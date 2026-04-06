LUNA EARTH ONLINEより、ふんわり感が人気のシュシュ＆リボンバンス、さらにバッグアイテムや春感満載のアクセサリーなどが4/2（木）新入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

ふんわり可愛い春の新作シュシュや、トレンド感たっぷりのリボンバンス。

コーディネートのアクセントになるバッグアイテム。

さらに春を感じるフラワーモチーフのアクセサリーなどが登場しました。

商品名：シフォンドットシュシュ

品番：LHA10-2606-4532

価格：\330（税込）

バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ネイビー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-4532.html

商品名：ビックシアーフリルシュシュ

品番：LHA18-2603-5086

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ピンク/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2603-5086.html

商品名：小花柄シアーシュシュ

品番：LHA17-2603-4738

価格：\550（税込）

バリエーション：イエロー/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4738.html

商品名：プチハートドットシュシュ

品番：LHA17-2602-4685

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/イエロー/パープル/ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4685.html

商品名：シアーリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2605-5162

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2605-5162.html

商品名：オーロラフラワーリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2603-4820

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/パープル/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4820.html

商品名：フラワーレースシュシュ

品番：LHA17-2603-4819

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4819.html

商品名： シアーフリルセットシュシュ

品番：LSH11-2603-1628

価格：\990（税込）

バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH11-2603-1628.html

商品名：ベルト×スタッズショルダーバッグ

品番：LBG10-2512-0366

価格：\2,750（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2512-0366.html

商品名：ベルトリボンミニボストンバッグ

品番：LBG10-2512-0369

価格：\2,530（税込）

バリエーション：シルバー/ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2512-0369.html

商品名：チューリップモチーフチタンピアス

品番：LPC16-2602-4253

価格：\550（税込）

バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC16-2602-4253.html

商品名：フラワービーズブレスレット

品番：LBL14-2603-0414

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/パープル/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL14-2603-0414.html

商品名： フラワービーズパールネックレス

品番：LNE14-2603-0975

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/パープル/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2603-0975.html

商品名：フラワーカメオ風パールネックレス

品番：LNE14-2603-0963

価格：\990（税込）

バリエーション：イエロー/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2603-0963.html

4/2（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/