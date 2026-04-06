株式会社みんがく、啓林館「情報I」問題集にAI学習機能を提供開始

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤雄太、以下 当社）は、株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤諭史、以下 啓林館）が発行する「情報I」共通テスト対策問題集において、教育向け生成AIプラットフォーム「スクールAI」を基盤としたAI学習支援機能を提供し、生徒の自学自習を支える新たな学習体験の実現を進めています。

本教材では、紙の問題集や動画解説に加え、当社の「スクールAI」を基盤とした「AI Smart Lecture」を通じて、AIとの対話により理解を深めることができる学習環境を提供しています。

これにより、生徒一人ひとりがつまずいたポイントに応じて考えを整理しながら学習を進めることが可能となります。

■ 背景：求められる「自走する学び」

大学入学共通テストにおける「情報I」の導入により、生徒自身が理解を深めながら学びを進める力がこれまで以上に求められています。一方で、従来の問題集や解説中心の学習では、「解説を読んでも理解できない」「疑問を解消できないまま進んでしまう」といった課題も見られます。

こうした課題に対し、当社は啓林館と連携し、教材とAIを組み合わせた学習環境の提供に取り組んでいます。

■ AIとの対話が支える学習体験

本教材では、当社の「スクールAI」を基盤とした「AI Smart Lecture」を通じて、問題集に掲載されたQRコードからアクセスし、AIとの対話を通じた学習支援を受けることができます。

また、本教材では、各問題を題材として「考える」ことや「理解を深める」ことができるよう、問題ごとにAIの応答内容をチューニングしています。これにより、生徒の思考を促しながら段階的に理解へと導く設計となっています。

生徒は、

- 解説を読んでも理解しきれなかった点をAIに質問する- 自分の考えを言語化しながら整理する- ヒントを得ながら解法の理解を深める

といったプロセスを通じて、単に答えを知るだけでなく、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で理解することができます。

このような対話的な学習により、生徒一人ひとりの理解度に応じた学びの支援を実現します。

■ 活用シーン：日常の学習に溶け込むAI活用

本機能は、日常の学習の中で自然に活用できる設計となっています。

例えば、

- 解説だけでは理解が難しい問題に対し、AIとのやり取りを通じて理解を深める- 記述問題に取り組む中で、自分の考えを整理する補助として活用する- 家庭学習において、教員がいない環境でも学習を継続する

といったように、生徒が自ら問いを立てながら学習を進めることを支援します。

■ 今後の展開

当社は今後も、AIを活用した教育支援の高度化を進め、教材と連動した学習体験のさらなる充実を図ってまいります。生徒一人ひとりが主体的に学びを進められる環境の実現を通じて、個別最適な学びの普及に貢献してまいります。

なお、本教材は2026年4月より一般販売を開始しており、自学自習を支える新たな学習モデルとしての展開が期待されています。

■ 参考リンク

・啓林館「大学入学共通テスト対策問題集 情報I改訂版」特設サイト：

https://keirinkan.com/johotestv2/

・商品紹介ページ：

大学入学共通テスト対策問題集 情報I 改訂版 with AI Smart Lecture

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/kou/joho/subtext-2026/revised-joho1/

【株式会社新興出版社啓林館について】

小学校 ・中学校・高等学校の教科書・教材、児童図書、ICT教材などを制作・販売し、 学校現場をサポートしている出版社です。「新興出版社」「啓林館」「文研出版」3 つのブランド名で子どもたちの未来を創造する教材を提供しています。

ICTを活用した学習支援や共通テスト対策教材の開発などを通じ、次世代の学びを支援しています。

所在地：大阪市天王寺区大道4丁目3番25号

代表者：代表取締役社長 佐藤 諭史

公式サイト：https://www.shinko-keirin.co.jp/

■株式会社みんがく

「次世代の教育のスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社みんがく

担当 広報担当

MAIL： info@mingaku.net