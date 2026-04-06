【星野リゾート】オリジナルねぶたショーや沖縄伝統の泡盛に触れる体験など地域文化で門出を祝う。星野リゾート、全国5拠点で地域文化を体感する2026年「体験型入社式」を開催

星野リゾート新入社員集合写真

「旅を楽しくする」をテーマに国内外で75施設を運営する星野リゾートは、2026年4月3日に、北海道から沖縄まで全5拠点で「2026年春の入社式」を実施しました。今年は約300名の新入社員を迎え、代表の星野佳路の挨拶の後、会社と対等な関係を結ぶ恒例行事「契りの手形」にて、新入社員は未来への決意を込めた手形を力強く押しました。式の締めくくりには、青森県では青森ねぶた祭の「跳人」体験、沖縄県では「泡盛コンシェルジュ」など、各地域の魅力に触れる催しを開催。新入社員は旅の楽しさと醍醐味を肌で感じ、期待に胸を膨らませました。式後は計4日間の新入社員研修「Warm-up Camp」にて組織の価値観や文化を学び、全国の施設へ着任します。

手形で契りを結ぶ「契りの会」

「契りの会」で手形を押す新入社員

2003年より行われている「契りの会」では、代表の星野佳路や配属施設のスタッフから、新入社員へ応援メッセージと歓迎の川柳が贈られました。新入社員は返歌を詠んだ後、恒例行事の「契りの手形」に参加。白い布に一人ひとりが想いを込め、力強く手形を押しました。この手形には、法律上の雇用関係を超えて社員を助けるという会社の約束と、これから学ぶ組織文化に寄与するという決意が込められています。



新入社員研修「Warm-up Camp」で自ら考え、表現する楽しさと難しさを学ぶ

チーム内で議論する新入社員

毎年、研修にはテーマを設けており、2026年のテーマは「CAMP!CAMP!!CAMP!!!」です。星野リゾートは、長期にわたり競争力を維持し続ける自律した組織を目指しています。非常に変化が早く不確実性の高い時代においては、自らが問いを立てる思考力、判断力、表現力がこれまで以上に一人ひとりに求められます。変化の激しい現代において、キャリアをスタートする新入社員にとって、ビジネスパーソンとしてのスキルの習得だけではなく、答えのない問いに向き合うことが重要です。このテーマには、ディスカッションを通して、多様なチームで協働することの難しさと楽しさを経験してほしいという想いが込められています。

北海道から沖縄まで！日本各地の魅力に触れるユニーク体験

当社では、スタッフが地域の魅力を学び、お客様への旅の提案に活かしています。入社式の最後には、全国各地へ配属される新入社員に、その地域の魅力を実際に観て、触れて、感じてもらいたいという想いを込め、北海道、青森県、長野県、大阪府、沖縄県の全国5拠点にて、それぞれの地域の魅力を体験できる催しを行いました。

北海道 お鼻見の話をする!?旭山動物園講座

青森県 青森を代表する4つの祭りを一度に楽しめるオリジナルショー「みちのく祭りや」

長野県 Layers of Passion～想いを重ね、最高のおもてなしを形にする～

大阪府 配属先へ一足先にフライト!?ウェルカムエンターテイメントショー

沖縄県 奥深い泡盛を識る「泡盛コンシェルジュ」

【青森県】青森を代表する4つの祭りを一度に楽しめるオリジナルショー「みちのく祭りや」【長野県】Layers of Passion～想いを重ね、最高のおもてなしを形にする～【大阪府】配属先へ一足先にフライト!?ウェルカムエンターテイメントショー【沖縄県】奥深い泡盛を識る「泡盛コンシェルジュ」【北海道】お鼻見の話をする!?旭山動物園講座

「OMO7旭川（おも） by 星野リゾート」（以下OMO7旭川）

ご近所さんの旭川市旭山動物園で新入社員研修を実施（以下旭山動物園）

OMO7旭川では、2026年度新入社員に向けて、ご近所さんである旭川市旭山動物園（以下、旭山動物園）で特別に新入社員研修を行いました。旭山動物園に対する知識やOMO7旭川との取り組みに対する理解を深め、今後よりよいサービスをお客様に提供していくことが目的です。この新入社員研修では、旭山動物園飼育員の方による講演や、園内見学を通して動物の生態や旭山動物園の理念などの情報をインプットしました。その後はOMO7旭川に戻り、新入社員は今後携わる「Go-KINJO」サービスに活かすための意見交換を行いました。

詳しくはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002183.000033064.html

2026年度の採用活動について

星野リゾートでは入社時期を4月、6月、10月の年3回設け、新入社員が個人の意思で入社時期を選択できる採用の枠組みを設けています。卒業旅行のほか、学生時代にやり残したことに時間を使うなど、ひとりひとりが思い思いの時間を過ごした上で入社しています。4月以降も時期を分けて入社を予定しており、今回の4月入社と合わせ、今年度の入社人数は564名となる予定です。

〈参考〉入社人数の推移

2021年春入社217名（年間：313名）

2022年春入社671名（年間：1,019名）

2023年春入社324名（年間：585名）

2024年春入社717名（年間：896名）

2025年春入社493名（年間：676名）

2026年春入社290名（年間：564名）

「2026年春の入社式概要」

■実施日 ：2026年4月3日

■時間 ：14:00～

■会場 ：北海道：OMO7旭川 by 星野リゾート

青森県：奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

長野県：軽井沢ホテルブレストンコート

大阪府：OMO関西空港 by 星野リゾート

沖縄県：沖縄県総合福祉センター

■入社人数：290名

■内容 ：代表 星野佳路の挨拶、契りの会、それぞれの地域の文化体験

星野リゾートは、「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせて「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO(おも)」「BEB(ベブ)」「LUCY」の6つのブランドを中心にに75施設(国内70、海外5)を運営しています。「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」、「王道なのに、あたらしい。」をテーマにご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、「PLAY HARD」をコンセプトに想像を超える体験があふれるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO」、旅よりも気軽に、若年層へ向けたみんなでルーズに過ごすホテル「BEB」、心揺さぶる山ホテル「LUCY」と様々なシチュエーションにあわせた旅を提案しています。2026年4月には「OMO7横浜」や「奈良監獄ミュージアム」が開業し、6月には「星のや奈良監獄」と「界 草津」が開業予定です。

星野リゾート 採用サイト

https://hoshinoresorts.com/jp/recruit/

【星野リゾート】観光業界初！学年問わず選考に参加できる通年採用を開始、「学生主体の就活」へ

https://drive.google.com/drive/folders/1FvxNyz7kZS49nE5wQln1gnxWoXFy5pZl?usp=drive_link