【個別の会 調査】中学受験の成績は“小4～小5で決まる”のか？最新データで検証

中学受験における「成績固定化」という言説の再定義とその背景

大阪上本町・天王寺の個別塾「個別の会」

現代の中学受験市場では、「成績は小学4～5年でほぼ決まる」という認識が広まっています。

これは単なる都市伝説ではなく、統計的な示唆も含みます。

中学受験のカリキュラムは、小学4年で基礎概念を導入し、5年で全単元の7～8割を学習する構成であるため、この時期の習熟度が合格可能性に直結しやすいのです。

しかし、個別指導塾「個別の会」の成績データと公開模試の分析から、「学力固定化説」には二つの側面があることが分かりました。

一つは、集団塾の画一的カリキュラム下で挫折した生徒が挽回しにくい「システム上の固定化」、もう一つは、「比と割合」など抽象概念の理解度が学習効率を左右する「認知発達上の分岐点」です。

本レポートでは、アンケート調査と実データに基づき、成績が固定化する理由と、直前期に伸びる生徒の特徴を詳しく説明します。

これは、5年生の壁を乗り越えるための戦略的な提言です。

本調査は、PR TIMESの調査リリース掲載基準に基づき、客観性と透明性を担保した形で実施されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/5_1_4fce0243e8dd179b81c5c9de40fdb34c.jpg?v=202604061051 ]

本調査では、特定の偏差値帯に偏ることなく、難関校から中堅校まで幅広い志望校を持つ層を対象としました。

これにより、一般的な「トップ層」だけの動向ではなく、中学受験生全体の41%が経験するとされる「転塾」や、5年生以降の成績急落といった普遍的な課題に対する深い洞察を得ることが可能になりました。

統計データが示す「偏差値の硬直化」と母集団の質的変化

中学受験における偏差値は、小学4年生から6年生にかけて徐々に「動きにくくなる」傾向があります。

学習内容が高度になるにつれて上位層の学力が安定し、基礎が不十分な生徒は追いつきにくくなるためです。

統計的にも、小学6年生では母集団の標準偏差が安定し、偏差値を5上げるために必要な得点の積み上げは、小学4年生時の約1.5倍になるといわれます。

偏差値の「分母」がもたらす錯覚

小学5年生になると、多くの家庭が「以前と同じように勉強しているのに偏差値が下がる」という現象に直面します。

この背景には偏差値を算出する際の「母集団」の質的変化があります。

低学年のうちは、まだ本格的に受験準備を始めていない層も模試を受験するため、基礎力がある程度あれば高い偏差値が出やすいです。

しかし、小学5年生以降は、受験に対する意欲が極めて高い層、あるいは早期から準備を重ねてきた層が母集団の中心となるため、平均点そのものが上昇し、偏差値が相対的に低く算出されるようになります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/5_2_f8963f84c191beb117e2460a798f7c9b.jpg?v=202604061051 ]

この表が示す通り、小学6年生になってから偏差値を10ポイント以上引き上げることは、統計的には「異例」の事態と言えます。

これが「成績は小4～小5で決まる」と言われる最大の根拠です。

成績推移における「上昇トレンド」と「下降トレンド」の分岐点

在籍生のデータを分析すると、小学5年生の後半に成績が下降トレンドに入る生徒には共通の予兆が見られます。

それは、計算精度が安定している一方で、「比」や「割合」を用いた立式に迷いが生じていることです。

一方で、小学6年生の直前期に劇的な伸びを見せる生徒は、5年生の段階で偏差値が伸び悩んでいたとしても、基礎的な概念（例：線分図の作成能力や逆算の正確性）が破壊されていないという特徴があります。

小学5年生の壁：算数における「抽象的概念」の衝撃

中学受験の成否を分ける最大の要因は算数です。

小学5年生で学習する、算数の最難所の「比と割合」について解説します。

比と割合：認知発達の不一致という課題

多くの生徒が小学5年生でつまずく理由は、学習内容が「具体的な数値」から「相対的な関係」へと移行するからです。

例えば、分数の掛け算や割り算といった計算技術そのものを習得していても、問題文から「何が全体で、何が比較対象なのか」を読み取る能力が追いついていないケースが多いです。

算数の公式として知られる「割合の三用法」を例に挙げると、以下の関係式が用いられます。

この式を機械的に暗記しているだけの生徒は、応用問題において「もとにする量」が途中で変化した際（例：売買損益算での定価と売値の関係など）に対応できません。

このような「概念の壁」を突破できないまま小学6年生に進級すると、成績が固定化され、いくら学習時間を増やしても偏差値が向上しないという「努力の空回り」が発生します。

指導の現場で見られる「つまずき」の具体的兆候

「個別の会」における指導経験では、算数の成績が停滞している生徒のノートには図（線分図や面積図）が描かれていない、あるいは図が非常に不正確であるという共通点があります。

