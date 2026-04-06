Sun Emperor初の4輪モデルとなる特定小型原付を今春公開へ ― 安定性を重視した免許不要の新たな移動手段

有限会社龍昇※掲載画像はイメージであり、実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。

原油価格の高騰や高齢化の進行に伴い、日常の移動における「移動の負担」は、ますます大きな課題となっています。

特に短距離の移動においては、既存の移動手段では十分にカバーしきれないニーズも多く存在しています。

こうした背景を受け、Sun Emperorは新たな移動手段として、4輪電動モビリティの開発を進めてまいりました。

本モデルは、従来の2輪・3輪モデルと比較し、転倒リスクの低減や走行時の安定性向上を目的とした設計となっております。

Sun Emperorはこれまでに、2輪モデル「SS1」「Easy」、三輪モデル「SUNRIN」などを展開し、電動モビリティ分野においてラインアップを拡充してまいりました。

今春発表予定の新製品は、それらに続く特定小型原動機付自転車として4車種目となる新たなモデルです。

また当社は、これまでに全国400店舗以上の販売ネットワークを構築しており、幅広い地域において製品の提供とサポート体制を確立しております。

本製品は、2023年7月の道路交通法改正により新設された車両区分「特定小型原動機付自転車」に該当し、以下の基準に準拠した仕様となっております。

・16歳以上であれば免許不要で運転可能

・最高速度20km/h（歩道走行時は最高速度6km/h）

・ヘルメットは努力義務（安全のため着用推奨）

・公道走行時はナンバープレートの取得および自賠責保険への加入が必要

詳細な製品仕様、価格、発売日等につきましては、今後順次公開予定です。

今後の続報にぜひご期待ください。

公式HP：https://sun-emperor.jp/

・Sun Emperorとは

Sun Emperorは、電動モビリティの製造・販売を行っている会社です。取扱製品は全てガソリンを使わない。電動です。

Sun Emperorは、“日本を代表する次世代モビリティメーカーになる”ことを目標に掲げ、2022年12月に愛知県名古屋市にて活動を始めました。

現在では全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しております。私たちの目標は、製品・サービスを日本だけでなく、世界中の人々にお届けしていきます。

弊社では、「特定小型原動機付自転車」に関する勉強会や試乗説明会についても、各省庁や自治体等の依頼を受け、2023年7月より実施しております。

制度の概要や安全な利用方法に加え、実際の車両を用いた試乗体験などを通じて、特定小型原動機付自転車の正しい理解と普及に向けた取り組みを行っております。

今後も関係機関と連携しながら、安全で適切な利用環境の整備および普及活動に努めてまいります。

有限会社龍昇

【本社】

〒451-0024 愛知県名古屋市西区秩父通2-70

【小牧支店】

〒485-0029 愛知県小牧市中央5-66



TEL：052-508-9958

FAX：052-308-3931

MAIL：s-e@sun-emperor.jp

HP：https://sun-emperor.jp/

営業時間：10:00~19:00 (定休日：土曜日・日曜日)



【事業内容】

EVバイク 企画・製造・販売

特定小型原付 企画・製造・販売

電動カート 企画・製造・販売