税込）


バリエーション：ホワイト/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2603-0975.html






商品名：フラワーカメオ風パールネックレス


品番：LNE14-2603-0963
価格：\990（税込）


バリエーション：イエロー/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2603-0963.html




4/2（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。


https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)




about LUNA EARTH




LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。

どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。

全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。



◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/

◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/



◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2




会社概要



会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
　　　　　ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
　　　　　ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482



当企画に関するお問合せ先



株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/