【新商品】夏の持ち歩きを快適にする。5層で冷たい温度をキープする保冷ペットボトルケース

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「maneuver 5レイヤー保冷ペットボトルケース」を2026年３月に発売しました。

もう、バッグを濡らさない。夏の持ち歩きが変わるペットボトルケース

夏の外出時、冷たい飲み物を持ち歩く機会が増えると気になるのが、ペットボトルの結露。

バッグの中にそのまま入れてしまうと、水滴で中が濡れてしまい、周りの持ち物まで湿ってしまうことがあります。

そんな夏の持ち歩きの悩みを解決するために生まれたのが、「maneuver 5レイヤー保冷ペットボトルケース」です。

結露を吸水する内側のマイクロファイバー素材と、外気の熱を遮る5レイヤーにより、冷たい飲み物を快適に持ち運べるペットボトルケースです。

結露を吸水してバッグの中を濡らさない

ケースの内側にはマイクロファイバー生地を採用。ペットボトルについた結露をしっかり吸水するため、バッグの中が濡れるのを防ぎます。

通勤や通学など、バッグの中にそのまま入れて持ち運びたいときにも安心して使えます。

冷たい温度をキープする5レイヤー

本体は5レイヤーを採用。外気の熱を遮ることで、冷たい飲み物の温度を長時間キープします。

夏の通勤・通学はもちろん、スポーツ観戦やアウトドアなど、外で過ごす時間にも頼れる保冷性能です。

※水温5℃の水入り500mlペットボトルを35±2℃の環境下に置き、ケース未使用時と使用時の温度変化を測定※保冷効果は内容物の温度や環境によって異なります

※保冷効力は目安です。保証するものではありません

使わないときはコンパクトに。バッグの中でもかさばらない

ケースをフラットに折りたたんでいるカット

使わないときはたたむことができるため、バッグの中でもかさばりにくい。

飲み物を飲み終えたらコンパクトに収納できるので、通勤バッグの中でもすっきり持ち運べます。

軽量で持ち運びしやすい

ヒモ付きで手に持って持ち歩くカット

本体重量は65gと軽量。持ち運びに便利なヒモ付きで、バッグから取り出しやすく、気軽に持ち歩くことができます。

500～600mlのペットボトルに対応しており、日常の水分補給を快適にサポートします。

ペットボトル以外の持ち運びにも

ペットボトルだけでなく、折り畳み傘、お菓子や小物などを入れて持ち運ぶケースとしても使用できます。

シンプルな形状でさまざまな用途に使えるのも魅力です。

商品概要

ブラックグレー[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/365_1_c17238d638f8674087f671727a9096ee.jpg?v=202604061051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-365-f8dabb986dabf3b7ad3cdd348f670221.pdf