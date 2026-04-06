【4/23（木）～4/24（金）オンラインセミナー開催】2026年版「人的資本経営」を加速させるワークプレイス戦略 ― 最新マーケット動向と、人材定着を実現するオフィスづくりの考え方

三菱地所リアルエステートサービス株式会社詳細・お申込みはこちら :https://go.mecyes.co.jp/20260423-workplace-strategy_pr

不動産総合コンサルティング会社の三菱地所リアルエステートサービス株式会社（本社：東京都千代田区）とオフィス家具メーカー株式会社イトーキ（本社：東京都中央区）は、4月23日～4月24日にWEBセミナー『2026年版「人的資本経営」を加速させるワークプレイス戦略 ― 最新マーケット動向と、人材定着を実現するオフィスづくりの考え方ー』を開催します。

「人的資本経営」が重視される今、オフィスは"経営インフラ"としての役割を担い始めています。一方、大量供給期を迎える2026年のマーケットでは、「自社に最適なオフィスとは何か」を見極める難易度も上がっています。

本セミナーでは、株式会社イトーキと三菱地所リアルエステートサービス株式会社が共催し「体験価値」の設計と最新マーケット動向の2つの視点から、人が集まり、定着し、成果を生むオフィス戦略のヒントをお届けします。

このような方におすすめ

・オフィス移転・リニューアルを「人的資本経営」の視点で検討したい方

・人材定着・エンゲージメント向上にオフィス環境を活用したい方

・2026年の東京オフィスマーケット動向を把握し、最適な意思決定をしたい方

開催概要

開催日時：4月23日（木）10：00～4月24日（金）17：00

開催形式：WEB配信（Vimeo）

※期間内、ご都合の良いお時間に視聴いただくことが可能です。

参 加 費 ：無料（事前申込制）

申込締切：4月16日（木）12：00

セミナーテーマ・登壇者

詳細・お申込みはこちら :https://go.mecyes.co.jp/20260423-workplace-strategy_pr

第１部（25分）

オフィスは「働く場所」から「働き続けたい理由を生む場」へ

人材定着の鍵は、オフィスの「体験価値」を高めること～

株式会社イトーキ 執行役員 中央研究所上席研究員

二之湯 弘章

第２部（20分）

東京オフィスマーケットの最新動向を解説

～2026年オフィス市況の見通しと移転検討時のポイントとは～

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

賃貸事業グループビル営業部次長

池田 顕治

注意事項

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※本セミナーは法人様限定です。所属企業のメールアドレスでお申し込みください。

※申込者多数の場合は抽選となる場合があります。

※ご同業の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。

詳細・お申込みはこちら :https://go.mecyes.co.jp/20260423-workplace-strategy_pr

■三菱地所リアルエステートサービス株式会社について

総合不動産業を営む三菱地所のグループ会社として、不動産売買の仲介・コンサルティング事業、ビル・住宅の賃貸事業、及びパーキング経営支援等を行っております。長年培ったノウハウと実績、また、三菱地所グループのネットワークをいかし、皆様の多様なご要望にお応えしております。

社 名 ︓三菱地所リアルエステートサービス株式会社

本社所在地︓東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ11階

代表取締役社長︓清水 秀一

事業内容 ︓不動産の仲介・コンサルティング及び鑑定 、ビル・住宅の賃貸等

設 立 ︓1972年12月20日

コーポレートサイト :https://www.mecyes.co.jp/