Synology、ActiveProtect Manager 1.2でエンタープライズデータのレジリエンシーを強化

Synology Japan株式会社

東京、日本 - 2026年4月6日 - Synologyは本日、ActiveProtectデータ保護アプライアンスシリーズ向けの最新ソフトウェアアップデートであるActiveProtect Manager (APM) 1.2のリリースを発表しました。このアップデートでは集中管理機能の大幅な強化とプラットフォームサポートの拡張が追加され、組織は多様なIT環境全体においてさらにデータレジリエンスを強化できるようになります。

「ActiveProtectは発売以来、市場から強い反響を得ています」とSynologyデータ保護グループのエグゼクティブバイスプレジデントであるJiaYu Liuは述べています。「現在の組織は、信頼性、シンプルさ、拡張性、コスト効率などを重視し、従来のバックアップソフトウェアに代わる最新の選択肢を求めています。APM 1.2では、導入の柔軟性をさらに高め、進化するデータ保護ニーズに対応するためにプラットフォームサポートを拡張しました。」

大規模管理の強化

APM 1.2ではDP7400およびDP7200の集中管理容量を2倍に拡張し、組織は単一画面で最大30万ワークロードの管理と監視が可能になります。また、このアップデートによりDP320およびDP340も管理サーバーとして利用できるようになり、企業やマネージドサービスプロバイダー（MSP）は多様な導入シナリオに柔軟に対応できるようになります。

サポートするプラットフォームの拡大

進化するテクノロジー環境に対応するため、APM 1.2は最新のプラットフォームおよびオペレーティングシステムへのサポートを拡張しました。このアップデートでは、macOS 26および主要なLinuxディストリビューション向けのバックアップ機能の追加、Windows Server 2025上のHyper-Vとの互換性が強化され、重要なデータベース環境の保護が向上しています。

3-2-1-1-0 データ保護の強化

APM 1.2は、バックアップコピーのワークフローを強化することで、データ保護をさらに強化します。遡及コピーの有効化や保持期間の延長などの機能により、導入環境や保護ポリシーが変化しても、バックアップ保護が組織のSLAに沿った状態を維持できるよう支援します。さらに、リアルタイムの進捗トラッキングにより、バックアップコピーの状況を明確に把握でき、チームは潜在的な問題を迅速に特定し、必要に応じて対応できます。

提供状況

ActiveProtectアプライアンスは、Synologyの正規代理店およびパートナーを通じて全世界で提供されています。なお、既存ユーザー向けには、ActiveProtect Manager 1.2のアップデートが提供されています。

詳細については、https://sy.to/apm12 をご覧ください。