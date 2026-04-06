三井住友カードとVJAが「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待＆キャッシュバックキャンペーン」を開催

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、VJA（注1）（本部：東京都江東区、会長：大西 幸彦）と協働し、抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切イベントが当たる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待＆キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。

三井住友カード株式会社

三井住友カードは、VJAと協働し「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待＆キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。VJAグループに所属する銀行・金融機関系カード会社のクレジットカード会員の方を対象としております。詳細は以下をご確認ください。

（注1）VJAは、三井住友カードをはじめとする全国の主な銀行・金融機関系カード会社57社で構成するVisa／Mastercard(R)カード発行企業のアソシエーションです。

キャンペーン概要

1.キャンペーン名称

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待＆キャッシュバックキャンペーン

2.期間

2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）

3.対象カード

１.三井住友カード 個人・ビジネスカード会員の方

※銀聯、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカードなどは対象となりません。

※Oliveフレキシブルペイのご利用は、「クレジットモード（iD除く）」および「追加した支払いモード」が対象です。

２.VJAグループに所属する銀行・金融機関系カード会社各社が発行する個人・ビジネスカード会員の方

※各社のキャンペーン情報はこちらをご確認ください。 https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp

4.特典

【Aコース（2名分）】

1等：ホテル京阪 ユニバーサル・タワー宿泊＆パーク貸切イベントご招待（50組100名）

2等：パーク貸切イベントご招待（2,950組5,900名）

【Bコース（4名分）】

1等：ホテル京阪 ユニバーサル・タワー宿泊＆パーク貸切イベントご招待（50組200名）

2等：パーク貸切イベントご招待（950組3,800名）

【Cコース】

1万円キャッシュバック（2,000名）

※A～Cコースのうち、いずれか1つご希望のコースにエントリーください。

※パーク貸切イベント開催日は2027年3月5日（金）を予定しています。

※ホテル京阪 ユニバーサル・タワーは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

5.キャンペーンの流れ

１.ご希望のコースを選んでVpassからエントリー

２.期間中に対象のクレジットカードを合計5万円（税込）以上利用

３.期間中のご利用金額5万円（税込）を１口として抽選

４.当選された方に貸切イベントのチケットを発送、またはキャッシュバックを実施

＜キャンペーンページURL＞

■三井住友カード 個人・ビジネスカード会員の方はこちらから

https://www.smbc-card.com/rd/7224501_pr.jsp

■VJAグループに所属する銀行・金融機関系カード会社各社が発行する個人・ビジネスカード会員の方はこちらから

https://www.vja.gr.jp/campaign/camp_detail109.html

三井住友カードはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーとして、カード会員様に向けてユニバーサル・スタジオ・ジャパンをお得に楽しんでいただける様々なサービスを提供しています。各サービスの詳細については下記弊社ホームページをご確認ください。

https://www.smbc-card.com/olentry/affiliate/online_entry.do?bno=03302269411

三井住友カードはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

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