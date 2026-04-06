富山県魚津市の海岸エリアで初開催！謎解き宝探しイベント～「ロード・オブ・ザ・蜃気楼」～蜃気楼や漁業などにちなんだ謎解き問題が登場！正解数に応じて抽選で宿泊券など豪華賞品が当たる【4月24日スタート】

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蜃気楼ロード賑わいづくり協議会（代表・魚津漁業協同組合、富山県魚津市漁港定坊割 ※1）は、4月24日（金）～6月30日（火）にかけて謎解き宝探しイベント「ロード・オブ・ザ・蜃気楼」を初開催します。海岸線を走る「蜃気楼ロード」沿線のさらなるにぎわい創出につなげるイベントで参加費は無料です。市民や観光客は魚津駅観光案内所などで配布する参加冊子を受け取り、幻想的な自然現象である蜃気楼（※2）と関連する文化や歴史、漁業などを絡めた謎解き問題に挑戦できます。正解数に応じて豪華賞品（宿泊券、紅ズワイガニ、海産物加工品セット、食事券、蜃気楼関連のノベルティなど）を抽選でプレゼントします。

イベントは、水産庁・海業取組促進事業費補助金（※3）を活用して実施します。魚津漁業協同組合を中心に蜃気楼ロード沿線の施設や事業者が連携を図り、市内外からの誘客による交流人口の増加や海産物の消費拡大、地域経済の活性化なども目指します。



主催：蜃気楼ロード賑わいづくり協議会

問合せ先：魚津観光まちづくり株式会社



小学生以下は保護者同伴の参加を推奨

春の魚津で新たな冒険の幕が上がる。伝説の“夢をかなえる幻の蜃気楼”に出会うため、隠された宝箱を見つけ出し、多彩な謎解き問題に挑戦！

「ロード・オブ・ザ・蜃気楼」 プロローグ

～江戸時代以前から蜃気楼の名所として知られる土地「富山県魚津市」。とりわけ春にみられる上位蜃気楼は、大気中で光が屈折し、実際の風景が上に伸びたり、反転したりした虚像が現れる自然現象です。

ただでさえ珍しい蜃気楼ですが、この地では古くから“夢をかなえる幻の蜃気楼”が存在するという伝説が、蜃気楼ロード沿線で語り継がれています。

伝説によれば、“夢をかなえる幻の蜃気楼”は隠された宝箱を見つけ出して幾多の謎を解き明かした者の前にしか現れません。出会うことはできるのか。春の魚津で新たな冒険の幕開けです～

（物語はフィクション）

謎解き宝探しの特徴

イベントでは宝探しプロ集団が手掛けた問題全8問が登場します。宝の地図を手掛かりに街や観光施設をめぐりながら解く問題は、まさに探検気分で楽しめます。また、蜃気楼や漁業、地域にちなんだ問題も柔軟な発想とひらめき力が欠かせません。小学生など子どもも楽しめる内容で誰でもチャレンジできます。

舞台は「蜃気楼ロード」。春季再開した遊園地・ミラージュランドや魚津水族館、蜃気楼のスポットなど観光名所や地域資源が点在

舞台の蜃気楼ロードは、魚津市の海岸線沿いを南北に走る街道です。日本風景街道やナショナルサイクルルートにも登録され、県内で有数のドライブやサイクリング、ジョギングのコースとして親しまれています。対象エリアは海の駅蜃気楼から遊園地・ミラージュランドの区間で、ルート上には魚津水族館や魚津埋没林博物館、蜃気楼展望地点、米騒動発祥の地、魚津港最初の灯台「万灯台」など多くの観光スポットや地域資源、歴史遺構が点在しています。気軽に散策を楽しめる街道です。

宝の地図を片手に春の魚津をみんなで探索！街道に隠された謎解き問題全問正解を目指し、豪華賞品もゲットしよう

蜃気楼ロード沿線には神社や史跡も漁港や関連施設も多い水産物荷捌き施設「魚津おさかなランド」魚津漁業協同組合本所米倉魚津浦の蜃気楼（御旅屋跡）/大町海岸公園

参加方法は、魚津駅観光案内所や観光施設などで配布される宝の地図が掲載された冊子を受取ります。また、冊子に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込み、LINEのゲーム専用アカウントを友達登録してゲームサイトへアクセスします。

