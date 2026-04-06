アゼライン酸誘導体*¹（整肌）配合で、皮脂対策*²！肌バランスを整えて、メイクノリやメイク崩れにアプローチする朝マスク
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」よりシートマスクを2026年4月6日にドン・キホーテ、ピアゴ・アピタにて発売します。
サボリーノ 目ざまシート N D26 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（295mL） \1,540（税込）
1分*³で肌内部に潤いを満たす水密ヴェール処方
〈STEP1〉潤いの道を作る
水分を蓄える「潤いの道」が不足していると、潤い成分を与えても肌へと届かないため、まずは「潤いの道」づくりから。
〈STEP2〉潤いの蓋をする
浸透*⁴と水分保持力のある保湿成分を配合。さらに肌の表面にヴェールを作る処方で潤いに蓋をします。持続型浸透*⁴を促し、肌内部の水分密度を高めます。
シトラスクールミントの香り
みずみずしく弾けるシトラス香る、すっきりクールな爽快ミント系の香りです。
包材（袋）のプラスチック使用量を約15%削減
朝はこれ一枚！1分*³で洗顔*⁵からスキンケア、保湿下地まで完了
洗顔*⁵＋スキンケア＋保湿下地
理想とされる22歳の肌バランスをイメージした「22AG*⁶」配合、1分*³でエイジングケア*⁷
皮脂バランスを整えるオリジナルの保湿成分*⁶を配合しました。
健康的な22歳の肌をイメージしたエイジングケア*⁷。
年齢とともに減少しがちな水分量と皮脂量に着目し、最適なバランスへと導きます。
＊6 （ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（全て保湿）
余分な皮脂と毛穴目立ちにアプローチして肌あれ予防
・皮脂コントロール：アゼライン酸誘導体*¹、ダイズ種子エキス（保湿）、イノシトール（保湿）
・毛穴ケア*⁵：グリシルグリシン（保湿）
・肌あれ予防ケア：グリチルリチン酸2K（ベース成分）、CICAエキス*⁸
・シリーズ共通成分：3種のVC*⁹、水溶性コラーゲン（保湿）、22AG*⁶
【使用方法】
１.フタをあけ、マスクの端を持って引きあげます。
２.マスクをぐっと広げながら顔にのせ、左右に伸ばしながらフィットさせて1分おきます。
３.マスクをはがして完了です。折りたたんでパッティングやふきとりもオススメです。肌になじませた後は、そのままメイクをしていただけます。
＊1 アゼロイルジグリシンK（整肌）
＊2 余分な皮脂のこと
＊3 使用時間目安
＊4 角層まで
＊5 ふきとりによる
＊7 年齢に応じたお手入れ
＊8 ツボクサ葉エキス（保湿）
＊9 アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na（全て整肌）
【サボリーノ公式サイトはこちら】
https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/(https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/)
BCLカンパニーとは
「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。
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