情報を視覚化できないことは、思考のプロセスが言語化・論理化されていない証拠です。

計算ミス：単なる不注意ではなく、分数・小数の変換における基礎体力が不足しています。

図解の拒否：問題文を読んですぐ式を書こうとする傾向があります。

線分図で関係を整理せず、比の合成（連比）が必要な場面でも力技の計算に頼り、途中で行き詰まるケースが見られます。

逆算の脆弱性：方程式的な考え方が求められる逆算において、演算の優先順位を誤りがちです。

これらの兆候を小学5年生のうちに発見し、個別指導によって「なぜその図を描くのか」という本質の理解まで立ち返ることが、成績固定化を打破する唯一の手段です。

転塾と個別指導の利用実態：41%が経験する「環境変化」の効果

調査の結果、中学受験生の約10人に4人が「転塾」を経験していることが明らかになりました。

受験生の転塾理由とともにおすすめのカリキュラムについて詳しく解説します。

転塾のタイミングと合格率の相関

転塾のピークは小学5年生であり、この時期は集団塾のカリキュラムが難化しクラス落ちや成績不振が顕在化する時期と一致します。

しかし、注目すべきは転塾後の合格率の差です。

調査では、「転塾しなかった生徒」の志望校合格率が80.97％であったのに対し、「転塾した生徒」は62.79％にとどまりました。

これは転塾そのものが不利というより、学習環境の見直しが必要な状態になるまで対策が遅れてしまうケースが多いことを示しています。

だからこそ、学習のつまずきが少ない段階で環境を整えることが重要です。

集団授業に加えて個別指導を併用するなど、早期に学習体制を最適化することが、志望校合格の可能性を高める大きなポイントになります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/5_3_8b380b47fdacc5c73f0330a022fdbfd8.jpg?v=202604061051 ]

この約18%の差は、転塾そのものが悪影響を及ぼしているのではなく、「成績が下がってから慌てて環境を変えても、5年生までの欠落を埋めるには時間が足りない」という現実があります。

したがって、集団塾のペースについていけなくなった時点で、闇雲に別の集団塾へ移るのではなく、個別の課題をピンポイントで解決できる個別指導への切り替え、あるいは併用が極めて重要となります。

個別指導塾「個別の会」が提唱する「逆転のカリキュラム」

「個別の会」では、入塾試験を行わない方針を貫いています。

これは、現在の偏差値がどれほど低くても、小学5年生までの「つまずきの起点」を特定し、そこからオーダーメイドのカリキュラムを構築すれば、挽回は可能であるという信念があるからです。

集団塾では、週単位のテストに追われるあまり、「理解していないが、解法を丸暗記してしのぐ」という自転車操業に陥りがちです。

個別指導では、2時間の授業中、プロ講師が生徒の解くプロセスを横で見続け、手が止まった瞬間の思考のバグを修正します。

この「密着型の指導」こそが、固定化された成績を再流動化させる触媒となります。

直前期に「伸びる時期」を迎える生徒の共通点

「成績は5年生で決まる」という説への最大の反証は、小学6年生の12月から1月にかけて爆発的な成長を見せる生徒たちの存在です。

どんな子がそのような成長を遂げているのかご紹介します。

入試直前の「爆発的成長」のメカニズム

中学受験生が最も伸びる時期は、皮肉にも入試直前です。

特に1月のお試し受験を経て、「自分の弱点」と「入試の緊張感」を肌で感じた瞬間、それまで蓄積してきた知識が一本の線でつながる感覚が生まれます。

たとえば、それまで別々に学んでいた図形の性質と比の考え方が結びつき、「図形×比」のような複合問題の解き方が一気に見えるようになる、といった形です。

これは、主要単元を一通り学び終えた後に複合問題の演習が増えることで、バラバラだった知識同士が結合するためです。

その結果、理解が立体的になり、短期間でも得点力が大きく伸びる現象が起こります。

この時期に伸びる生徒には、以下の土台が小学5年生までに築かれています。

基礎体力の完備：難問は解けずとも、計算や一行問題での失点が極めて少ない。

精神的な柔軟性：保護者が過度なプレッシャーを与えず、本人が「合格したい」という自律的な動機を持っている 。

過去問とのマッチング：偏差値という画一的な指標ではなく、志望校の出題傾向に特化した「解答力」を磨いている 。

志望校別・科目別のピンポイント対策の重要性

小学6年生の後半以降は、もはや全科目の偏差値を上げようとすることは非効率です。

合格最低点を超えるためには、志望校の頻出単元を確実に仕留める「戦術的学習」が求められます。

個別指導であれば、特定の大学附属校特有の記述問題や、難関校の複雑な立体図形問題など、個人の弱点と志望校の傾向の「差分」だけを埋める指導が可能であり、これが短期間での逆転合格を支えます。

成績を固定させないための保護者の役割とメンタル管理

中学受験は、生徒本人の学力だけでなく、家庭内の精神的安定性が結果に大きく関係します。

調査では、受験準備中に大変だったこととして、「子どもとの向き合い方」や「保護者自身のストレス」が上位にランクインしました。

ここでは保護者の方のサポート法をご紹介します。

5年生で成績が下がった際の「親の心得」

小学5年生で偏差値が下がった際、最も避けるべきは「親が焦って叱責すること」です。

これは子どものメンタル不調や、最悪の場合は不登校や受験断念を招くリスクがあります。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/5_4_4ba7bdd668ebceb4dbdfffc1c20d90d2.jpg?v=202604061051 ]

保護者の役割は、勉強の内容を管理することではなく、生活習慣とメンタルのサポートに徹することです。

不安がある場合は、塾の先生や個別指導のカウンセラーに「外注」することで、家庭内を「安心できる場所」に保つことが、最終的な成績向上に繋がります。

結論：決定論を排し、個別の最適解を求める受験戦略

本調査およびデータ分析から導き出された結論は、「中学受験の成績は小学4～5年生で一定の安定を見せる傾向はあるものの、それは決して変えられない運命ではない」という点です。

確かに、小学5年生で学ぶ「比と割合」などの抽象概念の理解が遅れると、その後の学習効率が低下し、偏差値が固定化しやすくなります。

しかし、これは主に集団塾の一律のカリキュラムの中で起きやすい現象です。

生徒一人ひとりの理解度や認知発達に合わせて課題を特定し、つまずきを丁寧に解消できる個別指導の環境では、小学6年生から成績が大きく伸びる例も少なくありません。

受験結果を左右するのは開始時期ではなく、今直面している課題の本質を正しく把握できているかどうかです。

適切な分析と指導環境があれば、学力は入試当日まで伸び続けます。