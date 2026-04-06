Find My JAPANのKIMONOブランド 参 mile、「三喜雑貨 ヒルトン東京ベイ店」オープン記念商品を企画制作

三喜商事株式会社

三喜商事株式会社（本社・東京都渋谷区、代表取締役社長・熊谷嘉延）の新規事業 Find My JAPANのKIMONOブランド参 mile（マイル）は、三喜雑貨ヒルトン東京ベイ店のオープンを記念し、新商品を企画・制作しました。参 mileは、日本の伝統衣装である黒羽織・仕事半纏を現代的に再構築し、世界に向けて新しいKIMONOスタイルを提案するブランド。現在は、観光地・レストラン・旅館などに向けて、Japanese Uniform事業を展開しています。

三喜雑貨 ヒルトン東京ベイ店のために生まれた新商品

ヒルトン東京ベイには、日本文化に深い関心を持つ、世界中のゲストが訪れます。本物志向でありながら、家族での滞在を楽しむ、多様な価値観が交差する空間です。参 mileはその特性を捉え、美しさと体験性を兼ね備えたKIMONOとして、3つの商品を設計しました。

参 mile「 紋付黒羽織（東京浮世絵）-壱楽特別版-」

黒紋付羽織という、日本の伝統的な正装を、現代でも楽しめる一着として再構築。洗える素材と設計により、実用性と品格を両立しています。本作は、国内外で高い評価を得る現代浮世絵師・壱楽が、

参 mileのために描き下ろした作品「東京 Tokyo」。全国を旅する侍が、桜咲く江戸を訪れた際に、女性に一目惚れをした瞬間を描いています。羽裏に大胆に描かれた浮世絵は、内側に美を宿す「裏勝り」の文化をベースに、リバーシブルでも楽しめる仕様となっています。伝統と現代の表現を合わせて、記憶に残るKIMONOが完成しました。

キッズ半纏「こねこ」

京都の印染職人と制作した、子ども用の半纏。鮮やかな色彩と上質な素材で、写真に残したくなる美しさを備えています。大人用の猫半纏と同じデザインで、親子で楽しめるKIMONOとして設計。家族での滞在体験に、日本文化を取り入れるきっかけとなる一着です。思い出とともに残る、ファミリーKIMONOです。

黒紋付羽織 立体家紋刺繍 -東京-

無駄を削ぎ落とした黒羽織に、立体的な刺繍を一点だけ配したミニマルな一着。「東京」「参」といった文字は、場所やブランドを象徴するサインとして機能します。日常にも取り入れやすく、旅の記憶としても残るデザイン。

刺繍はロゴや家紋へのカスタマイズにも対応し、店舗やブランドロゴなどへOEM制作も可能です。

ブランドの世界観を視覚的に伝えるユニフォームとして展開できます。

オリジナル黒羽織と半纏のオーダーを受付

参 mileでは、飲食店・ホテル・観光施設向けに、半纏・黒羽織のオリジナルユニフォーム制作を行っています。ロゴ刺繍や家紋などのカスタマイズに対応し、空間の世界観を統一するユニフォームとして導入されています。小ロットからの制作や短納期の相談も可能。通天閣での採用をはじめ、日本文化を象徴する仕事着として活用が広がっています。

参 mileが提案するJapanese Uniformは、単なる制服ではなく、空間の価値を高めるための衣装です。

半纏や黒羽織は、ブランドの世界観を伝え、記憶に残る体験を生み出します。日本らしさをビジネスに取り入れたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参 mile web：https://store.find-myjapan.com/

参 mile Instagram：https://www.instagram.com/japan.mile/

Find My JAPAN HP ：https://www.find-myjapan.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

Find My JAPAN 参 mile（マイル）｜Japanese Uniform事業部

担当：原田えり子

E-mail：info@find-myjapan.com

TEL：070-7810-7378

■ 会社概要

運営会社：三喜商事株式会社

ブランド：Find My JAPAN

事業内容：日本らしさを動かし、新しい価値をつくる「Find My JAPAN」。

ここにしかないもの、今しか買えないもの。

作り手と買い手をつなぎ、その出会いを生み出します。