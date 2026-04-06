【毎月開催】お好み焼専門店どんどん亭【学割1000円食べ放題】どんどん亭で青春しよ！学生限定の人気企画がパワーアップ！

Miコーポレーション株式会社パワーアップで毎月開催になった学割食べ放題。毎月10日は高校生、毎月20日は大学生が1000円で食べ放題に。

九州を中心に展開するお好み焼き専門店「どんどん亭」は、これまでご好評いただいていた学生向け企画「学割1000円食べ放題」をリニューアルし、2026年4月より毎月定期開催へとパワーアップいたします。

さらに今回は対象店舗も拡大し、より多くの学生の皆さまにお楽しみいただける内容となりました。

本企画は、「どんどん亭で青春しよ！」をキャッチコピーに、高校生・大学生の皆さまに向けて、“気軽に集まれて、思いっきり楽しめる場所”を提供したいという想いから生まれました。

友達と鉄板を囲みながら、お好み焼きを焼いて、食べて、笑い合う――そんな何気ない時間が、かけがえのない思い出になるよう応援する企画です。

「どんどん亭で青春しよ！」どんどん亭を友達と気軽に集まれて、思いっきり楽しめる場所に

■ 毎月開催でさらに利用しやすく

これまで期間限定で実施していた本企画ですが、「またやってほしい」「定期的に開催してほしい」といった多くのお声を受け、このたび毎月の定期開催へと変更いたしました。

開催日はシンプルに覚えやすく、高校生は“毎月10日”、大学生は“毎月20日”。

毎月10日は高校生、毎月20日は大学生。覚えやすくわかりやすい開催日を設定しました

■ 開催店舗

エレベーターを上がって2Fが店舗どんどん亭 天神大名店

福岡県福岡市中央区大名１丁目12－52 CEPAビル 2F

営業時間11:00～23:00(OS 22:00)

アクセスマップを見る(https://www.google.com/maps/place/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A9%E3%82%93%E4%BA%AD+%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%BA%97/@33.5882625,130.3955461,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x354191003b5687b1:0xf194b579c23727f0!8m2!3d33.5882625!4d130.3955461!16s%2Fg%2F11m5vqjtbq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

セントシティ11階の店舗入り口どんどん亭 小倉セントシティ店

福岡県北九州市小倉北区京町3丁目1－1 セントシティ11階

営業時間11:00～22:00(OS 21:00)

アクセスマップを見る(https://www.google.com/maps/place/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A9%E3%82%93%E4%BA%AD%E5%B0%8F%E5%80%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E5%BA%97/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4ff210a459466c1a?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)

■ 高校生・大学生限定37品食べ放題メニュー（一部抜粋）

ジューシーな豚肉を味わう 「ぶた玉」ぷりっとしたイカの食感が楽しい「イカ玉」香ばしベーコンがくせになる「ベーコンもんじゃ」とろけるチーズの「チーズもんじゃ」コーンの甘味がおいしい「コーンもんじゃ」海老の香りが広がる「えびもんじゃ」選べるフレーバー「阿蘇牧場ミルクソフト」甘さ控えめ「コーヒーゼリー」

■ このほかにも37品コースには「どんどん亭」人気のメニューが多数あります！

メニュー詳細は「お手軽37品コース」(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01)ページをご覧ください。

※デザートはお１人様一品までのご注文となります。ご了承ください。



本企画は、学生の皆さまとの新たな接点づくりを目的とした取り組みでもあります。

あわせて公開している特設ページでは、ポップで親しみやすいデザインを採用し、思わず友達にシェアしたくなるような世界観を表現しました。

毎月気軽に利用できるイベントとして、放課後のごはんやサークルの集まり、ちょっとしたご褒美など、日常のさまざまなシーンでご活用いただけます。

どんどん亭はこれからも、おいしさだけでなく、“楽しい時間そのもの”を提供できるお店として、皆さまの思い出づくりを応援してまいります。

「どんどん亭で青春しよっ！」――そんな合言葉とともに、たくさんのご来店をお待ちしております。

学割1000円食べ放題特設ページを見る :https://www.dondontei.com/pickup/gakuwari_1000_tabeho/

■ 学割1000円食べ放題

実施店舗：どんどん亭 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) どんどん亭 小倉セントシティ店(https://www.google.com/maps/place/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A9%E3%82%93%E4%BA%AD%E5%B0%8F%E5%80%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E5%BA%97/@33.8850629,130.8827559,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3543bf4c25e0c4cf:0x4ff210a459466c1a!8m2!3d33.8850629!4d130.8827559!16s%2Fg%2F11bw3dt6jf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

※その他「どんどん亭」店舗では実施していませんのでご注意下さい。

価格：1,000円（税込）

開催日：毎月10日は高校生 毎月20日は大学生

内容：お手軽37品食べ放題コース(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01) (制限時間100分/オーダーストップ70分)

※通常時：2,490円（税込・土日祝料金）

■ 学割1000円食べ放題 ご利用条件

・簡単なアンケートにご協力をお願いいたします。

・高校生は毎月10日、大学生は毎月20日に開催となります。

・3人以上を含むグループでのご来店で学割適用となります。

・学割1000円食べ放題をご注文の場合、注文の方全員分の学生証の提示が必要となります。

・学生証の提示が無い場合は通常価格でのお支払いとなります。ご了承ください。

URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)

▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)

https://twitter.com/dondontei_PR/(https://x.com/dondontei_PR/)

▽「どんどん亭」公式instagram

https://www.instagram.com/dondontei_pr/

▽「どんどん亭」公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dondontei_pr

お好み焼専門店「どんどん亭」大人から子供まで家族みんなでお好み焼をお楽しみください！■会社概要商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営