参加者は、まず冊子の問題と地図を参考に蜃気楼ロード沿線で宝箱を探します。宝箱を開くと発見を証明するキーワードが手に入ります。キーワードをゲームサイトに入力すると地域に関連した問題が複数現れ、答えを専用サイトに入力します。

正解すると豪華賞品の応募に必要なポイントが手に入ります。獲得ポイント数に応じて専用サイトから応募できます（応募時にアンケートへの回答が必須）。イベント期間終了後に抽選を実施して当選者へ賞品を配送します。

抽選賞品には宿泊券や紅ズワイガニ、博物館の無料招待券などを用意！！魚津の海の魅力を詰め込んだラインナップ

渚泊魚津丸

賞品には、魚津漁業協同組合が運営する一棟貸の宿泊施設「渚泊魚津丸」の宿泊券や紅ズワイガニ、魚津丸食堂の食事券、海産物加工品セットのほか、魚津水族館や魚津埋没林博物館の無料招待券、海の駅蜃気楼で使える商品券、ミラージュランドの大観覧車無料乗車券、ミラたんグッズ、EVトゥクトゥクの無料乗車券、蜃気楼関連のノベルティといった魚津の海の魅力を詰め込んだラインナップです。賞品を通じて魚津と地元漁業、海産物の認知度向上などにつなげます。

運が良ければ神秘的な蜃気楼に出会えるかも！？春の魚津を満喫する新たな体験を蜃気楼ロードで

紅ズワイガニは９月以降の配送海の駅蜃気楼・商品券（１千円相当）大観覧車無料乗車券魚津水族館無料招待券魚津丸食堂・食事券（１千円相当）ミラたんグッズ

提供：魚津蜃気楼研究会

風光明媚な蜃気楼ロードをめぐり、家族や友人とともに謎解き問題にチャレンジすれば、春の魚津を満喫できます。運が良ければ神秘的な蜃気楼に出会えるチャンスです。「ロード・オブ・ザ・蜃気楼」の詳細は魚津観光まちづくり株式会社の公式ホームページや魚津市観光案内公式サイトなどで公開します。

【イベント開催概要】

行事名称：「ロード・オブ・ザ・蜃気楼」

開催日時：2026年4月24日（金）～6月30日（火）、時間は参加施設の営業時間に準ずる

開催場所：蜃気楼ロード沿線（海の駅蜃気楼-ミラージュランド間）

開催内容：蜃気楼ロード沿線の施設や事業者と連携した、謎解き宝探しイベント

参加費：無料

主催：蜃気楼ロード賑わいづくり協議会（代表 魚津漁業協同組合）

協賛：魚津水族館、魚津埋没林博物館、株式会社魚津シーサイドプラザ、一般社団法人魚津市施設管理公社、真珠コーナー、魚津観光まちづくり株式会社（順不同）

後援：魚津市、魚津市教育委員会

問合せ先：魚津観光まちづくり株式会社

（※1）蜃気楼ロード賑わいづくり協議会は、蜃気楼ロード沿線地域の活性化に取り組む組織です。魚津漁業協同組合、魚津水族館、魚津埋没林博物館、魚津市（商工観光課、農林水産課水産振興係）、村木地域振興会、経田地区振興協議会、道下地区振興協議会、大町コミュニティセンター、株式会社魚津シーサイドプラザ、一般社団法人魚津市施設管理公社、NAPｓ、有限会社フードシステムクリエイター、魚津観光まちづくり株式会社（順不同）で構成（2026年2月18日時点）。

（※2）蜃気楼は、空気中で光が屈折して5～20km離れた景色が実際とは違う形に見える現象です。春は上位蜃気楼と言われ、実際の風景の上側に、伸びたり反転した虚像が出現します。

（※3）海業取組促進事業は、漁港の魅力を活かした観光・交流・食文化などを通じて漁村の経済活性化と雇用創出、地域資源の価値向上などを図る施策です。