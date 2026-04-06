【完売御礼】TikTokライブコマース「燕チャンネル」、和歌山県産“じゃばら”サプリが累計2,000個・売上600万円を突破！最新回では約10分で1,000個を完売

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、株式会社ラメール(本社：東京都港区、代表取締役：飯田広信)のサプリメント、「ラメールじゃばら」の第2弾販売を実施いたしました。2026年3月16日(月) の配信では、約10分の配信で用意した1,000個を完売し、シリーズ累計販売数は2,000個、累計売上は600万円を突破しました。2月24日(火)の販売に続き、高水準の販売実績を記録しています。

■実績概要

- 販売数量：約1,000個- 完売スピード：約10分- シリーズ累計：販売数2,000個以上 ／ 売上高600万円以上

今回の完売は、2月の初動から継続して高い支持を得ていることを示しており、健康志向の商品や季節性の高い商品がライブコマースにおいて極めて高い需要を持つことを改めて証明いたしました

■「ラメールじゃばら」が支持される4つの理由

1. 和歌山県北山村産「幻の果実」を使用

全国で唯一の飛び地村である北山村を原産とし、他ではほとんど栽培されていない希少な柑橘「じゃばら」を贅沢に使用。「邪気をはらう」という縁起の良い背景も視聴者の関心を集めました。

2. 有効成分「ナリルチン」が果汁の約13倍

フラボノイド成分の一種であるナリルチンが豊富な「果皮」を使用。果汁と比較して約13倍の含有量を誇る点が、季節の変わり目の対策を求める視聴者への強い訴求力となりました。

3．専門機関による信頼の裏付け

大阪薬科大学(現：大阪医科薬科大学)と連携した研究、および「日本じゃばら普及協会」の公認(http://jabarakyoukai.com/)を取得。エビデンスを重視する健康志向のユーザーから高い信頼を獲得しています。

4．ライブコマースによる圧倒的な「即時購買力」

TikTokライブ「燕チャンネル」では、視聴者の質問にその場で回答する双方向のコミュニケーションを重視。商品の魅力がリアルタイムに伝わることで、配信開始直後から注文が殺到し、短時間での完売を継続しています。

商品ページ :http://www.lamer-avs.co.jp/%e5%8f%96%e6%89%b1%e5%95%86%e5%93%81/%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%b0%e3%82%89/

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo