【栄養×スポーツ】トヨタ自動車硬式野球部「レッドクルーザーズ」、2025年のフィジカル強化改革に伴い「FAMアスリート食」を導入

株式会社ARCHECO

スポーツ栄養学に基づいた、選手の体作りとコンディショニングを支援する「FAM（ファム）」は、社会人野球の名門・トヨタ自動車硬式野球部「レッドクルーザーズ」（所在地：愛知県豊田市）に対し、高タンパク・低脂質の食事サービス「FAMアスリート食」を提供していることをお知らせします。

トヨタ自動車硬式野球部では、2025年よりチームの改革として「ウエイトトレーニングによるフィジカル強化」を掲げています。

選手たちは社業と激しい練習を両立しながら、自炊や外食を組み合わせて日々の食事をとっていますが、 今回のフィジカル強化の方針に合わせ、食事面からも体作りを強力にバックアップするため、アスリート特化の栄養設計がなされた「FAMアスリート食」が導入されました。

■ トヨタ自動車硬式野球部 副部長 佐竹 功年 氏 (元トヨタエース)のコメント

チームとしては、2025年から今までの練習にプラスアルファで、体作りにも力を入れていこうというところで取り組んでいます。100持ってる力を100出せるようにする練習が体を使いこなす練習で、その100持ってるものを120、130にしていくのがウェイト（トレーニング）だと思っているので、そこを両立していくことが重要だと考えています。

一方で、食事に関しては、今は本当にみんな自炊しているイメージで、やっぱり朝などは時間がないので、結構簡単なもので終わらせてしまっているのではないかと（栄養の偏りを）懸念していました。FAM導入後、コーチなどの反応を見ても、『体が大きくなった』とみんな言っています。それは、もちろんFAMの影響もあると思っています。

これからの社会人野球の中で、食事管理というのは勝つための武器になると思っています。

■ トヨタ自動車硬式野球部 監督 藤原 航平 氏のコメント

（体作りは）本当にベースになる部分だと思っています。土台が広くないと上（技術）も高く伸びていかないと考えて取り組んでいます。昨年から『ベースアップ』ということで、フィジカル練習やトレーニングにも力を入れていますが、実際にピッチャーだと明らかに球速も上がっていますし、スイングスピードも昔とは変わって上がっていると感じます。

（食事を）仕事に行く場合もそうですし、練習に来る場合も自分で用意しなければならない中で、（FAMのように）温めてすぐに食べられるというのは、すごく選手を助けていると思います

■ トヨタ自動車硬式野球部「レッドクルーザーズ」について

1947年に創部。愛知県豊田市を本拠地とする社会人野球の強豪チーム。 「日本選手権」で7回、「都市対抗野球」で2回の優勝実績を誇り、プロ野球界にも数多くの選手を輩出。都市対抗野球3連覇を目標に掲げ、日々厳しい練習に取り組む。

チーム名：トヨタ自動車硬式野球部（愛称：レッドクルーザーズ）

創部：1947年

本拠地：愛知県豊田市

主な戦績：日本選手権 優勝7回、都市対抗野球大会 優勝2回

・ 公式サイト：https://toyotatimes-sports.toyota/teams/redcruisers/

■ アスリート栄養サポート「FAM（ファム）」について

FAM（ファム）は、スポーツ栄養学に基づいた、アスリートのパフォーマンス最大化を支援する栄養サポート事業を展開しています。 スポーツ栄養アドバイザーによるサポートを軸に、アスリート向けに栄養設計された「FAMアスリート食」の提供や栄養士のチーム遠征・合宿への帯同など、食事の提供にとどまらない、選手の競技環境や目的に寄り添ったトータルな栄養サポートを行っています。

URL： https://fam-athletefood-frozen.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

FAM 広報担当：三宅

E-mail：fam.athletefood.frozen@gmail.com