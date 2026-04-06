【東京ばな奈】「ベイマックス」のふかふかアップルケーキが新パッケージになって再び登場！つぶらな瞳に癒やされる新作グッズも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『ベイマックス/アップルケーキ』が新登場。2026年4月21日(火)～JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・JR東京駅構内「HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事」で先行販売、4月27日(月)～東京ばな奈s(東京駅一番街内)他にて販売開始いたします。

https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm(https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html)

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。

今回、昨年大好評だった『ベイマックス/アップルケーキ』がパッケージデザインを新たに再び登場します！「ベイマックス」の可愛さを詰め込んだ新作オリジナルグッズも勢ぞろい。2026年4月21日(火)よりJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・JR東京駅構内「HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事」で先行販売を開始します。また、2026年4月23日(木)からは京王百貨店 新宿店にオープンする「東京ばな奈ワールド POP UP STORE」にも登場。どうぞお見逃しなく！

つぶらな瞳の「ベイマックス」にときめく『ベイマックス/アップルケーキ』

ぎゅっとしたくなる可愛さの『ベイマックス/アップルケーキ』。中には「ベイマックス」の赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムと、真っ白ボディのようななめらかミルククリームがとろ～り。「ベイマックス」みたいに柔らかなふかふかスポンジで優しく包みこみました。ひとくち頬張れば、心もとろんと癒されそう。

つぶらな瞳をした「ベイマックス」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で6種類。まんまるネコの「モチ」と一緒にいたり、手を振ったり、ハートをぎゅっと抱きしめたり…。ランダムで入っているので、どの「ベイマックス」に出会えるかお楽しみに。

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。

「ベイマックス」がキュートなパッケージに、オリジナルシールも！

真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスは、ぷくぷくツルンと可愛い「ベイマックス」シール付き！ぷっくり立体的なデザインが可愛いオリジナルシールです。スマートフォンや手帳など、好きなところに貼って楽しんでくださいね。

【商品名】ベイマックス/アップルケーキ

【価 格】4個入 880円(本体価格815円)、8個入 1,760円(本体価格1,630円）

※4個入にシールは付いておりません。また、包装紙がけはございません。

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

「ベイマックス」が描かれた新作オリジナルグッズは全4種！

ベイマックス/エコバッグ

つぶらな瞳でこちらを見つめる「ベイマックス」が可愛いエコバッグ。表裏で全く異なる楽しいデザインがポイントです。小さく折りたためば、カバンにもしまいやすい！いつでもどこでも「ベイマックス」がお供します。『ベイマックス/アップルケーキ』とのセットは、プレゼントにもおすすめです。



【価 格】

・ベイマックス/アップルケーキ 4個入 エコバッグセット 1,980円(本体価格1,800円)

・ベイマックス/アップルケーキ 8個入 エコバッグセット 2,801円(本体価格2,547円)

・ベイマックス/エコバッグ(単品) 1,200円(本体価格1,091円)

ベイマックス/バスタオル

全長約120センチの大判バスタオルには、キャンディーを持った「ベイマックス」を大胆にデザインしました。肩にさっと羽織れば、「ベイマックス」の柔らかボディにぎゅっと包み込まれているような気分になれそう。

【価 格】1,980円(本体価格1,800円)

ベイマックス/ステンレスタンブラー

ハートをぎゅっと抱きしめる「ベイマックス」が可愛すぎるタンブラー。裏には「モチ」も！オフィスやおうちで元気をくれそうな真っ赤なカラーリングが、「ベイマックス」ファンにはたまらないデザイン。冷たいドリンクが手放せないこれからの季節に大活躍します。

【価 格】1,980円(本体価格1,800円)

ベイマックス/クリアポーチ

『ベイマックス/アップルケーキ』4個入のパッケージデザインとお揃いのクリアポーチは、がばっと開いて使いやすい！「モチ」のチャーム付きです。カラビナ付きなのでカバンにつけて小物を持ち歩くのに便利。いつでもどこでも持ち歩いてくださいね。

【価 格】880円(本体価格800円)

＜通販限定＞グッズコンプリートセット

公式通販限定で『グッズコンプリートセット』も登場！全4種のオリジナルグッズをぜ～んぶセットにしてお届けします。4月21日(火)から受注開始しますので、グッズコンプリートを目指す方はお早めにチェックしてくださいね。

【価 格】5,650円(本体価格5,137円)

※画像を使用の場合はコピーライト (C)Disneyをご記載ください。

発売を記念した、クリアファイルプレゼントキャンペーンも！

『ベイマックス/アップルケーキ』の発売を記念して、対象店舗で『ベイマックス/アップルケーキ』のお菓子・グッズを含む税込2,000円以上お買い上げのお客様に先着でクリアファイルをおひとつプレゼントいたします。

【実施店舗】

・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

・JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事

【期間】

2026年4月21日(火)～

※1会計につき1枚のお渡しです

※合計2000枚がなくなり次第終了です。

販売店情報

【先行発売】

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

【期 間】2026年4月21日(火)～7月28日(火)頃まで

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・4個入 エコバッグセット

・8個入 エコバッグセット

・エコバッグ

・クリアポーチ

・バスタオル

・ステンレスタンブラー

■JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事

【期 間】2026年4月21日(火)～5月14日(木)まで

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・4個入 エコバッグセット

・8個入 エコバッグセット

・エコバッグ

・クリアポーチ

・バスタオル

・ステンレスタンブラー

※エコバッグセット、エコバッグ(単品)、クリアポーチ、バスタオル、ステンレスタンブラーは4月27日(月)までの取扱いです。

【催事】

■東京ばな奈ワールド POP UP STORE(京王百貨店 新宿店 MB階 菓子売場 イベントスペース)

【期 間】2026年4月23日(木)～5月6日(水・振休)

【営業時間】10：00～20：30

※4月26日(日)・5月6日(水・振休)は20:00まで

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・4個入 エコバッグセット

・8個入 エコバッグセット

・エコバッグ

・クリアポーチ

・バスタオル

・ステンレスタンブラー

【通常販売】2026年4月27日(月)～7月28日(火)頃まで

■東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・4個入 エコバッグセット

・8個入 エコバッグセット

・エコバッグ

・クリアポーチ

・バスタオル

・ステンレスタンブラー

■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・エコバッグ

■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・4個入 エコバッグセット

・8個入 エコバッグセット

・クリアポーチ

■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・4個入

・8個入

・4個入 エコバッグセット

・8個入 エコバッグセット

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法や取扱店は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html）

※表示の価格は参考小売価格です

通販情報

【受付期間】2026年4月21日(火)10:00～

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cbaymax/

◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000368/

◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5d9a5a4a5.html

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・コンプリートセット

・8個入

・8個入 エコバッグセット

・エコバッグ

・クリアポーチ

・バスタオル

・ステンレスタンブラー

※4月27日(月)以降、順次発送いたします。

【受付期間】2026年4月27日(月)10:00～

◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-baymax/

【取扱商品】ベイマックス/アップルケーキ

・コンプリートセット

・8個入

・8個入 エコバッグセット

・エコバッグ

・クリアポーチ

・バスタオル

・ステンレスタンブラー

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とはJR東京駅店 ※画像はイメージです。

https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)

2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ。オープンわずか１週間で10万個販売を突破し、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日